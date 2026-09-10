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Предотвратени бъдещи нападения! Германия залови мъж, изготвил списък със 160 цели за саботаж
  Тема: Украйна

Предотвратени бъдещи нападения! Германия залови мъж, изготвил списък със 160 цели за саботаж

10 Септември, 2026 17:09 929 44

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  • фридрих мерц

Над 1700 полицаи от Северен Рейн-Вестфалия - най-гъсто населената германска провинция - са участвали в операцията по издирването и установяването на местонахождението на предполагаемия извършител

Предотвратени бъдещи нападения! Германия залови мъж, изготвил списък със 160 цели за саботаж - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Тетрадка с написани на ръка 160 извършени в миналото и потенциални бъдещи цели за саботаж е открита в кемпер на заподозрян в саботиране на германската енергийна инфраструктура, съобщава ДПА.

"Не само заловихме предполагаемия извършител на атаките, но може би сме предотвратили и бъдещи нападения", заяви Херберт Ройл - министър на вътрешните работи на западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия, пред комисията по вътрешни работи на местния парламент.

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Във вторник германската полиция задържа 48-годишен мъж, заподозрян в извършването на няколко саботажни действия срещу националната електроенергийна мрежа.

Ройл отбеляза, че заподозреният е посочил пред съдията, който е постановил задържането му, и още седем места, за които твърди, че е използвал като складове. Полицията вече е открила доказателства на три от тези места и проверява предоставената информация. В момента заподозреният придружава служители на реда с патрулен автомобил до различните обекти.

Над 1700 полицаи от Северен Рейн-Вестфалия - най-гъсто населената германска провинция - са участвали в операцията по издирването и установяването на местонахождението на предполагаемия извършител.

В крайна сметка във вторник сутринта двама униформени успели да открият мъжа, след като забелязали утъпкана трева край Вайсвайлер, която водела на около 200 метра от селски път към гъсти храсти.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 21 Отговор
    имам нещо много ценно (помощ от небето), което вярвам че ще помогне на ,,братушките,, на фронта!! а именно а н ал ен фисур от Александър Невски , изваден лично от ХАНа му , с една много особена процедура ..не ми се подробничи..//както и да е-разменям я за тушонка от ЛЕНДЛИЗа-за празна консерва говорим, знам че нямам шанс за неизядена!!

    Коментиран от #5, #6

    17:11 10.09.2026

  • 2 Дам

    9 4 Отговор
    И той ли е българин прогресист ?

    17:11 10.09.2026

  • 3 играят си

    8 5 Отговор
    на покемони, ообаче предварително знаят местата..))

    17:11 10.09.2026

  • 4 🤣😂🤣😂

    25 7 Отговор
    Каквото и да "хващат", трудно ще спасят "редник Мерц ,13%". Операция ще е трудна, почти невъзможна за урсулините.

    Коментиран от #9

    17:12 10.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с този АРТЕФАКТ ви гарантирам Лисабон за неделю

    17:12 10.09.2026

  • 6 квото имаш в главата

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    същото ти излиза през устата..

    17:13 10.09.2026

  • 7 Хаха

    11 6 Отговор
    Мерц с подводница ще избяга за Южна Америка.

    17:14 10.09.2026

  • 8 Да не е като оня

    11 5 Отговор
    55 годишният, който заловиха в къщи и после го пуснаха и му се извиниха.

    17:14 10.09.2026

  • 9 ДНК-то

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "🤣😂🤣😂":

    Било на Шмерц-а.

    17:16 10.09.2026

  • 10 Колегите коментатори

    9 0 Отговор
    намаляват всеки ден....

    17:16 10.09.2026

  • 11 Ние

    5 1 Отговор
    за да не ги ловим,се подмазваме!

    17:17 10.09.2026

  • 12 Алекс

    5 4 Отговор
    Жалко, че са го хванали, но незаменими хора няма, ще дойде друг още по опитен.

    17:18 10.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Наришкин

    2 6 Отговор
    Зеркално хватим адной немечко!

    17:20 10.09.2026

  • 16 Бре да му се невиди

    7 5 Отговор
    атентатора си бил местен пък Мерца обвинява братушките!? Да се не начуди човек как ги назначават такива да оправляват Европата...

    Коментиран от #20

    17:20 10.09.2026

  • 17 Механик

    9 4 Отговор
    Немските номерца са едни и същи. Още от фалшивото обвинение за подпалването на Райхстага, все една и съща манджа.
    Така почнаха едно време, но аз помня как завърши Немция 45-та. Тоя път ще е абсолютно същото. Щом искат война на всяка цена, ще си я получат на ВСЯКА ЦЕНА. А как ще платят цената, това вече не е много ясно. Щото ги няма немските мъже от онова време. Нито Мехмед, нито Ханц с лакираните нокътчета ще скочат в окопа.

    17:20 10.09.2026

  • 18 МЕРЦ ШПЕРЦ

    6 3 Отговор
    Почна с номерцата. Опитва се да спаси кожата.

    17:20 10.09.2026

  • 19 име

    5 4 Отговор
    Всеки диверсант трябва да си носи руския международния паспор и списък и инструкции на хартиен носител! Снимка на Путин в портфейла дава предимство при извършването на диверсиите. Така правят съвестните хора!

    17:20 10.09.2026

  • 20 От Владивосток

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бре да му се невиди":

    ли да го пратят?

    17:20 10.09.2026

  • 21 Наш Цончо

    3 3 Отговор
    да не е?

    Коментиран от #25

    17:22 10.09.2026

  • 22 Всеки достоен българин

    7 3 Отговор
    Също има поне 160 цели за саботаж !

    17:26 10.09.2026

  • 23 Тия

    5 4 Отговор
    яко ги тресе параноята ! Факт !

    17:28 10.09.2026

  • 24 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Сега Германците търсят някой да запали отново Райхстага.Толкова са предвидими немците,като коне с капаци са.

    Коментиран от #37

    17:29 10.09.2026

  • 25 Не бе,

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Наш Цончо":

    сигурно е ваш Цончо !

    17:30 10.09.2026

  • 26 Заводи за барути и смърт

    5 4 Отговор
    Кой нормален човек няма да саботира да ви питам а? А снимки на бази на атлантически наемници и терористи кой няма в нета да ги метне? Дали има такъв ?

    Коментиран от #32, #36

    17:31 10.09.2026

  • 27 Иван

    2 3 Отговор
    Марк Пут.те трябва да бъде в тези 160.

    17:33 10.09.2026

  • 28 Иван

    5 4 Отговор
    Никъде в статията не пише, че Еленски е гнусен евреин.

    17:34 10.09.2026

  • 29 Уотсън

    5 4 Отговор
    нека да позная.....Скоро немската полиция ще разкрие че обвиняемия е вербуван от ГРУ и е личен приятел на Путин.Германския канцлер ще вдигне телефона и Урсула ще обяви 15875- тото издание на санкции срещу Русия.Путин ще си го премести в левия крачол а Зеленски че прехвърли поредния транш към банковата си сметка след като Макарон обяви че изпраща 3.14 млрд долара за Украйна за да борят руските сили.

    17:34 10.09.2026

  • 30 Ердоган

    2 4 Отговор
    ТероРоссия

    Коментиран от #34

    17:36 10.09.2026

  • 31 Абе вие раздайте оръжия на хората

    5 2 Отговор
    А после ще видите по кой ще стрелят ! Дали по руснаците или по атлантенцата...ъхъъ...

    17:36 10.09.2026

  • 32 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Заводи за барути и смърт":

    Нацистите живеят в Свещената Римска Империя и само те имат право да са агресори и терористи.

    17:37 10.09.2026

  • 33 Тико

    4 1 Отговор
    Нали беше Путин. Нещо сте се объркали.

    17:39 10.09.2026

  • 34 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ердоган":

    Ахтунг! Сунити.

    17:39 10.09.2026

  • 35 Възpожденец 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Надявам се този път да не е български русоpoб , че станахме за резил.

    17:40 10.09.2026

  • 36 В Саксония

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Заводи за барути и смърт":

    Завода на Рементал от 5 дена е затворен! Хиляди германци реално са блокирали всякакъв вход и изход от там ! Защо обаче нашите медии не го отразяват е въпроса ? ...

    17:40 10.09.2026

  • 37 Приказки под шипковия храст

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    И само журналистите не се усещат:)

    "В крайна сметка във вторник сутринта двама униформени успели да открият мъжа, след като забелязали утъпкана трева край Вайсвайлер, която водела на около 200 метра от селски път към гъсти храсти."

    В никакъв случай най-гъсто населената германска провинция не трябва да попадне под управлението на АзГ.

    Коментиран от #44

    17:41 10.09.2026

  • 38 УжасТ

    1 0 Отговор
    Не се чуди ами бързо се записвай в 4-ти клас. Има време до 15-ти. Там ще те научат как се пише "Оправляват". Като почетеш повечко и други неща ще ти станат ясни.

    17:43 10.09.2026

  • 39 Аз съм от Сарафово , Бургас

    3 0 Отговор
    И адреса си мога да дам ако някой го интересува. Само да мерна украински товарен самолет на летището в Бургас ама моментално им пращам снимки на руските медии. Няма закон който в България да го забранява! Ама въобще не ме интересува кой кво и що ... Закона е такъв

    17:47 10.09.2026

  • 40 АБВ

    3 0 Отговор
    Сега трябва да направят връзката между него и Русия и Путин. Няма да е интересно иначе.

    17:51 10.09.2026

  • 41 Цвете

    1 0 Отговор
    СЕГА ДА РАЗКАЖАТ, КЪДЕ, КОГА И КОЙ ГИ Е " АНГАЖИРАЛ " И НА КАКВА ЦЕНА? ОСВЕН, ЧЕ СА ПРЕДОТВРАТИЛИ ТОВА ЧУДОВИЩНО ОМЪЩЕНИЕ КЪМ ГЕРМАНИЯ И КОЙ ГИ Е НАЕЛ, КОЯ Е ДЪРЖАВАТА? 🚔

    17:56 10.09.2026

  • 42 Предотвратени нападения

    2 0 Отговор
    1982 г. 5 израелски граждани с френски паспорти също, мятат заразени кърлежи с лаймска болест и един куп други зарази през ограда на ВМБ Атия. 6 термоса... 14 матроси се заразяват и трима от тях умират. Израелците са заловени и по късно при провалена размяна са екзекутирани. Още гният зад тухларната до Атанасовското езеро където е старата септична яма.. под летището .

    18:00 10.09.2026

  • 43 Цвете

    1 0 Отговор
    СЕГА ДА РАЗКАЖАТ, КЪДЕ, КОГА И КОЙ ГИ Е " АНГАЖИРАЛ " И НА КАКВА ЦЕНА? ОСВЕН, ЧЕ СА ПРЕДОТВРАТИЛИ ТОВА ЧУДОВИЩНО ОМЪЩЕНИЕ КЪМ ГЕРМАНИЯ И КОЙ ГИ Е НАЕЛ, КОЯ Е ДЪРЖАВАТА? 🚔

    18:04 10.09.2026

  • 44 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Приказки под шипковия храст":

    Папа Войтила се е срещал с офицер от Гестапо, в гъста висока трева, встрани от пътя.

    18:05 10.09.2026

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