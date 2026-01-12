Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус търси нов десен бек и насочва поглед към играч на Ман Юнайтед

12 Януари, 2026 06:30 329 0

  • ювентус-
  • нусайр мазрауи-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол

“Бианконерите” търсят поливалентен играч в защита

Ювентус търси нов десен бек и насочва поглед към играч на Ман Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус обмисля трансфер на Нусайр Мазрауи от Манчестър Юнайтед, съобщава “La Gazzetta dello Sport”. Интересът към мароканския национал идва на фона на засилената конкуренция за играча на Дженоа Брук Нортън-Къфи, който бе следен до момента от ръководството на “Старата госпожа”.

28-годишният Мазрауи, който може да се подвизава и като централен защитник е склонен да напусне Манчестър Юнайтед, тъй като търси ново предизвикателство преди Световното първенство през 2026 г. В Торино разглеждат и алтернативни варианти, сред които фигурира името на Саша Боей от Байерн Мюнхен.

През този сезон Мазрауи има 9 мача във Висшата лига с екипа на “червените дяволи”.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
