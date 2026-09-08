България е домакин на най-голямото въздушно събитие на Балканите: Балканиада 2026

Родната авиация отбелязва исторически момент, след като за първи път страната ни домакинства на Балканиадата по въздушни спортове. От 9 до 13 септември летище „Градище“ край Шумен се превръща в арена, на която мерят сили най-добрите пилоти и състезатели във въздушните дисциплини от целия регион.

Това е едва второто издание на престижния форум от създаването на Балканската федерация по въздушни спортове (BAF), след успешния дебют на надпреварата в Гърция през изминалата година. Сега, честта и отговорността за провеждането ѝ се падат на България, а организаторите обещават събитието да надмине очакванията и да се превърне в истински празник на авиацията.

Зрителите имат възможността да наблюдават майсторско пилотиране и оспорвана надпревара в общо пет зрелищни дисциплини: целно кацане с парашут, целно кацане с парапланер, свръхлека авиация и мотоделтапланеризъм, авиомоделизъм и делтапланеризъм.

Събитието е подходящо както за професионалисти и заклети фенове на авиацията, така и за семеен уикенд на открито. Мащабната проява се организира от Балканската федерация по въздушни спортове (BAF) и местния авиационен клуб „Sky Shumen“ с подкрепата на генералното спонсорство на ELDOM и редица национални и местни партньори.

Всички любители на високите скорости и авиационното майсторство могат да посетят летище „Градище“ край Шумен до 13 септември, като допълнителна информация е налична на официалния сайт на организацията balkanairsports.org.