Спортът по ТВ в понеделник (12 януари)

12 Януари, 2026 06:19 452 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (12 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

07.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

18.30 Саудитска Арабия – Виетнам (младежи) Диема спорт

18.30 Йордания – Киргизтан (младежи) Нова спорт

19.15 Баскетбол, Балкан – Миньор МАХ Спорт 2

19.30 Ал Хилал – Ал Насър МАХ Спорт 1

19.30 Дженоа – Каляри МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, Валенсия – Сарагоса Диема спорт

21.45 Ювентус – Кремонезе МАХ Спорт 3

21.45 Ливърпул – Барнзли Диема спорт 2

22.00 Севиля – Селта МАХ Спорт 2

22.10 ПСЖ – Париж ФК МАХ Спорт 4

00.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

02.00 НХЛ, Детройт – Каролина МАХ Спорт 3

02.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

02.30 НБА, Индиана – Бостън Диема спорт 2

03.00 НФЛ, Питсбърг – Хюстън МАХ Спорт 4


