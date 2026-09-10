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Смениха шефовете на областните дирекции на МВР в Русе и Разград

Смениха шефовете на областните дирекции на МВР в Русе и Разград

10 Септември, 2026 17:22 621 10

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  • шефове

Назначенията са извършени със заповеди на вътрешния министър Иван Демерджиев

Смениха шефовете на областните дирекции на МВР в Русе и Разград - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две рокади в ръководствата на областните дирекции на МВР в Русе и Разград влизат в сила от 10 септември. Старши комисар Петър Ванев поема ОДМВР - Русе, а досегашният временно изпълняващ длъжността директор там старши комисар Диян Минков се завръща начело на полицията в Разград. Назначенията са извършени със заповеди на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Двамата директори бяха представени пред съставите на съответните дирекции от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов и главния секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Петър Ванев поема ОДМВР - Русе

Новият директор на полицията в Русе Петър Ванев досега ръководеше ОДМВР - Разград. Той е роден през 1981 г. в Русе, завършил е Английската езикова гимназия „Гео Милев“ в града и Академията на МВР в София.

Кариерата му в системата започва в „Криминална полиция“ на Пето районно управление към СДВР. Впоследствие работи в звеното за престъпления, свързани с моторни превозни средства. От 2008 г. продължава професионалния си път в ОДМВР - Русе, където работи в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, а през 2019 г. става негов началник.

Между 2021 г. и януари 2026 г. Ванев ръководи Районното управление в Две могили. През февруари тази година е назначен за директор на ОДМВР - Разград, откъдето сега се завръща в Русе.

Ванев има редица международни обучения и специализации. Преминал е курсове на Европол, свързани с противодействието на кражбите и трафика на автомобили, футболното хулиганство и работата с Шенгенската информационна система. Обучавал се е и в Националното училище за офицери от полицията в Кан-Еклюз, Франция, както и в Международната академия за правоприлагане ILEA в Будапеща.

Той е магистър от Военната академия „Г. С. Раковски“ по „Организация и управление на корпоративната сигурност“ и от Националния военен университет „Васил Левски“ по „Национална сигурност“. Завършил е програмата „Лидерство и предприемачество“ в Babson College в Бостън, както и обучения в Полицейската академия в Дубай и Технологичния институт „Рочестър“, където получава професионална диплома по „Иновации и лидерство в полицията“.

Диян Минков се връща начело на полицията в Разград

На мястото на Ванев в Разград се завръща старши комисар Диян Минков, който от края на февруари временно ръководеше ОДМВР - Русе. За него това не е първи мандат начело на разградската полиция - той вече е бил директор на структурата между 2021 и 2023 г.

При представянето му Любомир Николов подчерта, че приоритетите и задачите пред МВР са ясно определени и изрази очакване работата по тях да продължи. По думите му не се очакват „трусове“ в дирекцията, тъй като Минков от години познава служителите и вече има опит като неин ръководител.

Диян Минков е роден на 23 август 1977 г. и е завършил Русенския университет „Ангел Кънчев“ през 2000 г. със специалност „Машинен инженер“. Постъпва в МВР през 2004 г. като служител в „Икономическа полиция“ в Разград. Впоследствие преминава през различни позиции и заема ръководни длъжности в направлението за противодействие на икономическата престъпност.

През 2021 г. става заместник-директор на ОДМВР - Разград и началник на отдел „Криминална полиция“, а впоследствие оглавява цялата дирекция. От август 2023 г. до февруари 2026 г. работи в звеното, което подпомага министъра на вътрешните работи по стратегически въпроси, свързани с националната сигурност. На 27 февруари тази година Минков беше временно преназначен за директор на ОДМВР - Русе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 0 Отговор
    маха старите, слага негови
    фатмака с фатмак

    17:26 10.09.2026

  • 2 Варан

    6 0 Отговор
    Цяло МВР е за подмяна, да се сложат патили хора от престъпници и при.

    17:27 10.09.2026

  • 3 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Що бе ?

    17:32 10.09.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    "Наше МВР". Обещано - изпълнено. Одобрявам.😎

    17:32 10.09.2026

  • 5 Сатана Z

    4 0 Отговор
    "Aло,Ваньо"също беше шеф в Русе преди да го.....

    17:36 10.09.2026

  • 6 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев

    1 2 Отговор
    Сега вече ще хванат пенсионерите, които си вземат допълнителни найлонови пликове от магазините. Ще преборят най накрая мафията.

    17:37 10.09.2026

  • 7 В Русе това този ли е

    4 1 Отговор
    Който посред нощи го биха едни деца.И който беше пиян ,по шорти и джапанки.

    Коментиран от #8, #9

    17:40 10.09.2026

  • 8 Хаяско

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "В Русе това този ли е":

    Не, не е той.

    17:46 10.09.2026

  • 9 Оня беше друг

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "В Русе това този ли е":

    И явно битият вече няма да заема вече ръководни длъжности, ако все още е полицай де. А този новият поне е добре образован и ще знае английски, за разлика от повечето прости и некадърни тулупи дето обикновено слагат за началници.

    18:02 10.09.2026

  • 10 А бе

    1 0 Отговор
    До /Оня беше друг/ битият кожухаров е в болнични и чака съдът-неговия да го върне

    18:07 10.09.2026

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