Новият iPhone се появи предпремиерно в Русия

В навечерието на голямото есенно представяне на продуктите от Купертино изтекли кадри от витрините в магазините ни дадоха възможност да хвърлим първи поглед към предстоящите флагмани iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Изложени един до друг на демонстрационни щандове, по-малкият модел 18 Pro се появява в свеж нюанс „Sky Blue“, докато топ моделът 18 Pro Max е в наситен цвят „Dark Cherry“ – наричан още „Burgundy“ – който се очаква да бъде основният цвят на Apple за 2026 година. В допълнение към традиционните варианти в черно или сребристо, тези обновени цветови варианти представляват най-забележимата визуална промяна в премиум линията на Apple, която до голяма степен запазва структурата на корпуса, размерите на камерата и външния дизайн на излизащия от производство iPhone 17 Pro.

Докато външният дизайн на корпуса остава практически идентичен с миналогодишното поколение, основните механични и технически обновления са скрити под корпуса. Задвижващата мощност и на двата Pro модела се осигурява от чипсета A20 Pro от ново поколение на Apple, съчетан с нов собствен безжичен модем и разширени вградени батерийни клетки, предназначени да удължат автономността. Най-значителното динамично подобрение засяга модула на задната камера, където се очаква Apple да въведе механична система с променлива бленда на основния обектив. Чрез физическо регулиране на ламелите на блендата за контролиране на постъпващата светлина системата осигурява прецизен контрол на дълбочината на полето и подобрен динамичен диапазон при слабо осветление – механична оптична конфигурация, проектирана да се равнява на специализирания хардуер на камерите от висок клас.

Това постепенно обновяване на серията Pro представлява само половината от по-широката продуктова стратегия на Apple, тъй като компанията едновременно с това се готви да представи първия си сгъваем смартфон в стил „книга“, за който широко се спекулира, че ще носи наименованието iPhone Ultra.