Новини
Спорт »
Баскетбол »
Чикаго Булс остава без ключовия си гард Джош Гиди заради контузия

Чикаго Булс остава без ключовия си гард Джош Гиди заради контузия

1 Януари, 2026 20:39 350 0

  • новини-
  • чикаго булс-
  • джош гиди -
  • espn-
  • разтежение-
  • нба-
  • баскетбол

Треньорският щаб ще трябва да търси нови решения и да разчита на останалите играчи да запълнят празнината

Чикаго Булс остава без ключовия си гард Джош Гиди заради контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоши новини застигнаха Чикаго Булс – плеймейкърът Джош Гиди ще отсъства от паркета в следващите седмици, съобщава ESPN. Австралийският талант, който е само на 23 години, получи неприятно разтежение в задната част на бедрото и ще се наложи да пропусне поне две седмици, а възстановяването му може да се проточи и по-дълго.

Тази неочаквана загуба е истински удар за „биковете“, които в момента заемат деветото място в Източната конференция с баланс от 16 победи и 17 загуби.

Гиди се утвърди като един от най-ярките лидери на тима през сезона, впечатлявайки с отлични статистики – средно по 19,2 точки, 9 асистенции и 8,9 борби на мач. Неговото отсъствие със сигурност ще се отрази на динамиката и резултатите на Чикаго Булс в предстоящите срещи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ