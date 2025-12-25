Поредна санкция наложи ФИФА на отбор от efbet Лига

Отборът на Берое бе санкциониран с нова забрана за картотекиране на футболисти, наложена от ФИФА. Това е четвърто подобно наказание за старозагорци, като последното е вписано преди около седмица, на 18 декември.

Предходните три санкции датират от края на месец октомври и началото на ноември.

В същото време ограниченията, наложени на Ботев Пловдив, все още не са отменени, въпреки уверенията на клубното ръководство, че всички финансови задължения са погасени. Очакванията са санкциите да отпаднат в първите работни дни, при условие че документацията по извършените плащания бъде приета за изрядна.