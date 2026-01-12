Тръмп се обяви за президент на Венецуела от януари 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува екранна снимка, в чийто текст се твърди, че е действащият президент на Венецуела. Снимката е публикувана на страницата на Белия дом „Truth Social“.
Според изображението, копиращо стила на Уикипедия, Тръмп е „встъпил в длъжност“ в президентството на Венецуела през януари 2026 г.
Това последва предишните му твърдения, че САЩ ще „управляват страната“, докато не се осъществи преход, въпреки полагането на клетва на Делси Родригес като временен президент.
На 3 януари САЩ проведоха военна операция във венецуелската столица Каракас и заловиха президента на страната Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те бяха откарани в САЩ и се намират в център за задържане в Ню Йорк, в очакване на съдебен процес през месец март.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 луцифер
Коментиран от #5
06:36 12.01.2026
2 ТОВА
06:37 12.01.2026
3 Чичо Дончо
06:37 12.01.2026
4 Мишел
06:38 12.01.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "луцифер":Преди два дни четохме, че бай Дончо бил на зъболекар два часа..... Ама нищо не прочетохме бай Дончо бил ли е на психиатър....
06:39 12.01.2026
6 Обама
06:42 12.01.2026
7 Последния Софиянец
06:42 12.01.2026
8 фен на Зеленски
Между другото ,къде е бункерния гном? Цяла седмица го няма на хоризонта.
06:43 12.01.2026
9 Швейк
Коментиран от #12, #13
06:45 12.01.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:46 12.01.2026
11 си дзън
06:46 12.01.2026
12 Прав си...донякъде
До коментар #9 от "Швейк":СВО на Тръмп във Венецуела нанесе огромен и унизителен удар на Путлер.
Освен унижението пред света, че за Путлер е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила.
Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец.
06:46 12.01.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #9 от "Швейк":Бати Пунди е у Хага, за доброволно предаване ма мо отказали шо Зеленски го е още недовършил!
06:47 12.01.2026
14 Луд
06:47 12.01.2026
15 нормален
06:47 12.01.2026
16 От това не следва ли
06:48 12.01.2026
17 оня с коня
06:49 12.01.2026