Китай критикува оръжейната сделка на САЩ с Тайван и предупреждава за рискове от ескалация

25 Декември, 2025 11:56

Пекин обвинява Вашингтон в провокации и се противопоставя на външна намеса в отношенията с Индия

Китай критикува оръжейната сделка на САЩ с Тайван и предупреждава за рискове от ескалация - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Китай осъди новата сделка за продажба на оръжия от САЩ на Тайван, като заяви, че тя „ускорява заплахата от война“ в Тайванския пролив, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Миналата седмица САЩ обявиха споразумение за доставка на оръжия на стойност 11,1 милиарда долара, което представлява най-голямата сделка за американско въоръжение за демократично управлявания остров. Тайван продължава да отхвърля претенциите на Пекин, че е част от китайската територия.

На редовна пресконференция говорителят на Китайското министерство на отбраната Чжан Сяоган призова САЩ да спрат „всички провокации“ и да коригират „погрешните си действия“.

В същото време говорителят на Китайското външно министерство Лин Цзян обвини Вашингтон, че се опитва да възпрепятства подобряването на отношенията между Китай и Индия. „Ние разглеждаме връзките си с Индия в стратегическа и дългосрочна перспектива. Въпросът за границата е двустранен и се противопоставяме на всяка страна, която дава оценка по него“, подчерта Лин.

Пентагонът отбеляза във вторник, че Китай „вероятно се опитва да се възползва от намаленото напрежение между Пекин и Делхи, за да стабилизира двустранните отношения и да попречи на задълбочаването на връзките между САЩ и Индия“.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Йфййфк

    0 2 Отговор
    Тайван успешно изпита ракета, която би стигнала Пекин за 3 минути.

    12:00 25.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тръмпочи

    1 0 Отговор
    Всяка конвенционална война ще бъде спечелена от Китай, защото САЩ нямат нито производствен ресурс, нито хора. Значи войната ще е ядрена, без победители и без оцелели.

    12:04 25.12.2025

  • 5 Някой

    2 1 Отговор
    Дори САЩ в ООН са признали единен Китай и островът Тайван като част от него.

    Коментиран от #6

    12:05 25.12.2025

  • 6 Лут

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    И това какво значение има?

    12:10 25.12.2025

  • 7 Народно събрание

    1 0 Отговор
    Ние почиваме и ще продължаваме да почваме 365 дни .Но ще взимаме пари всеки ден

    12:13 25.12.2025

  • 8 Смех

    0 0 Отговор
    Комунистите освен да критикуват чеп за зеле не става от тях.

    12:15 25.12.2025

