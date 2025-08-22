Треньорът на Лудогорец: Не играхме добре, трябва да се подобрим във всеки аспект

Наставникът на Лудогорец – Руи Мота, сподели мнението си след загубата с 1:2 от Шкендия в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Специалистът не остана доволен от представянето на своите играчи и сподели, че за реванша „орлите“ трябва да покажат друго лице и да се подобрят във всеки аспект от играта.

„Започнахме добре мача. Контролирахме нещата, вкарахме гол и след това започнахме да губим единоборствата и топката, а Шкения е добър отбор на контраатака. Загубихме контрола на мача. Трудно се играе тук на този терен, но бяхме подготвени. Допуснахме доста контраатаки. През втората част нещата се повториха и отново имаше контраатаки към нашата игра.

Аз не мисля, че е свързано с нервите на футболистите. Просто имаше неразбиране как да играем на този терен. Това бе терен, който не бе в добро състояние. Твърде много задържахме топката и когато я отнемеха, съперникът правеше контраатаки“, коментира Мота.

„Не направихме това, което се изискваше. Трябваше да играем по-просто. Много задържахме топката и когато съперникът я отнемеше, организираше опасни контраатаки. Ние знаехме какво да очакваме. Те са бърз отбор в атака, имат бързи футболисти. Играят с дълги диагонални пасове, но просто не трябваше да губим топката толкова лесно.

Казах за лошия терен, но това не е оправдание. Просто трябваше да се адаптираме.

Трябва да се справим много по-добре тази вечер. Тази вечер не играхме добре, трябва да бъдем по добри във всеки аспект в играта. Искам да починем и след това ще решим дали ще отложим мача с Берое от първенството“, завърши наставникът на Лудогорец.