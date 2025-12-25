Новини
Роналдо не вкара, но записа ефектна асистенция при разгром на Ал Насър

25 Декември, 2025 08:30 598 1

  • кристиано роналдо-
  • ал-насър-
  • футбол-
  • азиатската шампионска лига-
  • ал завраа-
  • ирак

Това бе шести пореден успех за саудитския гранд в надпреварата, с който тимът от Рияд е еднолично начело в класирането в Група „D“ с пълен актив от 18 точки и голова разлика от 22:2

Ал Насър с Кристиано Роналдо в състава си постигна категорична победа с 5:1 над Ал Завраа от Ирак в двубой от шестия кръг на Азиатската Шампионска лига 2. Това бе шести пореден успех за саудитския гранд в надпреварата, с който тимът от Рияд е еднолично начело в класирането в Група „D“ с пълен актив от 18 точки и голова разлика от 22:2.

Любопитното в срещата бе, че Роналдо остана без гол, въпреки убедителния резултат, нещо рядко срещано при подобни победи. Иначе, Ал Насър поведе с четири гола още до почивката, когато Кингсли Коман откри в 12-ата, а след това се разписаха още Уесли (19’), Ал-Амри (29’) и Жоао Феликс (44’). За гостите почетното попадение отбеляза Ибрахим Томива в 50-ата минута, преди отново Коман да оформи крайния резултат в 56-ата.

Португалската звезда все пак остави сериозен отпечатък върху мача с елегантна асистенция за попадението на Феликс малко преди почивката. Роналдо копна технично топката от границата на наказателното поле, а офанзивният играч демонстрира отлична скорост и завърши с прехвърлящ удар над вратаря на иракския тим.

Победата имаше по-скоро протоколен характер, тъй като Ал Насър си осигури участие в следващата фаза още преди около месец, след като безапелационно спечели своята група.


  • 1 лют пипер

    0 0 Отговор
    Кристиано Роналдо категорична е рекъл:-Азякощевиго Завраа!

    08:58 25.12.2025

