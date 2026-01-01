Григор Димитров и Ейса Гонсалес посрещнаха 2026-а с романтика и фойерверки в Сидни

Новогодишната нощ в австралийския мегаполис Сидни се превърна в истински празник на любовта за най-обсъжданата двойка на сезона – българския тенис ас Григор Димитров и холивудската звезда Ейса Гонсалес. Двамата влюбени не пропуснаха да отбележат началото на 2026 година под ослепителното небе, озарено от грандиозни фойерверки, които превърнаха Сидни в сцена на незабравими емоции.

Очевидци и фенове бяха приятно изненадани, когато в социалните мрежи се появиха кадри, уловили нежните моменти между Григор и Ейса. Двойката сияеше от щастие, наслаждавайки се на празничната атмосфера и споделените мигове далеч от светлините на прожекторите.

Причината за престоя на Димитров в Австралия е интензивната му подготовка за старта на новия тенис сезон. Въпреки натоварения график, чаровната актриса не се поколеба да прекоси половината свят, за да бъде до своя любим в този специален момент.

Снимките на звездната двойка, публикувани онлайн, бързо събраха хиляди харесвания и коментари, а феновете не скриха възхищението си от романтичната им новогодишна приказка.