Григор Димитров и Ейса Гонсалес посрещнаха 2026-а с романтика и фойерверки в Сидни

Новогодишната нощ в австралийския мегаполис Сидни се превърна в истински празник на любовта за най-обсъжданата двойка на сезона – българския тенис ас Григор Димитров и холивудската звезда Ейса Гонсалес. Двамата влюбени не пропуснаха да отбележат началото на 2026 година под ослепителното небе, озарено от грандиозни фойерверки, които превърнаха Сидни в сцена на незабравими емоции.
Очевидци и фенове бяха приятно изненадани, когато в социалните мрежи се появиха кадри, уловили нежните моменти между Григор и Ейса. Двойката сияеше от щастие, наслаждавайки се на празничната атмосфера и споделените мигове далеч от светлините на прожекторите.
Причината за престоя на Димитров в Австралия е интензивната му подготовка за старта на новия тенис сезон. Въпреки натоварения график, чаровната актриса не се поколеба да прекоси половината свят, за да бъде до своя любим в този специален момент.
Снимките на звездната двойка, публикувани онлайн, бързо събраха хиляди харесвания и коментари, а феновете не скриха възхищението си от романтичната им новогодишна приказка.
1 за мачо
23:33 01.01.2026
2 Остаряваш Григоре
Коя е следващата?
Коментиран от #4
23:37 01.01.2026
3 Aлфа Bълкът
23:38 01.01.2026
4 Само припомням
До коментар #2 от "Остаряваш Григоре":Все мъже. То е з3нск0т0...
23:51 01.01.2026
5 пфф
00:04 02.01.2026
6 Какъв
Давай Гришооооо
00:04 02.01.2026