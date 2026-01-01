Лука Модрич: "Ако не бях на терена, щях да разнасям подноси"

Хърватската футболна звезда Лука Модрич, който в момента носи екипа на Милан, сподели любопитни подробности за живота си извън футбола. В интервю за италианското издание "Кориере дела Сера" полузащитникът разкри, че ако съдбата не го беше отвела към професионалния спорт, днес вероятно щеше да работи като сервитьор.

"Винаги съм ценял обикновените неща – семейството, спокойствието, ежедневието. Не се възприемам като нещо изключително. През целия си живот съм се стремял да остана скромен и да не се поставям над другите," споделя Модрич.

"Ако не бях футболист, със сигурност щях да избера професията на сервитьор. Бях добър в това и ми доставяше удоволствие", допълва той.

Още в ученическите си години Лука е посещавал хотелска гимназия, където е преминал през стаж в ресторант "Марина" в родния си Задар. Там, сред вихъра на хърватските сватбени тържества, той е сервирал напитки на гостите.

"На сватбите в Хърватия се пие доста," разказва с усмивка Модрич. "Единственото, което не ми допадаше, беше миенето на чинии."

Лука Модрич е добре познат на футболните фенове с впечатляващата си кариера в Реал Мадрид, където печели редица престижни отличия. Преди това е защитавал цветовете на Динамо Загреб и Тотнъм Хотспър.