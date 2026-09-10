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Алекс Раева сменя Мария Игнатова в „Пееш или лъжеш“

Алекс Раева сменя Мария Игнатова в „Пееш или лъжеш“

10 Септември, 2026 17:17 528 5

  • алекс раева-
  • мария игнатова-
  • пееш или лъжеш-
  • рокада

Рокадата с Мария Игнатова със сигурност ще предизвика интерес сред зрителите

Алекс Раева сменя Мария Игнатова в „Пееш или лъжеш“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неочаквана рокада предстои в „Пееш или лъжеш“. Алекс Раева влиза на мястото на Мария Игнатова и ще бъде сред звездните лица в новия сезон на шоуто, пише marica.bg.

Димитър Рачков отново ще бъде водещ, а Иван и Андрей запазват присъствието си в панела. Към тях се присъединява и Раева, която вече има сериозен опит в музикалните формати и телевизионния ефир.

Новият сезон ще стартира на 20 септември със специално благотворително издание в подкрепа на УНИЦЕФ – България. В него ще се появят популярни изпълнители, които ще пеят в дуети с деца, а голямата игра отново ще бъде да се разпознае кой от мистериозните участници наистина може да пее.

Редовните епизоди започват на 27 септември, а сред имената, които ще се включат, са Глория, Керана, Марги Хранова, Милко Калайджиев и Даниел Пеев-Дънди.

Рокадата с Мария Игнатова със сигурност ще предизвика интерес сред зрителите, особено с появата на добре познато музикално лице като Алекс Раева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    И какво от това кой гледа тези простотии изобщо Вие ли Маринова ?

    17:22 10.09.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Едни и същи лапат дебелите хонорари

    17:30 10.09.2026

  • 3 хитлер

    6 1 Отговор
    Много противни са тези Рачков -подскачащата бълха и проклетията Игнатова.Омръзнаха на хората тия двамата дайте им почивка пък и на нас зрителите да одъхнем от простотиите им.

    17:36 10.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор
    Пошлост и простотия!

    17:58 10.09.2026