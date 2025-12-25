Африканският първенец Кот д’Ивоар стартира победоносно похода си към защита на титлата, след като надделя с минималното 1:0 над Мозамбик в откриващия мач за двата тима от груповата фаза на Купата на африканските нации от Група „F“. Единственият гол в срещата бе дело на Амад Диало в 49-ата минута.
🎥 HIGHLIGHTS: 🇨🇮 1-0 🇲🇿— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025
The Elephants begin their title-defending campaign in the #TotalEnergiesAFCON2025 with a win. pic.twitter.com/5qk2CIPq8L
През първата част, играна в Маракеш, носителите на трофея контролираха по-често събитията и стигнаха до няколко добри възможности. Вратарят на Мозамбик Ернан Силуане обаче показа отличен рефлекс и отрази опасни удари на Ян Диоманде и Франк Кесие.
Patience, precision, perfection. Elite play by the defending champions. 🇨🇮🤩#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/x6X266FSf9— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025
След подновяването на играта „слоновете“ материализираха натиска си още при първата по-сериозна атака. Кесие отклони с глава топката в наказателното поле, където Диало реагира мигновено и с удар от движение прати кълбото в мрежата за 1:0.
В самия край Мозамбик имаше шанс да измъкне равенство, но стражът Яхия Фофана спаси удара на Жени Катамо.
След този успех Кот д’Ивоар излезе начело в групата с актив от три точки, докато Мозамбик остава на последното, четвърто място в класирането.
FULL-TIME! 🇨🇮🇲🇿— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025
The defending champions start their campaign with a win. #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/euTC5PyCHP
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА