Карлос Насар с новогодишно обръщение към българите

В навечерието на новата година олимпийският шампион във вдигането на тежести Карлос Насар избра социалните мрежи, за да сподели своите топли пожелания към всички българи. Златният медалист от Париж 2024 не пропусна да изрази благодарността си към феновете и да вдъхне надежда за по-добри дни.

С емоционално обръщение, публикувано в личния му профил, той подчерта значението на единството и вярата в собствените сили, като насърчи всички да не се отказват от мечтите си, независимо от трудностите.

Ето какво гласи пожеланието на Насар:

"Здравейте на всички и честита Нова година! Надявам се, покрай светлите празници, всички да се радвахме на близките си хора, да обърнахме внимание на морала и семейните ценности и да успяхме да забравим за материалното и плътското. И въпреки това, аз днес получих нов превод в сметката си, а именно нов ден, нова година, в която мога да мечтая и да сбъдвам мечтите си, в която мога да се боря и да успявам, в която мога да прекарвам време с близките си, в която мога да обичам и да бъда обичан. Благодаря на всички, които ме подкрепят и амбицират да сбъдвам мечтите си! Благодаря! Гордея се със сънародниците си и ви благодаря, че правите всеки мой ден прекрасен. Обичам ви".