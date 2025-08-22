Ривър Плейт се добра трудно до 1/4-финалите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

Аржентинският гранд Ривър Плейт преодоля първия кръг от директните елиминации на най-силния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес. Тимът от Буенос Айрес елиминира след драма с дузпи парагвайския Либертад (Асунсион).

Първият мач преди седмица завърши при нулево равенство, а днес на реванша след 90 минути двата отбора отново не излъчиха победител. Този път обаче паднаха голове, като домакините взривиха трибуните на митичния “Монументал” с попадение на Себастиан Дриуси в 29-ата минута. Радостта им бе кратка, тъй като в 43-тата Роберт Рохас възстанови равенството.

До края на редовното време нямаше нови голове, но аржентинците сериозно притесниха феновете си, след като Джулиано Галопо получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко.

Все пак домакините удържаха равенството и пратиха срещата в нов етап. Продължения по 15 минути нямаше и вместо това двата отбора направо преминаха към изпълнение на дузпи. Там Ривър се наложи с 3:1. Головете за домакините вкараха Игнасио Фернандес, Мигел Борха и Лукас Мартинес Куарта, а точен за парагвайците бе единствено Диего Виейра. Пропуски направиха Маркос Акуня (Ривър Плейт), Хорхе Рекалде, Ернесто Кабайеро и Марсело Фернандес (Либертад Асунсион).

В спор за участие във финалната четворка Ривър ще се изправи срещу бразилския Палмейрас, който в първия мач прегази Университарио де Депортес от Перу с 4:0, а в днешния реванш завърши 0:0 за протокола.

Имаше и още един мач, който се изигра тази нощ. В него се случи може би най-голямата сензация, тъй като носителят на трофея Ботафого отпадна след поражение с 0:2 от еквадорския ЛДУ Кито. Бразилците спечелиха преди седмица с 1:0, но това се оказа недостатъчно, за да се класират напред.