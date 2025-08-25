Стефани Стоева отпадна драматично на старта на Световното по бадминтон в Париж

Българската бадминтонистка Стефани Стоева преживя разочароващ дебют на сингъл на Световното първенство по бадминтон, което се провежда в бляскавия Париж.

В напрегнат и оспорван двубой, продължил 54 минути, Стоева отстъпи пред представителката на САЩ Ишика Джайсвал с резултат 19:21, 21:15, 20:22.

В първия гейм Джайсвал успя да надделее с минимална преднина, но във втората част българката показа характер и категорично изравни резултата след 21:15. Решителният трети гейм бе изпълнен с обрати – американката поведе убедително с 13:5, но Стоева не се предаде и стигна до 19:19. При 20:19 тя дори имаше мачбол, но Джайсвал прояви хладнокръвие и с три поредни точки сложи точка на спора.

Любопитен детайл от шампионата са нестабилните въздушни течения в залата, които създават допълнителни трудности за състезателите и често влияят на траекторията на перата.

Въпреки неуспеха на Стоева, българското участие на световната сцена продължава. Утре Калояна Налбантова ще се изправи срещу индийската звезда и пета в схемата Пусарла Синдху, като надеждите за силно представяне остават живи.

Стефани Стоева ще играе и на двойки със сестра си Габриела Стоева.