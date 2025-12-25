Ето кой е "тихият" коз на Левкси

Един от най-важните детайли в треньорската професия е воденето на мача и в частност – смените. Много често наставниците по света търпят много критики и хвалебствия заради грешни или съответно точни рокади по време на срещите.

По този показател от началото на сезона най-добре се справя треньорът на Левски Хулио Веласкес, пише „Мач Телеграф“. Той има двама представители в своеобразния Топ 5 на златните резерви. На първо място в списъка е крилото на „сините“ Марин Петков, който се е появявал в игра 10 пъти от пейката и се е отчитал с 4 гола и една асистенция за 225 минути игра.

След него в списъка е Николай Златев от Черно море, който за 6 влизания от пейката има 3 гола. Със същия показател е и таранът на Ботев Пловдив Димитър Митков, но за 8 мача като резерва. Четвърти в списъка е най-добрият футболист на Лудогорец през есента Петър Станич – 2 гола и 2 асистенции. Петото място се дели от Ивайло Чочев и Мустафа Сангаре, които имат по две попадения и асистенция.

Лудогорец също има двама представители в Топ 5, но цели трима специалисти са водили „орлите“ от началото на сезона.