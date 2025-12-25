Новини
България »
Няма изрична законова разпоредба в какъв ред да са изписани цените в левове и в евро - сега и от 2026 г.

Няма изрична законова разпоредба в какъв ред да са изписани цените в левове и в евро - сега и от 2026 г.

25 Декември, 2025 12:05 348 6

  • разпоредба-
  • лева-
  • евро

Търговците сами избират начина на представяне на информацията, но не трябва да въвеждат в заблуда клиентите

Няма изрична законова разпоредба в какъв ред да са изписани цените в левове и в евро - сега и от 2026 г. - 1
Кадър Euronews
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма изрично законово изискване в каква последователност да се изписват цените в левове и в евро върху етикетите на продуктите и ценоразписите на търговците. Това обясни пред Euronews TV Bulgaria основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Тя уточни, че това се отнася, както за времето до края на годината, така и при двойното обращение през януари 2026 г. и след това до изтичането на периода на двойното обозначаване на цените - 8 август догодина. Експертът коментира, че така законодателят дава свобода на търговците сами да преценят как да поднесат тази информация на клиентите си, стига да не ги въвеждат в заблуждение. Ако има намаление, цените трябва да са три. Старата цена – в левове, новата – и в двете валути, уточни Руменова.

Единственото изключение, което законът прави по отношение изискването за изписване на цените в левове и в евро в периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., се отнася до рекламите. При търговски съобщения и реклама в аудио- и видеоформат, които имат за цел насърчаване продажбата на стоки и услуги, цените може да се представят устно само в левове до датата на въвеждане на еврото, а след нея, само в евро.

След 8 август 2026 г. цените трябва да са само в евро.

С наближаването на датата, на която България ще приеме единната европейска валута, сякаш въпросите се увеличават. Получаването на коректни и законосъобразни отговори е от изключително значение за информираността и сигурността, както на гражданите, така и на бизнеса относно техните права и задължения. Най-сигурните източници са интернет страниците на официалните институции. Съществува и специален сайт Evroto.bg с цялата важна информация във връзка с въвеждането на еврото у нас.

От “Ние, потребителите” напомнят, че в помощ на гражданите в последните месеци са изготвили и публикували два подкаст епизода по темата.

Единият носи заглавието “Преминаване към еврото: Какво е важно да знаем като потребители?”. От него хората могат да научат повече за правилата относно задължителното двойно обозначаване на цените на стоките и на услугите, как трябва да изглеждат етикетите с цените в двете валути, кои са изключенията за двойното обозначаване на цените, как ще се изписват по време на двойното обозначаване цените на стоките в насипно състояние и при съобщения за намаления. Видеото разяснява и как се пресмятат цените от лева в евро, как трябва да изглеждат касовите бележки, докога ще можем да плащаме с български левове и монети, в каква валута ще се връща рестото в периода на двойното обращение и в каква валута ще ни върнат парите при разваляне на договор заради рекламация. От този епизод ще научите и къде можете да обмените останалите ви български левове и стотинки, както и какво ще се случи с наличните ви пощенски марки, ваучери, включително ваучери за храна. Дават се разяснения и относно договорите за кредит с фиксиран и с променлив лихвен процент, възнагражденията за труд, обезщетения, парични и социални помощи и пенсии. Други акценти са тегленето от банкомати и покупките от вендинг машините.

Вторият подкаст епизод дава идеи В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?.

Примерният списък включва продукти като Примерен списък: бобови култури, макаронени изделия, консервирани храни, сухи плодове и ядки, мед, чай, кафе и подправки, лични хигиенни средства, препарати за дома, матрак, спално бельо, възглавници, завивки и др., електрически уреди или резервни части, енергоспестяващи крушки, подобрения на дома, здравни услуги, лекарства в домашната аптечка, ваучери и др.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мяу

    1 0 Отговор
    Рождество Христово е официалното, църковно наименование на празника, отбелязващ раждането на Исус Христос, докато Коледа е народното, по-разпространеното име, което включва както християнски, така и по-стари, езически традиции

    Коментиран от #5

    12:05 25.12.2025

  • 2 Ред

    2 0 Отговор
    Когато гневът ви застигне, молете се да започнем от главата!

    12:06 25.12.2025

  • 3 С две думи

    4 0 Отговор
    Цари безредие !

    12:08 25.12.2025

  • 4 Търгаш

    0 0 Отговор
    Гледайте кое е по-голямото число и ми го плащайте в евро. Тъй де трябва да свиквате за след февруари месец.

    12:11 25.12.2025

  • 5 Коледа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мяу":

    викаха, кога се коли прасето.

    12:13 25.12.2025

  • 6 България е само ядове, тоя овчи народ

    0 0 Отговор
    се само краде, малодушен, обича поробителите си, стокхолмски комплексари с петстотин годишна традиция, авее, немам думи, само ядове е
    малодушният овчи български народ.
    Голяма е грешката да се занимавам с техните неволи, язък за богата земя, вода газят жадни ходят!
    В Библията е написано!
    Айде Честито ви Рождество Христово овчи българи, барем поумнеете и спрете да се крадете един друг.🇧🇬🤔😁

    12:15 25.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове