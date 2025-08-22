Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ривър Плейт се добра трудно до 1/4-финалите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

Ривър Плейт се добра трудно до 1/4-финалите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

22 Август, 2025 08:30 423 0

  • ривър плейт-
  • копа либертадорес-
  • либертад асунсион-
  • ботафого-
  • футбол

Тимът от Буенос Айрес елиминира след драма с дузпи парагвайския Либертад (Асунсион)

Ривър Плейт се добра трудно до 1/4-финалите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинският гранд Ривър Плейт преодоля първия кръг от директните елиминации на най-силния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес. Тимът от Буенос Айрес елиминира след драма с дузпи парагвайския Либертад (Асунсион).

Първият мач преди седмица завърши при нулево равенство, а днес на реванша след 90 минути двата отбора отново не излъчиха победител. Този път обаче паднаха голове, като домакините взривиха трибуните на митичния “Монументал” с попадение на Себастиан Дриуси в 29-ата минута. Радостта им бе кратка, тъй като в 43-тата Роберт Рохас възстанови равенството.

Ривър Плейт се добра трудно до 1/4-финалите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

До края на редовното време нямаше нови голове, но аржентинците сериозно притесниха феновете си, след като Джулиано Галопо получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко.

Ривър Плейт се добра трудно до 1/4-финалите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

Все пак домакините удържаха равенството и пратиха срещата в нов етап. Продължения по 15 минути нямаше и вместо това двата отбора направо преминаха към изпълнение на дузпи. Там Ривър се наложи с 3:1. Головете за домакините вкараха Игнасио Фернандес, Мигел Борха и Лукас Мартинес Куарта, а точен за парагвайците бе единствено Диего Виейра. Пропуски направиха Маркос Акуня (Ривър Плейт), Хорхе Рекалде, Ернесто Кабайеро и Марсело Фернандес (Либертад Асунсион).

Ривър Плейт се добра трудно до 1/4-финалите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

В спор за участие във финалната четворка Ривър ще се изправи срещу бразилския Палмейрас, който в първия мач прегази Университарио де Депортес от Перу с 4:0, а в днешния реванш завърши 0:0 за протокола.

Имаше и още един мач, който се изигра тази нощ. В него се случи може би най-голямата сензация, тъй като носителят на трофея Ботафого отпадна след поражение с 0:2 от еквадорския ЛДУ Кито. Бразилците спечелиха преди седмица с 1:0, но това се оказа недостатъчно, за да се класират напред.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ