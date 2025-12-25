Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул гласи мощен трансфер след неуспеха със Семеньо

Ливърпул гласи мощен трансфер след неуспеха със Семеньо

25 Декември, 2025 10:28 857 0

  • ливърпул-
  • антоан семеньо-
  • борнемут-
  • брадли баркола-
  • псж-
  • футбол

Крилото е предпочел офертата от Манчестър Сити

Ливърпул гласи мощен трансфер след неуспеха със Семеньо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският шампион Ливърпул изглежда ще трябва да пренастройва стратегията си за януарския трансферен прозорец, след като вече е малко вероятно да привлече Антоан Семеньо от Борнемут. Причината е, че крилото е предпочел офертата от Манчестър Сити. На „Анфийлд“ бързо са насочили вниманието си към алтернативи, а едно от имената, които все по-осезаемо изпъкват, е това на младата звезда на Пари Сен Жермен Брадли Баркола.

Според информация на indykaila, 23-годишният френски национал се разглежда като реалистична опция както за януари, така и в по-дългосрочен план през следващото лято. Скаутският и аналитичният екип на Ливърпул е засилил наблюдението си върху Баркола, виждайки в него профил, който може да пасне на идеите на Арне Слот и да добави допълнителна динамика и вариативност в атака.

Слот е добре запознат с качествата на Баркола и е сред треньорите, които високо ценят неговия стил на игра. Крилото вече се наложи като един от най-добрите офанзивни футболисти в Лига 1. През настоящия сезон той има пет гола в 13 шампионатни мача за ПСЖ, но приносът му далеч не се изчерпва със статистиката. В системата на Луис Енрике Баркола е ценен заради интензивната си преса, умението да придвижва бързо топката в последната третина и способността си да разкъсва компактни защитни линии.

Под ръководството на Енрике той се утвърди като ключова фигура в атакуващия механизъм на парижани. Испанският специалист неведнъж му е гласувал доверие в мачове с висок залог, което ясно показва мястото му в дългосрочните планове на клуба. Баркола има договор с ПСЖ до 2028-а година, а ръководството на френския шампион е заявило желание да поднови споразумението с подобрени финансови условия.

Въпреки това преговорите за нов контракт в момента са в застой. Причината, според източниците, е известна предпазливост от страна на играча и неговите представители, които предпочитат да изчакат и да оценят всички възможни сценарии, преди да се ангажират с нов контракт. Тази пауза в разговорите не е останала незабелязана и е привлякла вниманието на редица клубове в Европа, включително Ливърпул, който следи ситуацията отблизо. Според портала Transfermarkt.com, цената му в момента варира около 70 милиона евро, но от ПСЖ със сигурност ще искат поне с около 30 милиона евро повече.

Паралелно с интереса към Баркола, на „Анфийлд“ разглеждат и по-краткосрочни варианти за подсилване на атаката, в случай че не успеят да реализират приоритетните си цели. Сред обсъжданите имена са Мемфис Депай от Коринтианс, който е отворен за краткосрочен договор и поддържа добри отношения с нидерландските футболистите в съблекалнята на Ливърпул. Друг вариант е Александър Сьорлот. Норвежкият нападател може да бъде привлечен под наем от Атлетико Мадрид, където по-рядко получава шанс за изява, въпреки стабилната си форма.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ