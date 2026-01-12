Ювентус търси нов десен бек и насочва поглед към играч на Ман Юнайтед

Ювентус обмисля трансфер на Нусайр Мазрауи от Манчестър Юнайтед, съобщава “La Gazzetta dello Sport”. Интересът към мароканския национал идва на фона на засилената конкуренция за играча на Дженоа Брук Нортън-Къфи, който бе следен до момента от ръководството на “Старата госпожа”.

28-годишният Мазрауи, който може да се подвизава и като централен защитник е склонен да напусне Манчестър Юнайтед, тъй като търси ново предизвикателство преди Световното първенство през 2026 г. В Торино разглеждат и алтернативни варианти, сред които фигурира името на Саша Боей от Байерн Мюнхен.

През този сезон Мазрауи има 9 мача във Висшата лига с екипа на “червените дяволи”.