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Новият iPhone се появи предпремиерно в Русия

Новият iPhone се появи предпремиерно в Русия

8 Септември, 2026 19:58 821 6

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Устройството ще дебютира на 9 септември

Новият iPhone се появи предпремиерно в Русия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В навечерието на голямото есенно представяне на продуктите от Купертино изтекли кадри от витрините в магазините ни дадоха възможност да хвърлим първи поглед към предстоящите флагмани iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Изложени един до друг на демонстрационни щандове, по-малкият модел 18 Pro се появява в свеж нюанс „Sky Blue“, докато топ моделът 18 Pro Max е в наситен цвят „Dark Cherry“ – наричан още „Burgundy“ – който се очаква да бъде основният цвят на Apple за 2026 година. В допълнение към традиционните варианти в черно или сребристо, тези обновени цветови варианти представляват най-забележимата визуална промяна в премиум линията на Apple, която до голяма степен запазва структурата на корпуса, размерите на камерата и външния дизайн на излизащия от производство iPhone 17 Pro.

Новият iPhone се появи предпремиерно в Русия

Докато външният дизайн на корпуса остава практически идентичен с миналогодишното поколение, основните механични и технически обновления са скрити под корпуса. Задвижващата мощност и на двата Pro модела се осигурява от чипсета A20 Pro от ново поколение на Apple, съчетан с нов собствен безжичен модем и разширени вградени батерийни клетки, предназначени да удължат автономността. Най-значителното динамично подобрение засяга модула на задната камера, където се очаква Apple да въведе механична система с променлива бленда на основния обектив. Чрез физическо регулиране на ламелите на блендата за контролиране на постъпващата светлина системата осигурява прецизен контрол на дълбочината на полето и подобрен динамичен диапазон при слабо осветление – механична оптична конфигурация, проектирана да се равнява на специализирания хардуер на камерите от висок клас.

Новият iPhone се появи предпремиерно в Русия

Това постепенно обновяване на серията Pro представлява само половината от по-широката продуктова стратегия на Apple, тъй като компанията едновременно с това се готви да представи първия си сгъваем смартфон в стил „книга“, за който широко се спекулира, че ще носи наименованието iPhone Ultra.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор
    А, е как така?
    Ами санкциите? 🤣🤣🤣🤣

    20:02 08.09.2026

  • 2 Зеленото:

    7 2 Отговор
    Аз вече имам айфон 18- зелен. Донесоха ми го тайно от Русия, Уитков и Зетя..

    Коментиран от #3

    20:11 08.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленото:":

    Значи си успешно чипиран! Сега бъди послушен да не му гръмне батерията докато говориш! Гледам , че цирк Балкански е до нас , ти ще участваш ли?

    20:16 08.09.2026

  • 4 Могучая

    1 1 Отговор
    Вярно че сме велики,но трябва да се яде.

    21:00 08.09.2026

  • 5 Ауу,

    1 1 Отговор
    фонлайнар веднага санкции на айфон...

    21:07 08.09.2026

  • 6 Просто човек

    0 0 Отговор
    В Кочината що не си ползват техните телефони?!

    21:14 08.09.2026