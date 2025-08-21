Новини
Гатузо отново стъпи на „Миланело“

Гатузо отново стъпи на „Миланело“

21 Август, 2025 08:43 312 0

Емоционално завръщане на легендата в Милан

Гатузо отново стъпи на „Миланело“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Емблематичният бивш полузащитник и настоящ селекционер на националния отбор на Италия Дженаро Гатузо предизвика истински фурор сред феновете на Милан с неочакваното си посещение на клубната база „Миланело“. Кадри и снимки от топлата среща бяха разпространени от самия клуб в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от носталгия и възторг сред „росонерите“.

Гатузо, който остави незаличима следа в историята на Милан между 1999 и 2012 година, се появи на тренировъчния комплекс, където бе посрещнат с отворени обятия от играчи, треньорски щаб и ръководство. До него бяха и други две легенди на италианския футбол – Джанлуиджи Буфон и Леонардо Бонучи, които също са част от екипа на „Скуадра адзура“. Тримата ветерани не пропуснаха да разменят няколко думи с наставника Масимилиано Алегри и спортния директор Игли Таре, както и да се снимат за спомен с настоящите звезди на Милан.

Завръщането на Гатузо в Милан не е случайно – откакто пое кормилото на националния тим, той обикаля водещите клубове в Италия, за да се срещне лично с футболистите и да усети атмосферата в отборите. Преди визитата си в Миланело, темпераментният специалист посети и базите на Ювентус и Интер, където също бе придружаван от Буфон и Бонучи.

Припомняме, че след бляскавата си кариера като футболист, Гатузо застана начело на Милан като треньор в периода 2017-2019 година, а сега, на 47-годишна възраст, е изправен пред ново предизвикателство – да върне националния отбор на Италия на върха на европейския футбол.


