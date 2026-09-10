Предотвратени бъдещи нападения! Германия залови мъж, изготвил списък със 160 цели за саботаж

Тетрадка с написани на ръка 160 извършени в миналото и потенциални бъдещи цели за саботаж е открита в кемпер на заподозрян в саботиране на германската енергийна инфраструктура, съобщава ДПА.
"Не само заловихме предполагаемия извършител на атаките, но може би сме предотвратили и бъдещи нападения", заяви Херберт Ройл - министър на вътрешните работи на западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия, пред комисията по вътрешни работи на местния парламент.
Във вторник германската полиция задържа 48-годишен мъж, заподозрян в извършването на няколко саботажни действия срещу националната електроенергийна мрежа.
Ройл отбеляза, че заподозреният е посочил пред съдията, който е постановил задържането му, и още седем места, за които твърди, че е използвал като складове. Полицията вече е открила доказателства на три от тези места и проверява предоставената информация. В момента заподозреният придружава служители на реда с патрулен автомобил до различните обекти.
Над 1700 полицаи от Северен Рейн-Вестфалия - най-гъсто населената германска провинция - са участвали в операцията по издирването и установяването на местонахождението на предполагаемия извършител.
В крайна сметка във вторник сутринта двама униформени успели да открият мъжа, след като забелязали утъпкана трева край Вайсвайлер, която водела на около 200 метра от селски път към гъсти храсти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #6
17:11 10.09.2026
2 Дам
17:11 10.09.2026
3 играят си
17:11 10.09.2026
4 🤣😂🤣😂
Коментиран от #9
17:12 10.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с този АРТЕФАКТ ви гарантирам Лисабон за неделю
17:12 10.09.2026
6 квото имаш в главата
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":същото ти излиза през устата..
17:13 10.09.2026
7 Хаха
17:14 10.09.2026
8 Да не е като оня
17:14 10.09.2026
9 ДНК-то
До коментар #4 от "🤣😂🤣😂":Било на Шмерц-а.
17:16 10.09.2026
10 Колегите коментатори
17:16 10.09.2026
11 Ние
17:17 10.09.2026
12 Алекс
17:18 10.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Наришкин
17:20 10.09.2026
16 Бре да му се невиди
Коментиран от #20
17:20 10.09.2026
17 Механик
Така почнаха едно време, но аз помня как завърши Немция 45-та. Тоя път ще е абсолютно същото. Щом искат война на всяка цена, ще си я получат на ВСЯКА ЦЕНА. А как ще платят цената, това вече не е много ясно. Щото ги няма немските мъже от онова време. Нито Мехмед, нито Ханц с лакираните нокътчета ще скочат в окопа.
17:20 10.09.2026
18 МЕРЦ ШПЕРЦ
17:20 10.09.2026
19 име
17:20 10.09.2026
20 От Владивосток
До коментар #16 от "Бре да му се невиди":ли да го пратят?
17:20 10.09.2026
21 Наш Цончо
Коментиран от #25
17:22 10.09.2026
22 Всеки достоен българин
17:26 10.09.2026
23 Тия
17:28 10.09.2026
24 Сатана Z
Коментиран от #37
17:29 10.09.2026
25 Не бе,
До коментар #21 от "Наш Цончо":сигурно е ваш Цончо !
17:30 10.09.2026
26 Заводи за барути и смърт
Коментиран от #32, #36
17:31 10.09.2026
27 Иван
17:33 10.09.2026
28 Иван
17:34 10.09.2026
29 Уотсън
17:34 10.09.2026
30 Ердоган
Коментиран от #34
17:36 10.09.2026
31 Абе вие раздайте оръжия на хората
17:36 10.09.2026
32 Иван
До коментар #26 от "Заводи за барути и смърт":Нацистите живеят в Свещената Римска Империя и само те имат право да са агресори и терористи.
17:37 10.09.2026
33 Тико
17:39 10.09.2026
34 Иван
До коментар #30 от "Ердоган":Ахтунг! Сунити.
17:39 10.09.2026
35 Възpожденец 🇧🇬
17:40 10.09.2026
36 В Саксония
До коментар #26 от "Заводи за барути и смърт":Завода на Рементал от 5 дена е затворен! Хиляди германци реално са блокирали всякакъв вход и изход от там ! Защо обаче нашите медии не го отразяват е въпроса ? ...
17:40 10.09.2026
37 Приказки под шипковия храст
До коментар #24 от "Сатана Z":И само журналистите не се усещат:)
"В крайна сметка във вторник сутринта двама униформени успели да открият мъжа, след като забелязали утъпкана трева край Вайсвайлер, която водела на около 200 метра от селски път към гъсти храсти."
В никакъв случай най-гъсто населената германска провинция не трябва да попадне под управлението на АзГ.
Коментиран от #44
17:41 10.09.2026
38 УжасТ
17:43 10.09.2026
39 Аз съм от Сарафово , Бургас
17:47 10.09.2026
40 АБВ
17:51 10.09.2026
41 Цвете
17:56 10.09.2026
42 Предотвратени нападения
18:00 10.09.2026
43 Цвете
18:04 10.09.2026
44 Иван
До коментар #37 от "Приказки под шипковия храст":Папа Войтила се е срещал с офицер от Гестапо, в гъста висока трева, встрани от пътя.
18:05 10.09.2026