Китай критикува оръжейната сделка на САЩ с Тайван и предупреждава за рискове от ескалация

Китай осъди новата сделка за продажба на оръжия от САЩ на Тайван, като заяви, че тя „ускорява заплахата от война“ в Тайванския пролив, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Миналата седмица САЩ обявиха споразумение за доставка на оръжия на стойност 11,1 милиарда долара, което представлява най-голямата сделка за американско въоръжение за демократично управлявания остров. Тайван продължава да отхвърля претенциите на Пекин, че е част от китайската територия.

На редовна пресконференция говорителят на Китайското министерство на отбраната Чжан Сяоган призова САЩ да спрат „всички провокации“ и да коригират „погрешните си действия“.

В същото време говорителят на Китайското външно министерство Лин Цзян обвини Вашингтон, че се опитва да възпрепятства подобряването на отношенията между Китай и Индия. „Ние разглеждаме връзките си с Индия в стратегическа и дългосрочна перспектива. Въпросът за границата е двустранен и се противопоставяме на всяка страна, която дава оценка по него“, подчерта Лин.

Пентагонът отбеляза във вторник, че Китай „вероятно се опитва да се възползва от намаленото напрежение между Пекин и Делхи, за да стабилизира двустранните отношения и да попречи на задълбочаването на връзките между САЩ и Индия“.