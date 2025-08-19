Мигел Гутиерес официално подсили Наполи

Наполи обяви привличането на талантливия защитник Мигел Гутиерес от Жирона. Сделката, оценена на внушителните 20 милиона евро с включени бонуси, бе финализирана след успешни медицински тестове в римската клиника Villa Stuart.

24-годишният испанец, който наскоро отпразнува рождения си ден, подписа дългосрочен договор за пет сезона с неаполитанския гранд.

Гутиерес е израснал в прочутата академия на Реал Мадрид и се утвърди като ключова фигура в Жирона, след като премина там през 2022 година срещу 4 милиона евро.

През последните години той се превърна в неизменна част от младежкия национален отбор на Испания и дори блесна с изявите си на олимпийската сцена.

Както повелява традицията в Наполи, новината първо бе споделена от президента Аурелио Де Лаурентис в социалните мрежи, а малко по-късно клубът публикува и официално съобщение на своя уебсайт.

Любопитен детайл около трансфера е, че Жирона ще получи само половината от сумата – 10 милиона евро, тъй като останалите 50% са предназначени за бившия клуб на Гутиерес – Реал Мадрид, благодарение на специална клауза при предишния му трансфер.

Медицинските прегледи бяха от изключителна важност, тъй като през май Гутиерес претърпя операция на глезена след сериозна травма. Въпреки това, лекарите дадоха зелена светлина за преминаването му в Наполи, където се очаква да внесе свежест и стабилност по левия фланг на защитата.