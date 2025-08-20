Руи Мота: На хартия ние сме фаворити, но трябва да го покажем на терена

В навечерието на дългоочаквания сблъсък между Лудогорец и Шкендия, старши треньорът на българския шампион Руи Мота даде пресконференция, изпълнена с реализъм и умерен оптимизъм. Мота не скри уважението си към съперника и подчерта, че макар разградчани да са фаворити на хартия, гостуването в Северна Македония крие своите подводни камъни.

"За съжаление не можем да разполагаме с Дуа, Андерсон и Камара, но всички останали са готови за мача. Успяхме да анализираме техни срещи. Играхме предната година тук с моя щаб. Знаем, че се играе много трудно. Надяваме се, че ще отстраним съперника.

На хартия ние сме фаворити, но трябва да покажем всичко това на терена. Те са не по-малко мотивирани да покажат най-доброто от себе си. Искаме да вкараме по-голяма част от положенията и това е нещо, върху което работим последната седмица. Момчетата се трудят. Нищо не може да се случии с едно щракване на пръстите.

Не можем да седнем и да се оплакваме от многото мачове. Нашата работа е да се възстановим и да сме максимално подготвени.

Шкендия се различава от отобрите, с които играхме досега. Имат различна система и динамика. Системите са част от играта. Не мисля, че система може да ни затрудни. Основното е динамиката", каза Мота.