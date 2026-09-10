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Димитър Кисимов отпадна на осминафиналите на US Open

Димитър Кисимов отпадна на осминафиналите на US Open

10 Септември, 2026 17:12 385 0

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Поставеният под №10 българин отстъпи пред американеца Марсел Латак

Димитър Кисимов отпадна на осминафиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов отпадна на осминафиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под №10 българин отстъпи в третия кръг с 3:6, 3:6 пред Марсел Латак (САЩ) за 54 минути игра.

Кисимов загуби първия сет след единствен пробив в шестия гейм, а във втората част изостана с 2:5 и не успя да навакса.


18-годишният Кисимов, който преди две седмици спечели първата си титла при мъжете на турнир от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска Баня (Сърбия), постигна две трисетови победи преди този мач – срещу Емилио Камачо (Еквадор) и Сафир Азам (САЩ).


През миналата година US Open стана арена на първия в историята финал между двама българи в турнир от Големия шлем. Тогава Иван Иванов спечели титлата на сингъл след успех със 7:5, 6:3 над Александър Василев.


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