Новини
Спорт »
Световен футбол »
Филип Кръстев с асистенция, но Оксфорд продължава да затъва след ново поражение

Филип Кръстев с асистенция, но Оксфорд продължава да затъва след ново поражение

1 Януари, 2026 21:49 417 0

  • оксфорд юнайтед-
  • национал -
  • филип кръстев-
  • асистенция-
  • оксфорд-
  • ипсуич-
  • стадион портман роуд-
  • чемпиъншип

Тимът на българина загуби от Ипсуич

Филип Кръстев с асистенция, но Оксфорд продължава да затъва след ново поражение - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В пореден труден двубой за Оксфорд Юнайтед, българският национал Филип Кръстев се отличи с впечатляваща асистенция, но усилията му не бяха достатъчни, за да предотвратят нова загуба за отбора. Тимът от Оксфорд отстъпи с 1:2 при гостуването си на амбициозния Ипсуич Таун на стадион "Портман Роуд" в среща от 25-ия кръг на Чемпиъншип.

Домакините откриха резултата още в 17-ата минута, когато Джейдън Филоджийн реализира след прецизен пас от Йенс Каюсте.

Въпреки ранния натиск, Оксфорд не се предаде и в 34-ата минута Филип Кръстев демонстрира отлична визия, подавайки на Уил Ланкшър, който възстанови равенството.

Радостта на гостите обаче бе краткотрайна. Само шест минути по-късно Чуба Акпом върна предимството на Ипсуич, оформяйки крайния резултат още преди почивката.

Кръстев остана на терена до 73-ата минута, когато бе заменен, но не успя да помогне на своя тим да избегне поражението.

С този неуспех Оксфорд Юнайтед затъва още по-дълбоко в дъното на класирането, заемайки предпоследната позиция с едва 22 точки и записвайки втора поредна загуба в шампионата. В същото време Ипсуич Таун се изкачи на второ място с 44 точки, като вече изостава на осем от лидера Ковънтри (52 точки), а Мидълзбро диша във врата им с 43 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ