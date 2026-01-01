Пълен календар на Формула 1 за сезон 2026

Календар за състезанията във Формула 1 през сезон 2026:
1. Австралия 6-8 март
2. Китай 13-15 март + спринт
3. Япония 27-29 март
4. Бахрейн 10-12 април
5. Саудитска Арабия 17-10 април
6. САЩ /Маями/ 1-3 май + спринт
7. Канада 22-24 май + спринт
8. Монако 5-7 юни
9. Испания /Барселона/ 12-14 юни
10. Австря 26-28 юни
11. Великобритания 3-5 юли + спринт
12. Белгия 17-19 юли
13. Унгария 24-26 юли
14. Нидерландия 21-23 август + спринт
15. Италия 4-6 септември
16. Испания /Мадрид/ 11-13 септември
17. Азербайджан 24-26 септември
18. Сингапур 9-11 октомври + спринт
19. САЩ /Остин/ 23-25 октомври
20. Мексико 30 октомври - 1 ноември
21. Бразилия 6-8 ноември
22. САЩ /Лас Вегас/ 19-21 ноември
23. Катар 27-29 ноември
24. Абу Даби 4-6 декември
