ЦИК прекратява регистрацията на БСП за участие в изборите за президент

Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява производството по регистрация на Българската социалистическа партия за участие в предстоящите президентски избори. Това съобщават от БНР.

Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота.

ЦИК уведомява ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да не извършва проверка на подписката, представена към заявлението за регистрацията на БСП, а в случай че такава проверка е извършена, резултатите от нея да не се използват при проверката на други подписки на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври.

Снощи стана ясно, че Крум Зарков е един от четиримата съпредседатели на Инициативния комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящия вот. Осем партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента.