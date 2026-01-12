Тръмп се обяви за президент на Венецуела от януари 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува екранна снимка, в чийто текст се твърди, че е действащият президент на Венецуела. Снимката е публикувана на страницата на Белия дом „Truth Social“.

Според изображението, копиращо стила на Уикипедия, Тръмп е „встъпил в длъжност“ в президентството на Венецуела през януари 2026 г.

Това последва предишните му твърдения, че САЩ ще „управляват страната“, докато не се осъществи преход, въпреки полагането на клетва на Делси Родригес като временен президент.

На 3 януари САЩ проведоха военна операция във венецуелската столица Каракас и заловиха президента на страната Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те бяха откарани в САЩ и се намират в център за задържане в Ню Йорк, в очакване на съдебен процес през месец март.