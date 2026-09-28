Украинските войски напредват в ключов участък от източния фронт

Украинските войски са си възвърнали още територии, които са били досега в руско владение, в северната част на Донецка област, обяви днес висш украински командир - бригаден генерал Андрий Билецки, цитиран от Ройтерс. Въпросната операция е имала за цел да затрудни руското настъпление към стратегическите позиции на Украйна на източния фронт, предаде БТА.
Подразделения на Трета армия са върнали украинския контрол върху 51 квадратни километра, уточни Билецки, под чието командване от миналия месец са операциите в този район. Като цяло в операцията с кодовото име "Вивалди" досега от руските сили са отнети 176 кв. км северно от град Донецк, освободени са още три села и е възстановен украинският контрол върху нови две села, заяви бригадният генерал.
Мозъчният тръст в американската столица Вашингтон Институт за изследване на войната (ИИВ) съобщи, че с "Вивалди" е постигната "значимата от оперативна гледна точка" цел да се попречи на силите на Москва да обкръжат "укрепения пояс" от украински градове.
Темпото на сумарния териториален напредък на Русия по фронтовата линия намаля тази година, но силите на Москва упражняват натиск върху градовете на юг и проникват все по-навътре в източния град Костянтинивка (Константиновка на руски език). В Донецка област се водиха повечето от най-ожесточените сражения във войната в Украйна, подета от Русия на 24 февруари 2022 г.
Украинските сили все още държат контрола върху около 20 процента от областта, като Русия иска контрола върху цялата ѝ територия - това основното териториално искане на Москва, изложено по време на преговорите, които в момента са в застой, отбелязва Ройтерс, като допълва, че САЩ настояват те да бъдат подновени.
Превзетите територии в Донецка област, обявени от Билецки, допълват резултатите от украинската офанзива на югоизток по-рано тази година. Според информацията от Киев украинските войски са си върнали над 700 квадратни километра по време на продължилата с месеци контраофанзива.
Междувременно Ройтерс съобщи, че руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър е убила трима души, позовавайки се на информация от днес на военната администрация на Днепропетровска област. Ранените са най-малко 12. От друга страна, мощна експлозия е била чута днес в центъра на украинската столица Киев, информира Ройтерс. Според градската военна администрация и тук става въпрос за руска атака с дрон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Реалист
Коментиран от #120, #147
17:38 28.09.2026
3 Опорка
17:38 28.09.2026
4 кукузел
17:38 28.09.2026
5 Само питам
Коментиран от #15, #60, #150
17:38 28.09.2026
6 Така де
Операцията се ръководи от Трети армейски корпус под командването на бригаден генерал Андрий Билецки.
По време на първите две фази („сезона“) на офанзивата бяха постигнати следните резултати:
Освободени населени места: Изцяло под украински контрол са върнати селата Середне, Шандрихолово, Дерилово, Новоселивка, Олександривка и Ярова, като същевременно е установен контрол и над покрайнините на село Коровий Яр.
Ш поПрочистване на позиции: Около 500 кв. км от общата площ са деокупирани директно чрез щурм, а останалата част от територията е прочистена от инфилтрирали се руски диверсионни и тактически групи
Коментиран от #98
17:38 28.09.2026
7 Клоуна пусин 🤡💩
По добре в Хага, от колкото да го дерат жив.
Коментиран от #143
17:39 28.09.2026
8 Овчар
Коментиран от #41
17:39 28.09.2026
9 Хахаха хахаха
17:39 28.09.2026
10 Европеец
Коментиран от #49
17:40 28.09.2026
11 Факт4екър
17:40 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Идеи захватчиците путинови
17:41 28.09.2026
14 Е щом са си
17:41 28.09.2026
15 Няма значение
До коментар #5 от "Само питам":Важното е че напредват посока полската граница
17:41 28.09.2026
16 стоян георгиев
Коментиран от #28
17:41 28.09.2026
17 Контрата
17:41 28.09.2026
18 гост
17:41 28.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 нннн
17:43 28.09.2026
21 Айляк
Направо взех да ги жаля тия рашки, ей..:))
17:43 28.09.2026
22 Граф Сен Жермен
17:43 28.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 РФ е въздух под налягане !
Москва, с всичките им безаналогови оръжия, с "непобедимата втopaя", с неизчерпаемите им ресурси, с помощта на БРИКС не можа да се справи с героичните украинци, не можа да ги пороби.
17:43 28.09.2026
25 Абе тея бягат де очите им видят
17:43 28.09.2026
26 Алоизмамникът Зельо
17:43 28.09.2026
27 Ьотьой
17:43 28.09.2026
28 Герги
До коментар #16 от "стоян георгиев":Хората защитават Родината си,не са като руските навлеци,кради и убивай....за да стане Русия още по гооооляма.
Коментиран от #91, #115
17:44 28.09.2026
29 Божеее , Боже
17:44 28.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Доста земя си е върнала Украйна
Коментиран от #87
17:45 28.09.2026
32 Тоа па!
До коментар #1 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ти откачи ли бе? Колко контрабаступа вече все им влизат отзаd на украинците?
Коментиран от #39
17:45 28.09.2026
33 Шелби
17:45 28.09.2026
34 Путин в тих ужас
17:45 28.09.2026
35 Пусята
Хем знае, че Русийкта няма сили за дълга война, хем знае, че ако спре сега, когато е доникъде, ще го разкостят.
Украйна обаче укрепва своите способности и ще става все по лошо за Пуся.
И Европа не се отказва също!
Мъка!
17:45 28.09.2026
36 Зеленски едноволтовия
17:46 28.09.2026
37 Конспиратор
Москва е на запад.
17:46 28.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Московските BAPBAPИ !
Всеки един от партньорите на Украйна трябва да види терора, от такива атаки, че подкрепата за Украйна е подкрепа наистина за живота на хората, подкрепа за това терорът никога и никъде да не бъде нормализиран. Русия трябва да отговаря за всичко това и да усети реални последици
17:47 28.09.2026
41 Овчи
До коментар #8 от "Овчар":Рррррр ,бре . УкраЙнски , късно ти е вече да учиш
17:47 28.09.2026
42 Да бе да ...
Коментиран от #56
17:47 28.09.2026
43 Аре
Как точно очаквате Украйна да победи Русия?
Някой да каже, защо вярват на пълни малоумщини, и какво мислят, че ще стане!?
17:48 28.09.2026
44 Как
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Точно? Обясни, ако не си кретен!
Коментиран от #54
17:49 28.09.2026
45 Путинистче идиотче
Коментиран от #51
17:49 28.09.2026
46 Жуберко
Коментиран от #55
17:49 28.09.2026
47 Вчера имаше нов сценарий, рев и сополи
Коментиран от #72, #74
17:51 28.09.2026
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... С РУСЕНСКО ВАРЕНО
.....
МОГА ДА КОМЕНТИРАМ И ПОВЕЧЕ НО ЗАЩО ТРЯБВА ДА ХРАНЯ ФАШИСТИТЕ :)
17:51 28.09.2026
49 Някой
До коментар #10 от "Европеец":Как кой. Източниците на Марчето. :)
17:52 28.09.2026
50 Ха ха ха
17:52 28.09.2026
51 Жуберко
До коментар #45 от "Путинистче идиотче":Ами. Ако те бяха били достатъчно, можеше и да излезе нещо поне малко сносно от теб. Ама не би част си от форумната плява.
17:52 28.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Добри новини
Мунчо и Нарко Йотова да побърза с мирните преговори, че и Крим ще отпадне от условията на путин
Коментиран от #58, #59, #123
17:52 28.09.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "Как":Пет години да избиват руснаци с НАТОВСКО оръжие.....
За седмица ВСУ освободи толкова територия колкото СВОто не завзе за шест месеца.
И най-важното...Путин го "обидиха" яко.
Коментиран от #83
17:52 28.09.2026
55 Така е
До коментар #46 от "Жуберко":Бомбите яко, друго не можете. Още пет години и ще вземете поне Донецка област. Тогава вероятно ще обявите пабеда?
Коментиран от #69
17:53 28.09.2026
56 Дон Турболенто
До коментар #42 от "Да бе да ...":А буданов още преди месец заяви, че се нуждаят от поне 30 000 човека на месец нови попълнения. Лесно е в случая да се събере 2 и 2.
17:54 28.09.2026
57 такъв наглец не бях виждал!
17:55 28.09.2026
58 А ти как си?
До коментар #53 от "Добри новини":Как е рака, който те яде? Имаш ли още разсейки? Болките стават ли по силни?
Коментиран от #63, #65
17:55 28.09.2026
59 Цеко
До коментар #53 от "Добри новини":Много руска смрадт измре.
17:56 28.09.2026
60 Пеша
До коментар #5 от "Само питам":То какво има да се биеш със Руснаци
Те са си Олигофрени
17:56 28.09.2026
61 Петко
17:57 28.09.2026
62 Иван
17:58 28.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Българският народ подкрепя Украйна !
Ще добавя парите към месечното дарение към Украйна, тези ще са за дронове .
Коментиран от #78
17:59 28.09.2026
65 Ами
До коментар #58 от "А ти как си?":м ри.
18:00 28.09.2026
66 АЗОВ
успешното тактическо противодействие на 12-а бригада със специално предназначение „Азов“ в Донбас и масираните украински удари по руския град Азов в Ростовска област.
1. Действия на 12-а бригада „Азов“ на фронтаУкраинската бригада „Азов“, която е част от Националната гвардия на Украйна, продължава да води интензивни и успешни бойни действия в източната част на страната:
Предотвратяване на руско настъпление: През втората половина на септември 2026 г. бойците от „Азов“, съвместно с други украински подразделения, приключиха близо двумесечна операция в Донбас.
Според съобщения на Focus News, те са успели да изтласкат руските сили и да осуетят опита им за обкръжаване на стратегическите градове Дружковка и Доброполе.
Коментиран от #96
18:01 28.09.2026
67 Дън Бай
18:01 28.09.2026
68 Ето истината:
18:01 28.09.2026
69 Жуберко
До коментар #55 от "Така е":Дотолкова не могат, че на практика в Укра доказаха, че над 50 държави не могат да съборят Русия, колкото и оръжие, пари и вскякава военна помощ да тъпчат в проксито си. И въпреки всички пакети санкции. На практика това си е война на запада срещу Русия. Но твоята мисъл явно не може да прескочи отвъд безсъдържателните тези на казионните медии.
Мисля си обаче дали тези украинци, които вкараха страната си в една чужда война, след време няма да бъдат окачани на дърветата от самите украинци. Ох, извинявай, няма да пиша такава ерес, всички трябва да сме убедени в щастливия край.
Коментиран от #73, #76
18:01 28.09.2026
70 Гориил
18:02 28.09.2026
71 Бит русораст
18:02 28.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Българин
До коментар #69 от "Жуберко":Ако НАТО се включи от блатарите няма да остане и помен.
18:03 28.09.2026
74 Ммдаааа...
До коментар #47 от "Вчера имаше нов сценарий, рев и сополи":В кулоарите на Общото събрание на ООН "украинският президент" Зелю каза че ще отиде в Москва само с ракета. Вероятно скоро украинците ще го изстрелят. "На ракета, маааамка му “ бяха точните му думи
Коментиран от #82
18:03 28.09.2026
75 СтатиСтик
18:03 28.09.2026
76 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #69 от "Жуберко":Кои 50 държави участват в Украйна, че нещо не са разбра.
18:04 28.09.2026
77 Коментар
18:04 28.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Реалист
18:07 28.09.2026
80 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ОТ 20 МИЛИОНА ДОЛАРА
ЗА ГЛАВАТА НА МАДЯР БРОУДИ.
КРЕМЪЛСКАТА МАФИЯ
ВЕЧЕ Е ПОЛУДЯВА
ОТ УДАРИТЕ НА УКРАНСКИ ДРОНОВЕ.
ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА
18:08 28.09.2026
81 Нощес
Коментиран от #86
18:08 28.09.2026
82 мдааааа
До коментар #74 от "Ммдаааа...":Дано Вовката да е там , по дяволите - това са по-точните думи , таваришч ..
18:09 28.09.2026
83 Нц.....
До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не успя да обясниш, значи сикретентъп!
Коментиран от #92
18:09 28.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Мишел
Коментиран от #93
18:09 28.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Мишел
До коментар #31 от "Доста земя си е върнала Украйна":На картите на войната няма превзети 5000кв.км., даже 500 няма.
Коментиран от #89, #117
18:12 28.09.2026
88 Путин в тих ужас
Според официалните данни на украинския генерален щаб към 28 септември 2026 г., освен живата сила, руската страна е загубила и значително количество техника, включително 149 артилерийски системи и 58 бойни машини. Това денонощие се нарежда сред едни от най-кървавите за руските сили от началото на инвазията, след като само седмица по-рано (на 21 септември) бе отчетен друг пик от близо 1700 жертви за ден.
Загубите на Руската федерация в Украйна продължават да нарастват с бързи темпове, като според разсекретени данни на британския Център за правителствени връзки (GCHQ) общият брой на загиналите руски войници е надхвърлил милион и триста хиляди души.
Коментиран от #103
18:13 28.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Мдаааа
18:14 28.09.2026
91 стоян георгиев
До коментар #28 от "Герги":Така е
18:15 28.09.2026
92 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #83 от "Нц.....":Фактите обесняват......
18:15 28.09.2026
93 стоян георгиев
До коментар #85 от "Мишел":Операцията не е завършила и не е имала за цел да превзема голям град а да изгони руските части зад реката.
18:17 28.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 това ще го поемеш ,ли пу...ьо.....
До коментар #86 от "Това":Киев удря важни военни цели: доставките на Русия са под натиск украинските въоръжени сили са ударили няколко важни цели зад фронтовата линия – включително съоръжения, които Русия използва за атаки с дронове. Освен това се твърди, че са унищожени 49 артилерийски системи и две системи за противовъздушна отбрана от руската страна.Общо украинската армия регистрира 229 битки в своя доклад за ситуацията в понеделник, 28 септември 2026 г., през последния ден. Генералният щаб докладва за най-голям натиск в посока Константиновка. Руски войски бяха извършили 25 атаки там. В района на Покровск са регистрирани още 20 атаки.
Според украинците боевете продължиха и по-нататък на юг и север. Бяха докладвани дванадесет руски атаки в посока Хуляйполе. Имаше по седем атаки в южна посока Слобожанско и близо до Лиман. В северна посока Слобожанско имаше шест.стига ли или още да вкарвам?
18:18 28.09.2026
96 Ами
До коментар #66 от "АЗОВ":Остави какво ти приказват пропагандните медии :)
Цяла седмица азовците са обкръжени в Доброполе.
При опитите за разблокиране на обкръжените азовци,
вече са дадени по-вече жертви от колкото са азовците.
Има и материали. Ако знаеш къде да ги търсиш.
18:19 28.09.2026
97 Всичко живо се разбягва пичове !
„Съветът отново си взе дълга почивка от пленарни заседания. Почти за месец, а именно за 26 дни от 17 септември до 13 октомври. На фона на финансовата криза, която вече доведе до отлагане на разходите за изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти: болници, училища, приюти до декември (т.е. те няма да бъдат финансирани) “, каза Железняк. В момента бюджетният дефицит на Украйна само за армията е 27 милиарда долара.
18:19 28.09.2026
98 Института с новина от преди 3 месеца
До коментар #6 от "Така де":" силите на Москва упражняват натиск върху градовете на юг и проникват все по-навътре в източния град Костянтинивка (Константиновка на руски език)."
Константиновка отдавна е далеч зад фронтовата линия. Както и Покровск и Гуляйполе...
Прави си заключене за останалото от доклада им.
Край Лиман просто са изградили сива(ничия) зона чрез многобройни самоубийствени контранастъпления. А при такива, се знае съотношениението на жертвите. И какъв ще е териториалния резултат от това, ще разбетем чак по-късно. Института да не избързва като теле пред майка си, с обичайния си патос!
Коментиран от #105
18:19 28.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 1676 дена Путин са мъчи
18:20 28.09.2026
101 Зарадван
18:21 28.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 АМИ ИДВА КРАЯ НА МЕСЕЦА
До коментар #88 от "Путин в тих ужас":И СТАТИСТИКАТА ЩЕ ПОСОЧИ КОЙ Е НА ПЛЮС КАТО КМ КВ И ПРЕВЗЕТИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
МНОО СА САМНЯВАМ ЧЕ СА ВСУ
АЙ ДЕБИЛИТЕ
ТЕНДЖЕРИТЕ НА ГЛАВИТЕ И ПИРИМОГА
АБЕ КРЕТЕНИТЕ ОТ ВСУ В ДОБРОПОЛЕ КО ДА ГИ ПРАЙМ
НА ТОР ИЛИ КУЧЕШКА ХРАНА АКО СА ПРЕСНИ
18:21 28.09.2026
104 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Не им се подигравайте, а ги съжалявайте и се отнасяйте с тях като с личности със специални потребности!
18:21 28.09.2026
105 Мечтай си
До коментар #98 от "Института с новина от преди 3 месеца":за Покровск, Гуляйполе и Константиновка!
Още ги " освобождавате"!
Коментиран от #128
18:21 28.09.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 А МОЧАТА?
18:22 28.09.2026
108 Атлснтенца и нацистчета
18:22 28.09.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Сатана Z
Коментиран от #118
18:23 28.09.2026
111 ГОЛЕМ СМЕХ
Ами и на фронта спукват руските ЗАХВАТЧИЦИ от бой.
18:23 28.09.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Удри русораста с лопатЕто
18:23 28.09.2026
114 Атанасова,
Не си го пускала по този сайт от неделя и ние вече го мислим и се притесняваме за него.
18:23 28.09.2026
115 Прогресистки фашизъм
До коментар #28 от "Герги":Остави ги руските навлеци. Ти кажи за нашия русчук булгар-башибозук, който чака руснаците, за да може да почне да преследва българи и да ги убива и граби.
18:23 28.09.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Да не си
До коментар #87 от "Мишел":Трол?
18:24 28.09.2026
118 Руски екстремизъм
До коментар #110 от "Сатана Z":Из украинските полета терористите идват отвъд Урал. Какво е това? Да дойдеш от Байкал и Алтай да убиваш за пари в Украйна!
18:25 28.09.2026
119 Голяма парична награда
Ако такъв е уверен, че знае таблицата за умножение и може да премине изпита за ученици от четвърти клас, аз съм готов да му заплатя скромната сума от 50 000 евро.
18:25 28.09.2026
120 Хахахаха
До коментар #2 от "Реалист":Само копейките виждате напредване на рашите, а фактите са че за 5 години рашата стигна от Киев до Донецк. Други факти няма.
18:25 28.09.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Украйна ще победи Русия когато
18:27 28.09.2026
123 2090 руски жертви
До коментар #53 от "Добри новини":с десетки отчаяни украйнски конранаступа на ден, не се постигат. Чети военна литература.
По вероятно и логично е обратното. Редовни украински трикове да обръщат наопъки.
18:28 28.09.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Лама Калушев
Готов съм да размествам фонтанелите на вашите млаки деца и внуци срещу дарения от $500 000.
18:29 28.09.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Според вас тази Атанасова
18:31 28.09.2026
128 Зеленски
До коментар #105 от "Мечтай си":Те ни останаха само в сърцата!
18:31 28.09.2026
129 Украинските войски
18:31 28.09.2026
130 Ивайло Мирчев
18:33 28.09.2026
131 Ужасно е
Коментиран от #137
18:33 28.09.2026
132 Дъртия Путин
Нема прошка за руските ЗАХВАТЧИЦИ.
18:34 28.09.2026
133 Факти
18:34 28.09.2026
134 Хахахах
18:36 28.09.2026
135 Читател
Коментиран от #152
18:36 28.09.2026
136 Агафангел
18:36 28.09.2026
137 Факти
До коментар #131 от "Ужасно е":Значи някакви смешници пета година порят великата Русия.
18:36 28.09.2026
138 Масово избиване на путинисти
18:36 28.09.2026
139 Ууукрите напредвали
18:38 28.09.2026
140 ГОЛЕМ СМЕХ
Започна масовото и унищожение.
18:38 28.09.2026
141 Украйна громи Путин
Коментиран от #151
18:40 28.09.2026
142 Фейк е естествено че
Коментиран от #149
18:40 28.09.2026
143 Пейнтбол
До коментар #7 от "Клоуна пусин 🤡💩":Нямате ли домашно в даскалото за бавно развиващи се циганчета със специални потребности, че ходиш да тролиш по сайтовете?
18:40 28.09.2026
144 Наркомана
Коментиран от #145
18:41 28.09.2026
145 Дъртака кремълски
До коментар #144 от "Наркомана":Изсмуках милиарди от мужика руски и още са мъча с донбас.
18:43 28.09.2026
146 Володимир Зеленский
Мога дори да ви предоставя мое селфи от Червения Площад в Москва, който завладяхме преди един час.
18:43 28.09.2026
147 Хи хи хи хи
До коментар #2 от "Реалист":Ми иди на ушен и очен лекар да го чуеш и видиш
18:45 28.09.2026
148 Факти
18:45 28.09.2026
149 Украинските войски напредват в
До коментар #142 от "Фейк е естествено че":"ключов участък" но е тайна в кой. Вервайте ни ....
18:46 28.09.2026
150 Ихууууу
До коментар #5 от "Само питам":С на баба ти галошите
18:46 28.09.2026
151 Иван
До коментар #141 от "Украйна громи Путин":Равините напъват за създаването на нов Израел.
18:47 28.09.2026
152 А бе кух
До коментар #135 от "Читател":наистина си много.Слушай ТАСС и РИА Новости и мъдрей.
18:48 28.09.2026