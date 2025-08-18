Новини
Моуриньо иска мексиканец във Фенербахче

18 Август, 2025 18:00 461 0

Полузащитникът е желан от още два европейски клуба, сред които и Аякс

Турският гранд Фенербахче започва преговори за халфа на Уест Хем Едсон Алварес, пише Фабрицио Романо. 27-годишният мексиканец е силно желан от Жозе Моуриньо.

Полузащитникът е желан от още два европейски клуба, сред които и Аякс. Той все още не е взел решение къде ще продължи кариерата си, но почти сигурно ще напусне "чуковете".

Договорът на Алварес е за още три години.

Халфът започва кариерата си в Америка, а през 2019 година премина в Аякс. Алварес има 93 мача за националния отбор на Мексико.


