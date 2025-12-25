Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ето кой е "тихият" коз на Левкси

Ето кой е "тихият" коз на Левкси

25 Декември, 2025 10:59 717 4

  • левски-
  • футбол-
  • хулио веласкес

Много често наставниците по света търпят много критики и хвалебствия заради грешни или съответно точни рокади по време на срещите

Ето кой е "тихият" коз на Левкси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-важните детайли в треньорската професия е воденето на мача и в частност – смените. Много често наставниците по света търпят много критики и хвалебствия заради грешни или съответно точни рокади по време на срещите.

По този показател от началото на сезона най-добре се справя треньорът на Левски Хулио Веласкес, пише „Мач Телеграф“. Той има двама представители в своеобразния Топ 5 на златните резерви. На първо място в списъка е крилото на „сините“ Марин Петков, който се е появявал в игра 10 пъти от пейката и се е отчитал с 4 гола и една асистенция за 225 минути игра.

След него в списъка е Николай Златев от Черно море, който за 6 влизания от пейката има 3 гола. Със същия показател е и таранът на Ботев Пловдив Димитър Митков, но за 8 мача като резерва. Четвърти в списъка е най-добрият футболист на Лудогорец през есента Петър Станич – 2 гола и 2 асистенции. Петото място се дели от Ивайло Чочев и Мустафа Сангаре, които имат по две попадения и асистенция.

Лудогорец също има двама представители в Топ 5, но цели трима специалисти са водили „орлите“ от началото на сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    За незапознатите: Левкси е брат на (не)безизвестният художник Банкси.

    11:01 25.12.2025

  • 2 Левскар

    3 0 Отговор
    Не си изтрезнял ,Ковачев....Става въпрос за ЛеВСки...

    11:03 25.12.2025

  • 3 Лост

    3 0 Отговор
    Скритият коз,дето на 21 години се води за млад и всяка година няколко гранда от различни държави борят да го купят ,а цената му все пада ,а в Левски е даже резерва.

    11:06 25.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ