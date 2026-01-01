Филип Кръстев с асистенция, но Оксфорд продължава да затъва след ново поражение

В пореден труден двубой за Оксфорд Юнайтед, българският национал Филип Кръстев се отличи с впечатляваща асистенция, но усилията му не бяха достатъчни, за да предотвратят нова загуба за отбора. Тимът от Оксфорд отстъпи с 1:2 при гостуването си на амбициозния Ипсуич Таун на стадион "Портман Роуд" в среща от 25-ия кръг на Чемпиъншип.

Домакините откриха резултата още в 17-ата минута, когато Джейдън Филоджийн реализира след прецизен пас от Йенс Каюсте.

Въпреки ранния натиск, Оксфорд не се предаде и в 34-ата минута Филип Кръстев демонстрира отлична визия, подавайки на Уил Ланкшър, който възстанови равенството.

Радостта на гостите обаче бе краткотрайна. Само шест минути по-късно Чуба Акпом върна предимството на Ипсуич, оформяйки крайния резултат още преди почивката.

Кръстев остана на терена до 73-ата минута, когато бе заменен, но не успя да помогне на своя тим да избегне поражението.

С този неуспех Оксфорд Юнайтед затъва още по-дълбоко в дъното на класирането, заемайки предпоследната позиция с едва 22 точки и записвайки втора поредна загуба в шампионата. В същото време Ипсуич Таун се изкачи на второ място с 44 точки, като вече изостава на осем от лидера Ковънтри (52 точки), а Мидълзбро диша във врата им с 43 пункта.