Рома внесе документи за нов стадион (СНИМКА)

Италианският футболен гранд Рома направи огромна крачка към изграждането на своя нов дом. На 23 декември 2025 г. клубът официално внесе ключов документ, който предшества финалната фаза на проектиране.

Новото съоръжение, което ще бъде разположено в източния квартал на Рим – Пиетралата, обещава да бъде една от най-модерните спортни инфраструктури в Европа.

Архитектурата на стадиона е вдъхновена от античната римска традиция, съчетана с модерен дизайн.

Специално внимание е отделено на трибуната на най-верните привърженици, която ще бъде „мащабна и емблематична“, пишат от Рома.

Проектът е фокусиран върху екологичната устойчивост и икономическата стабилност, като целта е стадионът да се превърне в гордост за целия град.

Поради своите мащаби и иновативност, стадионът в Пиетралата вече е включен в списъка с потенциални съоръжения, които да приемат мачове от Европейското първенство по футбол през 2032 г.

„Днешната стъпка потвърждава решимостта на клуба да осигури на Рим модерно съоръжение, достойно за историята и страстта на нашите фенове. Бъдещето на нашия дом е все по-близо. Forza Roma!“, се казва в официалното изявление на „джалоросите“.

От клуба изразиха благодарност към местните власти в Рим за сътрудничеството, което ще продължи и през следващите месеци до старта на реалното строителство.