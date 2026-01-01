Чикаго Булс остава без ключовия си гард Джош Гиди заради контузия

Лоши новини застигнаха Чикаго Булс – плеймейкърът Джош Гиди ще отсъства от паркета в следващите седмици, съобщава ESPN. Австралийският талант, който е само на 23 години, получи неприятно разтежение в задната част на бедрото и ще се наложи да пропусне поне две седмици, а възстановяването му може да се проточи и по-дълго.

Тази неочаквана загуба е истински удар за „биковете“, които в момента заемат деветото място в Източната конференция с баланс от 16 победи и 17 загуби.

Гиди се утвърди като един от най-ярките лидери на тима през сезона, впечатлявайки с отлични статистики – средно по 19,2 точки, 9 асистенции и 8,9 борби на мач. Неговото отсъствие със сигурност ще се отрази на динамиката и резултатите на Чикаго Булс в предстоящите срещи.