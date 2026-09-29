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Барбара Палвин и Дилън Спраус станаха родители за първи път (СНИМКИ)

Барбара Палвин и Дилън Спраус станаха родители за първи път (СНИМКИ)

29 Септември, 2026 12:01 427 1

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Двойката сподели снимка на първото си дете

Барбара Палвин и Дилън Спраус станаха родители за първи път (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Унгарският модел Барбара Палвин и американският актьор Дилън Спраус станаха родители на първото си дете. Двойката съобщи новината с обща публикация в Instagram, разкривайки, че бебето се е родило на Деня на труда в САЩ.

„Тази година приехме Деня на труда буквално“, пошегува се Барбара Палвин в публикацията, придружена от емоджи на ангелче. (бел. ред. Labor се използва на английски и за труд, и за раждане).

На снимката 32-годишният модел и 34-годишният актьор са облечени с фланелки на бейзболния отбор Los Angeles Dodgers и гледат мач по телевизията. Дилън Спраус държи новороденото в ръцете си, а бебето също носи екип на Dodgers.

Двойката не разкрива пола и името на детето в публикацията.

Бременността на Барбара Палвин беше потвърдена през май. Тогава моделът и съпругът ѝ споделиха кадър от ехограф, на който ръчичката на бебето изглежда сякаш прави характерния рокендрол жест.

Барбара Палвин и Дилън Спраус сключиха брак на 15 юли 2023 г. в родината на модела Унгария. Двамата са заедно от 2018 г.

Наскоро актьорът, познат от „The Suite Life of Zack & Cody“, разказа в подкаста „Not Skinny But Not Fat“ за необичайното начало на отношенията им. Двамата се срещнали на парти, където Палвин се опитала да го изпревари на опашката за червения килим. „Казах ѝ: „Не ме интересува колко си красива, няма да ме пререждаш“. Тя се обърна, погледна червено-бялата ми раирана риза и попита: „Какво, продавач на хотдог ли си?“, спомня си Дилън Спраус, определяйки срещата им като сцена от романтична комедия.

Новината за първото дете идва след труден здравословен период за Барбара Палвин. През 2025 г. моделът разкри, че е претърпяла операция заради ендометриоза. По думите ѝ в продължение на години е страдала от силни менструални болки, умора, обилно и нередовно кървене и безсънни нощи, но дълго време смятала симптомите за нормална част от цикъла.

„Операцията ми помогна много и съм благодарна, че я направих. Ранната диагноза и лечението са много важни за предотвратяване на дългосрочни усложнения“, сподели тогава Барбара Палвин.

Сега моделът и актьорът Дилън Спраус започват нов етап от семейния си живот като родители на първото си дете.


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  • 1 Петър Донев

    1 0 Отговор
    Защо българските граждани трябва да се интересуват от разни барбари и дилъни?!

    12:06 29.09.2026