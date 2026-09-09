"Защо много рускини ходят да раждат в Бразилия"

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Юлия* и Дмитрий* пристигат от Москва в Бразилия това лято – с две котки и намерението Юлия да роди там. „На границата, разбира се, не споменахме, че съм бременна", разказва жената. Към момента на полета тя е в 32-рата седмица на бременността си. Юлия ражда дъщеря си в частна клиника в Сантос, а двойката вече подготвя документите на бебето за бразилски паспорт.

Той се издава на всички деца, които са родени на територията на страната. „Нашият план е изпълнен. Щом дъщеря ни е с бразилски паспорт, тя ще може да пътува без виза почти във всяка страна и няма да ѝ се налага да урежда скъпо и дълго шенгенска виза. И изобщо искаме тя да може сама да избира къде да учи, да работи и да живее", разказва Дмитрий. Двойката планира да отлети обратно за Москва след няколко месеца – веднага щом получи всички документи за дъщеря си. Но далеч не всички постъпват по този начин.

Стотици руснаци получават бразилски паспорти

Представители на организации, подпомагащи руснаците, както и местни адвокати, работещи с тях, казват пред ДВ, че притокът на руски граждани към Бразилия се е увеличил. Страната стана по-популярна след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., а и по-късно – след като Аржентина затегна миграционното си законодателство, което засегна и „родилния туризъм".

За ситуацията в Бразилия говори броят на издадените на руснаци паспорти: през 2024 г. – 477, през 2025 г. – 613. Повече от половината от получилите гражданство руснаци са жени. През 2024 г. делът им е бил 53,67%, а през 2025 г. – 55,15%. Към края на май 2026 г. на пристигналите от Русия са издадени 166 паспорта, като делът на жените вече е 58,43%. Зад тези цифри стоят различни стратегии за преселване.

Бразилски паспорти за родителите

Някои руснаци кандидатстват не само за втори паспорт за детето, но и за самите тях. След раждането на детето в Бразилия родителите могат почти веднага да подадат молба за разрешително за пребиваване, а след година – и за гражданство. Яна* и съпругът ѝ правят точно това през 2023 г. „Не мога да кажа, че няма никаква връзка с 2022 г., но самата идея за раждане в чужбина се появи много по-рано. В Русия може да се случи всичко, сред целите ми винаги е било да получа втори паспорт, а също и да родя детето си не тук. И когато случайно забременях, въпросът беше само – коя страна да изберем", разказва тя пред ДВ.

Яна ражда син в бразилския град Флорианополис, след което семейството прекарва там около три години. „За нас беше важно да получим паспорти както за детето, така и за нас. Но освен това много ми харесваше в Бразилия, през това време научих португалски", разказва тя. „Дори и до днес със сина ми често говорим за Бразилия, четем книги на португалски, искам той да може да пътува без визи и независимо от всичко да има отворен поглед към света", казва Яна.

Във Флорианополис се намира една от най-големите руски диаспори в страната. През първите шест месеца на 2026 г. рускините са посетили там предродилни консултации общо 119 пъти, а през цялата 2025 година – 136 пъти, сочат данните на местната здравна администрация.

Целеви проверки на руски граждани в Бразилия

Пристигането в Бразилия с цел раждане не е забранено, но и не е разрешено – така обяснява ситуацията пред ДВ местен юрист, пожелал да остане анонимен. Бременните жени пристигат под прикритието на туристки и на границата не споменават, че идват да раждат. В страната те могат да ползват медицински услуги, а в държавните клиники и безплатно обслужване, без значение какъв статут на пребиваване имат.

Затова в Бразилия се е развил бизнес, който помага на руснаците – често услугите по организиране на престоя и раждането се предлагат от хора, които сами наскоро са се преселили в страната, а по-рядко – от регистрирани компании с лицензи. Цените зависят както от конкретния град, така и от съответната услуга. Хонорарите на „помощниците" могат да струват от няколко хиляди долара за събиране на документи до над десет хиляди долара, ако в пакета е включено търсене на жилище, избор на клиника, услугите на дула-преводач.

Интервюираните от ДВ местни представители на такива услуги - юристи и доброволци - отбелязват затягане на правилата от страна на бразилските власти в градовете, където традиционно пристигат много руснаци, включително във Флорианополис. „Полицията проверява по-внимателно дали пристигналите лица действително живеят на посочения адрес, тъй като е имало случаи, в които хората са посочвали фалшиви адреси на пребиваване, за да получат по-бързо разрешение за пребиваване", казва юрист. Въпреки това няма масови откази на руснаци за влизане в страната.

Депортации на бременни жени?

В края на юли изданието "Baza", а след него и редица други руски медии, писаха за „депортации" на бременни рускини от Бразилия, като съобщиха за десет подобни случая. Бразилската полиция в отговор до ДВ опроверга тази информация. Оттам подчертаха, че бременността сама по себе си не е основание нито за допускане, нито за отказ за влизане в Бразилия. Информацията за „депортациите" вероятно е постъпила в медиите от един от проектите, подпомагащи преселването в Бразилия. ДВ успя да открие и потвърди само един такъв случай – бразилските гранични служители отказали достъп на бременна жена, която се обърнала към съда и в крайна сметка е била допусната в страната. Разпространената в медиите информация, че това не е единичен случай, не се потвърждава.

* Имената са променени от съображения за сигурност.

Кира Соколова | Надя Понте