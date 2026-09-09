"Защо много рускини ходят да раждат в Бразилия"

Юлия* и Дмитрий* пристигат от Москва в Бразилия това лято – с две котки и намерението Юлия да роди там. „На границата, разбира се, не споменахме, че съм бременна", разказва жената. Към момента на полета тя е в 32-рата седмица на бременността си. Юлия ражда дъщеря си в частна клиника в Сантос, а двойката вече подготвя документите на бебето за бразилски паспорт.
Той се издава на всички деца, които са родени на територията на страната. „Нашият план е изпълнен. Щом дъщеря ни е с бразилски паспорт, тя ще може да пътува без виза почти във всяка страна и няма да ѝ се налага да урежда скъпо и дълго шенгенска виза. И изобщо искаме тя да може сама да избира къде да учи, да работи и да живее", разказва Дмитрий. Двойката планира да отлети обратно за Москва след няколко месеца – веднага щом получи всички документи за дъщеря си. Но далеч не всички постъпват по този начин.
Стотици руснаци получават бразилски паспорти
Представители на организации, подпомагащи руснаците, както и местни адвокати, работещи с тях, казват пред ДВ, че притокът на руски граждани към Бразилия се е увеличил. Страната стана по-популярна след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., а и по-късно – след като Аржентина затегна миграционното си законодателство, което засегна и „родилния туризъм".
За ситуацията в Бразилия говори броят на издадените на руснаци паспорти: през 2024 г. – 477, през 2025 г. – 613. Повече от половината от получилите гражданство руснаци са жени. През 2024 г. делът им е бил 53,67%, а през 2025 г. – 55,15%. Към края на май 2026 г. на пристигналите от Русия са издадени 166 паспорта, като делът на жените вече е 58,43%. Зад тези цифри стоят различни стратегии за преселване.
Бразилски паспорти за родителите
Някои руснаци кандидатстват не само за втори паспорт за детето, но и за самите тях. След раждането на детето в Бразилия родителите могат почти веднага да подадат молба за разрешително за пребиваване, а след година – и за гражданство. Яна* и съпругът ѝ правят точно това през 2023 г. „Не мога да кажа, че няма никаква връзка с 2022 г., но самата идея за раждане в чужбина се появи много по-рано. В Русия може да се случи всичко, сред целите ми винаги е било да получа втори паспорт, а също и да родя детето си не тук. И когато случайно забременях, въпросът беше само – коя страна да изберем", разказва тя пред ДВ.
Яна ражда син в бразилския град Флорианополис, след което семейството прекарва там около три години. „За нас беше важно да получим паспорти както за детето, така и за нас. Но освен това много ми харесваше в Бразилия, през това време научих португалски", разказва тя. „Дори и до днес със сина ми често говорим за Бразилия, четем книги на португалски, искам той да може да пътува без визи и независимо от всичко да има отворен поглед към света", казва Яна.
Във Флорианополис се намира една от най-големите руски диаспори в страната. През първите шест месеца на 2026 г. рускините са посетили там предродилни консултации общо 119 пъти, а през цялата 2025 година – 136 пъти, сочат данните на местната здравна администрация.
Целеви проверки на руски граждани в Бразилия
Пристигането в Бразилия с цел раждане не е забранено, но и не е разрешено – така обяснява ситуацията пред ДВ местен юрист, пожелал да остане анонимен. Бременните жени пристигат под прикритието на туристки и на границата не споменават, че идват да раждат. В страната те могат да ползват медицински услуги, а в държавните клиники и безплатно обслужване, без значение какъв статут на пребиваване имат.
Затова в Бразилия се е развил бизнес, който помага на руснаците – често услугите по организиране на престоя и раждането се предлагат от хора, които сами наскоро са се преселили в страната, а по-рядко – от регистрирани компании с лицензи. Цените зависят както от конкретния град, така и от съответната услуга. Хонорарите на „помощниците" могат да струват от няколко хиляди долара за събиране на документи до над десет хиляди долара, ако в пакета е включено търсене на жилище, избор на клиника, услугите на дула-преводач.
Интервюираните от ДВ местни представители на такива услуги - юристи и доброволци - отбелязват затягане на правилата от страна на бразилските власти в градовете, където традиционно пристигат много руснаци, включително във Флорианополис. „Полицията проверява по-внимателно дали пристигналите лица действително живеят на посочения адрес, тъй като е имало случаи, в които хората са посочвали фалшиви адреси на пребиваване, за да получат по-бързо разрешение за пребиваване", казва юрист. Въпреки това няма масови откази на руснаци за влизане в страната.
Депортации на бременни жени?
В края на юли изданието "Baza", а след него и редица други руски медии, писаха за „депортации" на бременни рускини от Бразилия, като съобщиха за десет подобни случая. Бразилската полиция в отговор до ДВ опроверга тази информация. Оттам подчертаха, че бременността сама по себе си не е основание нито за допускане, нито за отказ за влизане в Бразилия. Информацията за „депортациите" вероятно е постъпила в медиите от един от проектите, подпомагащи преселването в Бразилия. ДВ успя да открие и потвърди само един такъв случай – бразилските гранични служители отказали достъп на бременна жена, която се обърнала към съда и в крайна сметка е била допусната в страната. Разпространената в медиите информация, че това не е единичен случай, не се потвърждава.
* Имената са променени от съображения за сигурност.
Кира Соколова | Надя Понте
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Механик
Ами много е просто. Ходят да раждат там защото нямат пари. Билетите до Бразилия са "безплатни". Ражданията и мед. услуги там също са "безплатни".
Горките руснаци! Толкова са бедни и закрепостени, че ходят по света на круизи .
Ама това е така, понеже нямат кокоши яйца и краве масло.
Коментиран от #9
06:18 09.09.2026
3 Ква Бразилия
06:19 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 в Бразилия
06:26 09.09.2026
6 ФАКТ
06:26 09.09.2026
7 слопата копешник
До коментар #1 от "Лопата Орешник":шо оше не си родил слафянче?
06:37 09.09.2026
8 Kaлпазанин
Коментиран от #11
06:38 09.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзак
Коментиран от #20
06:39 09.09.2026
11 ти кога
До коментар #8 от "Kaлпазанин":ше родиш палестинче
06:42 09.09.2026
12 Исторически парк
Коментиран от #27
06:46 09.09.2026
13 Ивелин Михайлов
06:47 09.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тити
Коментиран от #22, #26
07:09 09.09.2026
17 СТО РОДИЛКИ НА ГОДИНА?!!!!!!??!!
07:10 09.09.2026
18 защо африканките
07:15 09.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
До коментар #10 от "Дзак":Може да са били мъже в търсене на утвърждаване в екзотична стана!
07:25 09.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тутуу
До коментар #16 от "Тити":Като живееш в кочина, това не означава че всички останали живеят по този начин.
07:36 09.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Демократ
07:45 09.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Германец
До коментар #16 от "Тити":По голяма кочина от България нема!
07:52 09.09.2026
27 Трол
До коментар #12 от "Исторически парк":Даже българи повече ходят там.
08:01 09.09.2026