Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар с новогодишно обръщение към българите

Карлос Насар с новогодишно обръщение към българите

1 Януари, 2026 22:09 435 3

  • новата година -
  • олимпийски шампион -
  • карлос насар -
  • социалните мрежи-
  • българи-
  • париж 2024-
  • вдигане на тежести-
  • щанги

Златният медалист от Париж 2024 не пропусна да изрази благодарността си към феновете

Карлос Насар с новогодишно обръщение към българите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на новата година олимпийският шампион във вдигането на тежести Карлос Насар избра социалните мрежи, за да сподели своите топли пожелания към всички българи. Златният медалист от Париж 2024 не пропусна да изрази благодарността си към феновете и да вдъхне надежда за по-добри дни.

С емоционално обръщение, публикувано в личния му профил, той подчерта значението на единството и вярата в собствените сили, като насърчи всички да не се отказват от мечтите си, независимо от трудностите.

Ето какво гласи пожеланието на Насар:

"Здравейте на всички и честита Нова година! Надявам се, покрай светлите празници, всички да се радвахме на близките си хора, да обърнахме внимание на морала и семейните ценности и да успяхме да забравим за материалното и плътското. И въпреки това, аз днес получих нов превод в сметката си, а именно нов ден, нова година, в която мога да мечтая и да сбъдвам мечтите си, в която мога да се боря и да успявам, в която мога да прекарвам време с близките си, в която мога да обичам и да бъда обичан. Благодаря на всички, които ме подкрепят и амбицират да сбъдвам мечтите си! Благодаря! Гордея се със сънародниците си и ви благодаря, че правите всеки мой ден прекрасен. Обичам ви".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    ГОЛЕМ! Още ми е у главата ка вдигна онова теготило 200 кила! Евала, Баце!

    22:18 01.01.2026

  • 2 Кдкдкдкддккд

    0 0 Отговор
    Голем !!! Няма да си променя мнението си за него, дори да се състезава за друга държава.

    22:23 01.01.2026

  • 3 мдаааа

    0 0 Отговор
    И ний от Северозападналата сме дали нещо на България...

    22:32 01.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ