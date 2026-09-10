Алекс Раева сменя Мария Игнатова в „Пееш или лъжеш“

Неочаквана рокада предстои в „Пееш или лъжеш“. Алекс Раева влиза на мястото на Мария Игнатова и ще бъде сред звездните лица в новия сезон на шоуто, пише marica.bg.
Димитър Рачков отново ще бъде водещ, а Иван и Андрей запазват присъствието си в панела. Към тях се присъединява и Раева, която вече има сериозен опит в музикалните формати и телевизионния ефир.
Новият сезон ще стартира на 20 септември със специално благотворително издание в подкрепа на УНИЦЕФ – България. В него ще се появят популярни изпълнители, които ще пеят в дуети с деца, а голямата игра отново ще бъде да се разпознае кой от мистериозните участници наистина може да пее.
Редовните епизоди започват на 27 септември, а сред имената, които ще се включат, са Глория, Керана, Марги Хранова, Милко Калайджиев и Даниел Пеев-Дънди.
Рокадата с Мария Игнатова със сигурност ще предизвика интерес сред зрителите, особено с появата на добре познато музикално лице като Алекс Раева.
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1 Гост
17:22 10.09.2026
2 Гост
17:30 10.09.2026
3 хитлер
17:36 10.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И още мисирки ООД
17:58 10.09.2026