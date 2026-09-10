Предотвратени бъдещи нападения! Германия залови мъж, изготвил списък със 160 цели за саботаж

Тетрадка с написани на ръка 160 извършени в миналото и потенциални бъдещи цели за саботаж е открита в кемпер на заподозрян в саботиране на германската енергийна инфраструктура, съобщава ДПА.

"Не само заловихме предполагаемия извършител на атаките, но може би сме предотвратили и бъдещи нападения", заяви Херберт Ройл - министър на вътрешните работи на западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия, пред комисията по вътрешни работи на местния парламент.

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Във вторник германската полиция задържа 48-годишен мъж, заподозрян в извършването на няколко саботажни действия срещу националната електроенергийна мрежа.

Ройл отбеляза, че заподозреният е посочил пред съдията, който е постановил задържането му, и още седем места, за които твърди, че е използвал като складове. Полицията вече е открила доказателства на три от тези места и проверява предоставената информация. В момента заподозреният придружава служители на реда с патрулен автомобил до различните обекти.

Над 1700 полицаи от Северен Рейн-Вестфалия - най-гъсто населената германска провинция - са участвали в операцията по издирването и установяването на местонахождението на предполагаемия извършител.

В крайна сметка във вторник сутринта двама униформени успели да открият мъжа, след като забелязали утъпкана трева край Вайсвайлер, която водела на около 200 метра от селски път към гъсти храсти.