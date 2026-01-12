Новини
Обявиха началния час на Суперкупата на България между Лудогорец и Левски

12 Януари, 2026 16:56 520 0

Финалът ще се играе на Националния стадион "Васил Левски"

Обявиха началния час на Суперкупата на България между Лудогорец и Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболните страсти в България отново се завръщат с дългоочаквания двубой за Суперкупата на страната.

На 3 февруари, точно в 18:00 часа, Националният стадион „Васил Левски“ ще се превърне в арена на ожесточена битка между шампиона и носител на купата Лудогорец и вицешампиона Левски. Организаторите от Българската професионална футболна лига (БПФЛ) официално потвърдиха датата и началния час на срещата.

Очаква се трибуните на националния стадион да се изпълнят с хиляди запалянковци, готови да подкрепят любимците си в борбата за престижния трофей. Освен спортната интрига, от БПФЛ разкриха и детайли около генералния спонсор на събитието – водеща компания в сферата на онлайн залозите ще подкрепи финала.


Новини по спортове:
