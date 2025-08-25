Новини
Спорт »
Други спортове »
Стефани Стоева отпадна драматично на старта на Световното по бадминтон в Париж

Стефани Стоева отпадна драматично на старта на Световното по бадминтон в Париж

25 Август, 2025 20:38 453 0

Утре Калояна Налбантова ще се изправи срещу индийската звезда и Пусарла Синдху

Стефани Стоева отпадна драматично на старта на Световното по бадминтон в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската бадминтонистка Стефани Стоева преживя разочароващ дебют на сингъл на Световното първенство по бадминтон, което се провежда в бляскавия Париж.

В напрегнат и оспорван двубой, продължил 54 минути, Стоева отстъпи пред представителката на САЩ Ишика Джайсвал с резултат 19:21, 21:15, 20:22.

В първия гейм Джайсвал успя да надделее с минимална преднина, но във втората част българката показа характер и категорично изравни резултата след 21:15. Решителният трети гейм бе изпълнен с обрати – американката поведе убедително с 13:5, но Стоева не се предаде и стигна до 19:19. При 20:19 тя дори имаше мачбол, но Джайсвал прояви хладнокръвие и с три поредни точки сложи точка на спора.

Любопитен детайл от шампионата са нестабилните въздушни течения в залата, които създават допълнителни трудности за състезателите и често влияят на траекторията на перата.

Въпреки неуспеха на Стоева, българското участие на световната сцена продължава. Утре Калояна Налбантова ще се изправи срещу индийската звезда и пета в схемата Пусарла Синдху, като надеждите за силно представяне остават живи.

Стефани Стоева ще играе и на двойки със сестра си Габриела Стоева.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ