Меси се възстанови и отново е повикан в националния отбор на Аржентина

19 Август, 2025 06:45 419 2

Меси се възстанови и отново е повикан в националния отбор на Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лионел Меси отново е в състава на Аржентина за предстоящите световни квалификации срещу Венецуела и Еквадор през следващия месец. Осемкратният носител на „Златната топка“ се завърна на терена в събота, след като пропусна няколко мача заради мускулна травма в десния крак, получена на 2 август в двубой на Интер Маями от Купата на лигите срещу Нексака.

След отсъствието си Меси веднага показа класата си – влезе като резерва и се разписа и асистира при победата на Маями с 3:1 над ЛА Галакси. Формата му идва навреме за националния селекционер Лионел Скалони, който обяви група от 31 футболисти за последните два мача от квалификациите.

„Албиселесте“ вече си осигуриха участие на Мондиал 2026 и дори гарантираха първото място в зоната на КОНМЕБОЛ още през март. Това позволи на Скалони да комбинира опит и младост – редом с Меси в състава попадат таланти като Франко Мастантуоно от Реал Мадрид, Клаудио Ечеверри от Манчестър Сити и Нико Пас от Комо.

Големият отсъстващ е халфът на Челси Енцо Фернандес, който е наказан за два мача след червения картон срещу Колумбия през юни. Извън групата е и Алехандро Гарначо, който продължава да тренира отделно от първия състав на Манчестър Юнайтед на фона на слухове за евентуален трансфер в Челси.


  • 1 щурецъ

    0 0 Отговор
    Ще продължава да си меси.

    06:51 19.08.2025

  • 2 Въй

    0 0 Отговор
    КОНМЕЕБОЛ още през март.

    06:53 19.08.2025

