Роберто Карлош с оптимистично послание от болницата: „Не съм получил инфаркт, чувствам се добре“

Легендарният бразилски футболист и емблематичен бивш защитник на Реал Мадрид – Роберто Карлош, разсея всички тревоги около здравословното си състояние с лично изявление в социалните мрежи. След като бе приет по спешност в болница в Сао Пауло и претърпя медицинска интервенция, 52-годишният шампион увери феновете си, че се възстановява успешно и няма място за притеснения.

В публикация в Instagram, придружена от снимка с широка усмивка от болничното легло, Карлош категорично отрече разпространяваните слухове за инфаркт.

„Не съм получил инфаркт. Чувствам се добре и се възстановявам. Очаквам с нетърпение да се върна към обичайните си занимания съвсем скоро“, написа той, с което внесе спокойствие сред хилядите си почитатели по света.

Медицинският екип на болница „Вила Нова Стар“ потвърди, че на Карлош е била открита сърдечна обструкция, поради което е преминал през коронарна ангиопластика – съвременна, минимално инвазивна процедура, която възстановява проходимостта на артериите. Според официалното съобщение на лечебното заведение, интервенцията е преминала успешно, а състоянието на футболната звезда е стабилно. В момента той остава под наблюдение в интензивното отделение, в съответствие с медицинските стандарти.

Самият Карлош подчерта, че процедурата е била планирана и превантивна, а не резултат от спешен инцидент.

„Всичко мина по план, благодаря на лекарите и на всички, които ме подкрепят“, сподели световният шампион с Бразилия и трикратен носител на трофея от Шампионската лига.