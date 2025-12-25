Новини
Разбра се защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

На няколко пъти колегите на Макс обясняваха, че тази година е негов ред да плати, но в крайна сметка се оказа, че звездата на Алпин Пиер Гасли го е изпреварил

Разбра се защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен е имал желание, но не е получил възможност да плати сметката за традиционната вече вечеря на пилотите във Формула 1, които се събират в Абу Даби за края на сезона.

На няколко пъти колегите на Макс обясняваха, че тази година е негов ред да плати, но в крайна сметка се оказа, че звездата на Алпин Пиер Гасли го е изпреварил.

Макс е седял в далечния край на сепарето, наето от пилотите в ресторант в Абу Даби и е осъзнал, че е изпуснал момента да плати сметката, когато е видял, че другите, които са по-близо до вратата вече стават и си тръгват.

Макс обеща, че за догодина ще предупреди колегите си по-отрано, че той ще плати сметката, като традицията е това да прави някой от по-опитните пилоти във Формула 1, а не този, който първи подаде кредитната си карта на сервитьора.


  • 1 Ляндо

    3 0 Отговор
    Защото е алчен мизерник..! То е ясно

    09:35 25.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Прецакали са го. Нека му е зле.🤣

    09:35 25.12.2025

  • 3 ХЪ ХЪ ЪЪ

    4 0 Отговор
    Това звучи като исках да гласувам ама нямам желание.

    09:41 25.12.2025

  • 4 Браво

    3 0 Отговор
    Спестил е пари.

    09:42 25.12.2025

  • 5 Гост

    4 0 Отговор
    Сервитьора прилича на Зеленски.

    Коментиран от #6

    09:44 25.12.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    То си е Зеленски.В Кийв ги язди негов двойник.😎🤗🤣🖕

    09:56 25.12.2025

