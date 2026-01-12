Новини
Тръмп се обяви за президент на Венецуела от януари 2026 г.

12 Януари, 2026 06:24, обновена 12 Януари, 2026 06:36

  • доналд тръмп-
  • президент-
  • сащ-
  • венецуела

Президентът на САЩ публикува снимка, в чийто текст се твърди, че е действащият държавен глава на латиноамериканската страна

Тръмп се обяви за президент на Венецуела от януари 2026 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува екранна снимка, в чийто текст се твърди, че е действащият президент на Венецуела. Снимката е публикувана на страницата на Белия дом „Truth Social“.

Според изображението, копиращо стила на Уикипедия, Тръмп е „встъпил в длъжност“ в президентството на Венецуела през януари 2026 г.

View this post on Instagram

A post shared by DaMon Cortez (@purpleroom_politics)


Това последва предишните му твърдения, че САЩ ще „управляват страната“, докато не се осъществи преход, въпреки полагането на клетва на Делси Родригес като временен президент.

На 3 януари САЩ проведоха военна операция във венецуелската столица Каракас и заловиха президента на страната Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те бяха откарани в САЩ и се намират в център за задържане в Ню Йорк, в очакване на съдебен процес през месец март.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
  • 1 луцифер

    3 0 Отговор
    Ватикана да обяви рижия за син Божи.

    Коментиран от #5

    06:36 12.01.2026

  • 2 ТОВА

    4 1 Отговор
    значи, че Путин е Президента на Украина !

    06:37 12.01.2026

  • 3 Чичо Дончо

    6 0 Отговор
    изплиска легена.

    06:37 12.01.2026

  • 4 Мишел

    5 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    06:38 12.01.2026

  • 5 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "луцифер":

    Преди два дни четохме, че бай Дончо бил на зъболекар два часа..... Ама нищо не прочетохме бай Дончо бил ли е на психиатър....

    06:39 12.01.2026

  • 6 Обама

    4 0 Отговор
    Пълен ЛУНАТИК.. по изветрял е и от Байдън 🙈😂😂

    06:42 12.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Тръмп каза че следващият президент на Куба ще е Марко Рубио а следващият президент на България Стефан Витков.

    06:42 12.01.2026

  • 8 фен на Зеленски

    4 4 Отговор
    Да отвлече и Путлера!

    Между другото ,къде е бункерния гном? Цяла седмица го няма на хоризонта.

    06:43 12.01.2026

  • 9 Швейк

    3 1 Отговор
    Тоя бил умен като на прасето чичо му

    Коментиран от #12, #13

    06:45 12.01.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    САЩ уж са най-най, пък нямат лудници да го приберат...

    06:46 12.01.2026

  • 11 си дзън

    0 2 Отговор
    Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.

    06:46 12.01.2026

  • 12 Прав си...донякъде

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    СВО на Тръмп във Венецуела нанесе огромен и унизителен удар на Путлер.
    Освен унижението пред света, че за Путлер е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила.
    Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец.

    06:46 12.01.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    Бати Пунди е у Хага, за доброволно предаване ма мо отказали шо Зеленски го е още недовършил!

    06:47 12.01.2026

  • 14 Луд

    1 0 Отговор
    за вързване

    06:47 12.01.2026

  • 15 нормален

    1 0 Отговор
    Чичо Дончо наистина не си взима хапчетата от няколко месеца . Ще подпали целият свят . Интересното е защо не се прави на мъж на ватника , а налага само санкции .

    06:47 12.01.2026

  • 16 От това не следва ли

    0 0 Отговор
    нелегалните венецуелци в САЩ да бъдат признати за легално пребиваващи?

    06:48 12.01.2026

  • 17 оня с коня

    0 1 Отговор
    Русофилстващите екземпляри активно укоряваха Америка че е държава с най-голям външен дълг и всеки момент ще фалира и разпадне на отделни щати.Затова и е нормално Тръмп да се вслуша в Прогнозите им и да сложи ръка на Венецуелския петрол,което реално ще накара САЩ да "подскочат" Икономически и Дългът им Драстично да намалее.А нещата сакато скачени Съдове :Коркото по-Силна Америка,толкова по -панически Уплашена руска мечка!

    06:49 12.01.2026