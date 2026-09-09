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ЦИК прекратява регистрацията на БСП за участие в изборите за президент

ЦИК прекратява регистрацията на БСП за участие в изборите за президент

9 Септември, 2026 22:37 494 3

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  • президентски избори

Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота.

ЦИК прекратява регистрацията на БСП за участие в изборите за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява производството по регистрация на Българската социалистическа партия за участие в предстоящите президентски избори. Това съобщават от БНР.

Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота.

ЦИК уведомява ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да не извършва проверка на подписката, представена към заявлението за регистрацията на БСП, а в случай че такава проверка е извършена, резултатите от нея да не се използват при проверката на други подписки на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври.

Снощи стана ясно, че Крум Зарков е един от четиримата съпредседатели на Инициативния комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящия вот. Осем партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    1 0 Отговор
    Крумчо Зарков мета заровете пак, поизчака да види накъде духа вятърът. Доказва (?!) идеи и привързаност!!!! А иначе бе заметнал расото си. Ама бе забравил да си върже маратонките!!!!

    22:47 09.09.2026

  • 3 Голяма карикатура е

    0 0 Отговор
    председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков. Гледах го с насмешка а сега със съжаление. Ще ходи на бабата и памперсите и да сменя вероятно без да знае дори защо го прави

    22:55 09.09.2026

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