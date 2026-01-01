Новини
Пълен календар на Формула 1 за сезон 2026

1 Януари, 2026 23:09 627 0

Първото състезание е в началото на март

Пълен календар на Формула 1 за сезон 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Календар за състезанията във Формула 1 през сезон 2026:

1. Австралия 6-8 март

2. Китай 13-15 март + спринт

3. Япония 27-29 март

4. Бахрейн 10-12 април

5. Саудитска Арабия 17-10 април

6. САЩ /Маями/ 1-3 май + спринт

7. Канада 22-24 май + спринт

8. Монако 5-7 юни

9. Испания /Барселона/ 12-14 юни

10. Австря 26-28 юни

11. Великобритания 3-5 юли + спринт

12. Белгия 17-19 юли

13. Унгария 24-26 юли

14. Нидерландия 21-23 август + спринт

15. Италия 4-6 септември

16. Испания /Мадрид/ 11-13 септември

17. Азербайджан 24-26 септември

18. Сингапур 9-11 октомври + спринт

19. САЩ /Остин/ 23-25 октомври

20. Мексико 30 октомври - 1 ноември

21. Бразилия 6-8 ноември

22. САЩ /Лас Вегас/ 19-21 ноември

23. Катар 27-29 ноември

24. Абу Даби 4-6 декември


