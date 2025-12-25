Новини
Кот д'Ивоар с успешен старт в защитата на титлата (ВИДЕО)

Единственият гол в срещата бе дело на Амад Диало в 49-ата минута

Африканският първенец Кот д’Ивоар стартира победоносно похода си към защита на титлата, след като надделя с минималното 1:0 над Мозамбик в откриващия мач за двата тима от груповата фаза на Купата на африканските нации от Група „F“. Единственият гол в срещата бе дело на Амад Диало в 49-ата минута.

През първата част, играна в Маракеш, носителите на трофея контролираха по-често събитията и стигнаха до няколко добри възможности. Вратарят на Мозамбик Ернан Силуане обаче показа отличен рефлекс и отрази опасни удари на Ян Диоманде и Франк Кесие.

След подновяването на играта „слоновете“ материализираха натиска си още при първата по-сериозна атака. Кесие отклони с глава топката в наказателното поле, където Диало реагира мигновено и с удар от движение прати кълбото в мрежата за 1:0.

В самия край Мозамбик имаше шанс да измъкне равенство, но стражът Яхия Фофана спаси удара на Жени Катамо.

След този успех Кот д’Ивоар излезе начело в групата с актив от три точки, докато Мозамбик остава на последното, четвърто място в класирането.


