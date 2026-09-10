Сурово наказание за Макс Ебонг след червения картон в Суперкупата

Вълна от санкции заля българския футбол след бурния финал за Суперкупата между Левски и ЦСКА. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи строги наказания на няколко основни фигури от двата отбора, като най-тежко пострада халфът на "червените" Макс Ебонг.

Беларусинът ще трябва да изгледа отстрани следващите три официални двубоя на ЦСКА. Причината – директен червен картон, получен в 81-ата минута на сблъсъка за Суперкупата, след като удари без топка играча на Левски Хуан Переа. Освен принудителната пауза, Ебонг ще трябва да плати и глоба в размер на 410 евро. Така полузащитникът ще пропусне домакинството срещу Арда, отложения мач с Локомотив София на стадион "Свобода", както и гостуването на Локомотив Пловдив – три срещи, които могат да се окажат решаващи за амбициите на "армейците" през сезона.

Дисциплинарната комисия не подмина и други участници в горещия двубой. Христо Янев, който вече не е начело на ЦСКА, също бе наказан – един мач извън скамейката и глоба от 520 евро заради бурната си реакция при четвъртия гол на своя тим.

Капитанът на Левски Кристиан Димитров също ще трябва да почива един двубой и да се раздели с 260 евро, след като получи червен картон в същия мач.

Ето всички наказания:

По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За хвърлени многобройни предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 2 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с лишаване от домакинство за 1 среща и имуществена санкция в размер на 2050 евро. На основание чл.37, ал.1, т. 21, б. В от ДП /2026/2027/ ДК заменя лишаване от домакинство със частично затваряне на стадион, а именно сектор А.

За навлизане на публика на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

ДК задължава ПФК "Левски" гр. София да възстанови щетите на Национален стадион "Васил Левски" гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За хвърлени факли на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 260 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

ДК задължава ПФК "ЦСКА" гр. София да възстанови щетите на Национален стадион "Васил Левски" гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.