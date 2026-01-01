Новини
Григор Димитров и Ейса Гонсалес посрещнаха 2026-а с романтика и фойерверки в Сидни

1 Януари, 2026

Снимките на звездната двойка, публикувани онлайн, бързо събраха хиляди харесвания

Григор Димитров и Ейса Гонсалес посрещнаха 2026-а с романтика и фойерверки в Сидни - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новогодишната нощ в австралийския мегаполис Сидни се превърна в истински празник на любовта за най-обсъжданата двойка на сезона – българския тенис ас Григор Димитров и холивудската звезда Ейса Гонсалес. Двамата влюбени не пропуснаха да отбележат началото на 2026 година под ослепителното небе, озарено от грандиозни фойерверки, които превърнаха Сидни в сцена на незабравими емоции.

Очевидци и фенове бяха приятно изненадани, когато в социалните мрежи се появиха кадри, уловили нежните моменти между Григор и Ейса. Двойката сияеше от щастие, наслаждавайки се на празничната атмосфера и споделените мигове далеч от светлините на прожекторите.


Причината за престоя на Димитров в Австралия е интензивната му подготовка за старта на новия тенис сезон. Въпреки натоварения график, чаровната актриса не се поколеба да прекоси половината свят, за да бъде до своя любим в този специален момент.

Снимките на звездната двойка, публикувани онлайн, бързо събраха хиляди харесвания и коментари, а феновете не скриха възхищението си от романтичната им новогодишна приказка.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за мачо

    2 0 Отговор
    Контузен или не, но гаджетата с лекота ги сменя и не стои на сухо.

    23:33 01.01.2026

  • 2 Остаряваш Григоре

    1 1 Отговор
    Що женуря изчук, поне едно дете да се беше родило.
    Коя е следващата?

    Коментиран от #4

    23:37 01.01.2026

  • 3 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Пазара за булки на Тодоровден пълно с такива.

    23:38 01.01.2026

  • 4 Само припомням

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Остаряваш Григоре":

    Все мъже. То е з3нск0т0...

    23:51 01.01.2026

  • 5 пфф

    0 0 Отговор
    Добре че са жълтите медии да разберем, че били обсъждани.

    00:04 02.01.2026

  • 6 Какъв

    0 0 Отговор
    ...е тоя с бял панталон и черни чорапи....явно е богаташа с две с...ядки и корито е негово.
    Давай Гришооооо

    00:04 02.01.2026

