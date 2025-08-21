Новини
Крило на Милан официално ще играе във Висшата лига

21 Август, 2025 18:58 372 0

  • милан-
  • ноа окафор-
  • илия груев-
  • лийдс

Ноа Окафор може да действа както като флангови футболист, така и като централен нападател

Крило на Милан официално ще играе във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лийдс официално обяви привличането на крилото на Милан Ноа Окафор. Сделката между двата клуба е на стойност 20 млн. евро. Договорът на новия съотборник на Илия Груев е за 4 години.

Ноа Окафор може да действа както като флангови футболист, така и като централен нападател. "Росонерите" го взеха преди две години от РБ Залцбург, а през втората половина на миналия сезон националът на Швейцария беше под наем в Наполи.

25-годишният играч записа общо 54 мача със 7 гола и 5 асистенции за “росонерите”.


