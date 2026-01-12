Новини
Интер и Наполи си поделиха точките в зрелищно дерби на „Джузепе Меаца“

12 Януари, 2026 06:16 389 0

Равенството оставя интригата в битката за титлата напълно жива

Интер и Наполи си поделиха точките в зрелищно дерби на „Джузепе Меаца“ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер и Наполи завършиха при резултат 2:2 в дербито от 20-ия кръг на Серия А, като големият герой за гостите се оказа Скот Мактоминей. Шотландският халф преживя крайности в рамките на мача, като първо допусна фатална грешка, довела до откриващото попадение за „нерадзурите“, но след това се реваншира по впечатляващ начин с два гола, които донесоха ценна точка на „партенопейците“.

Двубоят започна с високо напрежение и здрава битка в средата на терена. Още в 9-ата минута Мактоминей допусна неточност при изнасянето на топката. Пьотр Желински я отне, след което тя стигна до Федерико Димарко, който откри резултата за Интер – 1:0.

Наполи реагира бързо и започна да притиска домакините. В 26-ата минута именно Мактоминей се реваншира, като засече в наказателното поле и възстанови равенството – 1:1. До почивката темпото остана високо, а спорните ситуации и напрежението между футболистите не липсваха.

През второто полувреме Интер пое инициативата и в 73-ата минута стигна до нов аванс. Съдията отсъди дузпа, реализирана хладнокръвно от Хакан Чалханоглу за 2:1. Решението предизвика бурна реакция от страна на треньора на Наполи Антонио Конте, който напусна терена след червен картон.

Въпреки напрежението и численото напрежение край тъчлинията, гостите не се предадоха. В 81-вата минута Мактоминей отново бе на точното място и с втория си гол в мача оформи крайното 2:2.

Равенството не позволи на Интер да се възползва от грешната стъпка на Милан срещу Фиорентина. „Нерадзурите“ остават лидери с 43 точки, на три пред „росонерите“ и с четири аванс пред Наполи и Рома.


