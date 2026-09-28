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Украинските войски напредват в ключов участък от източния фронт
  Тема: Украйна

Украинските войски напредват в ключов участък от източния фронт

28 Септември, 2026 17:35 1 809 152

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • донбас-
  • донецка област

Украинските сили все още държат контрола върху 20 процента от областта. Русия иска контрола върху цялата територия.

Украинските войски напредват в ключов участък от източния фронт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските войски са си възвърнали още територии, които са били досега в руско владение, в северната част на Донецка област, обяви днес висш украински командир - бригаден генерал Андрий Билецки, цитиран от Ройтерс. Въпросната операция е имала за цел да затрудни руското настъпление към стратегическите позиции на Украйна на източния фронт, предаде БТА.

Подразделения на Трета армия са върнали украинския контрол върху 51 квадратни километра, уточни Билецки, под чието командване от миналия месец са операциите в този район. Като цяло в операцията с кодовото име "Вивалди" досега от руските сили са отнети 176 кв. км северно от град Донецк, освободени са още три села и е възстановен украинският контрол върху нови две села, заяви бригадният генерал.

Мозъчният тръст в американската столица Вашингтон Институт за изследване на войната (ИИВ) съобщи, че с "Вивалди" е постигната "значимата от оперативна гледна точка" цел да се попречи на силите на Москва да обкръжат "укрепения пояс" от украински градове.

Темпото на сумарния териториален напредък на Русия по фронтовата линия намаля тази година, но силите на Москва упражняват натиск върху градовете на юг и проникват все по-навътре в източния град Костянтинивка (Константиновка на руски език). В Донецка област се водиха повечето от най-ожесточените сражения във войната в Украйна, подета от Русия на 24 февруари 2022 г.

Украинските сили все още държат контрола върху около 20 процента от областта, като Русия иска контрола върху цялата ѝ територия - това основното териториално искане на Москва, изложено по време на преговорите, които в момента са в застой, отбелязва Ройтерс, като допълва, че САЩ настояват те да бъдат подновени.

Превзетите територии в Донецка област, обявени от Билецки, допълват резултатите от украинската офанзива на югоизток по-рано тази година. Според информацията от Киев украинските войски са си върнали над 700 квадратни километра по време на продължилата с месеци контраофанзива.

Междувременно Ройтерс съобщи, че руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър е убила трима души, позовавайки се на информация от днес на военната администрация на Днепропетровска област. Ранените са най-малко 12. От друга страна, мощна експлозия е била чута днес в центъра на украинската столица Киев, информира Ройтерс. Според градската военна администрация и тук става въпрос за руска атака с дрон.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Реалист

    80 18 Отговор
    Само те го виждат това напредване и пропагандата на соросите

    Коментиран от #120, #147

    17:38 28.09.2026

  • 3 Опорка

    73 15 Отговор
    И БТА ли стана рупор на олигофpeнскaтa пропаганда?

    17:38 28.09.2026

  • 4 кукузел

    62 10 Отговор
    На Запад, в бягство, с данъците ни.

    17:38 28.09.2026

  • 5 Само питам

    65 13 Отговор
    С какво напредват като нямат нито техника нито хора?

    Коментиран от #15, #60, #150

    17:38 28.09.2026

  • 6 Така де

    12 63 Отговор
    В рамките на украинската настъпателна операция „Вивалди“, провеждаща се в северната част на Донецка област (Лиманското направление), Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са си възвърнали контрола над общо 1240–1250 квадратни километра територия.
    Операцията се ръководи от Трети армейски корпус под командването на бригаден генерал Андрий Билецки.
    По време на първите две фази („сезона“) на офанзивата бяха постигнати следните резултати:
    Освободени населени места: Изцяло под украински контрол са върнати селата Середне, Шандрихолово, Дерилово, Новоселивка, Олександривка и Ярова, като същевременно е установен контрол и над покрайнините на село Коровий Яр.
    Ш поПрочистване на позиции: Около 500 кв. км от общата площ са деокупирани директно чрез щурм, а останалата част от територията е прочистена от инфилтрирали се руски диверсионни и тактически групи

    Коментиран от #98

    17:38 28.09.2026

  • 7 Клоуна пусин 🤡💩

    15 56 Отговор
    Пуся скоро ще фърга кърпата 🤣🤣🤣
    По добре в Хага, от колкото да го дерат жив.

    Коментиран от #143

    17:39 28.09.2026

  • 8 Овчар

    56 16 Отговор
    Украйнските войски никъде не напредват пътят за доставка на наркотици е разрушен и има бойкот..! По официални данни на фронта има 75.000 жени като идат при бога идва ред на децата..!

    Коментиран от #41

    17:39 28.09.2026

  • 9 Хахаха хахаха

    52 11 Отговор
    С кои напредват, с онези дето ги ловят по улиците и ги пращат на сила на фронта?

    17:39 28.09.2026

  • 10 Европеец

    55 7 Отговор
    Прегледах по диагонал два пъти статията и така не видях кои територии са си въвърнали украинските фашисти... Някоя го знаеш да сподели.... Не видях кой е автора и не видях кои са източниците за пропагандата статия....

    Коментиран от #49

    17:40 28.09.2026

  • 11 Факт4екър

    46 8 Отговор
    Киро и Мирчев са казали, че напредват и тези пишат

    17:40 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Идеи захватчиците путинови

    6 28 Отговор
    Не ги жалете

    17:41 28.09.2026

  • 14 Е щом са си

    38 6 Отговор
    върнали значи вече пари не им трябват - да върнат заемите!

    17:41 28.09.2026

  • 15 Няма значение

    32 6 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Важното е че напредват посока полската граница

    17:41 28.09.2026

  • 16 стоян георгиев

    18 43 Отговор
    Украйна днес плени над 250 само в една оперяция.освен това се разраства украинския пробив в запорожие защото русия изтегля части от тям за да запушва дупки при лиман.най смешното е че един корпус от 30000 разпори две руски армии от над 100000 всяка.

    Коментиран от #28

    17:41 28.09.2026

  • 17 Контрата

    35 6 Отговор
    БТА са станали фантастиш нюз

    17:41 28.09.2026

  • 18 гост

    13 35 Отговор
    Браво,момци,бий руската зараза,не разбират от друго тези плиткоумни същества.

    17:41 28.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 нннн

    41 8 Отговор
    При грандиозните украински победи, защо Зеленски реве за временно примирие и спиране на огъня?

    17:43 28.09.2026

  • 21 Айляк

    30 10 Отговор
    Пета година вече бандерите все напредват...към Лвов.
    Направо взех да ги жаля тия рашки, ей..:))

    17:43 28.09.2026

  • 22 Граф Сен Жермен

    29 5 Отговор
    Не вярвате! Мисля, че отново са прекалили с Абсента, или там, както сега се наричат тежките медикаменти!

    17:43 28.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РФ е въздух под налягане !

    12 31 Отговор
    Истината е, че над 4 г. няма почти никакво движение на фронта.
    Москва, с всичките им безаналогови оръжия, с "непобедимата втopaя", с неизчерпаемите им ресурси, с помощта на БРИКС не можа да се справи с героичните украинци, не можа да ги пороби.

    17:43 28.09.2026

  • 25 Абе тея бягат де очите им видят

    23 6 Отговор
    Обаче били напредвали ... скоро и в Чернобил ще напреднат от страх и ужас

    17:43 28.09.2026

  • 26 Алоизмамникът Зельо

    28 6 Отговор
    Аве вие кво искате да им кажем на евробабишкерите, че да метат още пачки през евробалкона?

    17:43 28.09.2026

  • 27 Ьотьой

    25 6 Отговор
    Стещу Искандерите ли напредват хо.Хъъъъъълите?

    17:43 28.09.2026

  • 28 Герги

    13 31 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Хората защитават Родината си,не са като руските навлеци,кради и убивай....за да стане Русия още по гооооляма.

    Коментиран от #91, #115

    17:44 28.09.2026

  • 29 Божеее , Боже

    10 25 Отговор
    Роzzия иска , иска , иска ... Ама - нема ..😁

    17:44 28.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Доста земя си е върнала Украйна

    7 25 Отговор
    Над 5000 км² разлика между реалността и твърденията т.е. лъжите на Русия за пробив в Украйна. Правете си правилните изводи.

    Коментиран от #87

    17:45 28.09.2026

  • 32 Тоа па!

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ти откачи ли бе? Колко контрабаступа вече все им влизат отзаd на украинците?

    Коментиран от #39

    17:45 28.09.2026

  • 33 Шелби

    15 7 Отговор
    С голия сороски гггг. Ъъъъ zzzz напредват

    17:45 28.09.2026

  • 34 Путин в тих ужас

    9 22 Отговор
    Почти без никаква "армия" Киев смля руснаците безкомпромисно.

    17:45 28.09.2026

  • 35 Пусята

    10 21 Отговор
    е между чука и наковалнята!

    Хем знае, че Русийкта няма сили за дълга война, хем знае, че ако спре сега, когато е доникъде, ще го разкостят.

    Украйна обаче укрепва своите способности и ще става все по лошо за Пуся.
    И Европа не се отказва също!
    Мъка!

    17:45 28.09.2026

  • 36 Зеленски едноволтовия

    20 8 Отговор
    Напредват назад укрите. Бягат през глава. Украйна умря. Ха ха ха

    17:46 28.09.2026

  • 37 Конспиратор

    8 5 Отговор
    Източният фронт?
    Москва е на запад.

    17:46 28.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Московските BAPBAPИ !

    8 22 Отговор
    Руска терористична атака срещу сградата на Академията на науките в Киев взе жертви и ранени. Ватенките не обичат науките.
    Всеки един от партньорите на Украйна трябва да види терора, от такива атаки, че подкрепата за Украйна е подкрепа наистина за живота на хората, подкрепа за това терорът никога и никъде да не бъде нормализиран. Русия трябва да отговаря за всичко това и да усети реални последици

    17:47 28.09.2026

  • 41 Овчи

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Рррррр ,бре . УкраЙнски , късно ти е вече да учиш

    17:47 28.09.2026

  • 42 Да бе да ...

    13 4 Отговор
    В същото време депутата Богдан Кицак заяви, че дефицитът на държавния бюджет е над 1,7 трилиона гривни и този дефицит трябва да бъде затворен. Има само два начина за това - външно финансиране от международни партньори и вътрешни резерви под формата на увеличени данъци....

    Коментиран от #56

    17:47 28.09.2026

  • 43 Аре

    16 4 Отговор
    Пак започнаха да пенясват кретените от паветата?!
    Как точно очаквате Украйна да победи Русия?
    Някой да каже, защо вярват на пълни малоумщини, и какво мислят, че ще стане!?

    17:48 28.09.2026

  • 44 Как

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Точно? Обясни, ако не си кретен!

    Коментиран от #54

    17:49 28.09.2026

  • 45 Путинистче идиотче

    5 14 Отговор
    Скъсаха ни задниците от бой.

    Коментиран от #51

    17:49 28.09.2026

  • 46 Жуберко

    13 3 Отговор
    Винаги започват да ни бомбардират с подобни пасквили, когато нещата за Укра се сговнясат.

    Коментиран от #55

    17:49 28.09.2026

  • 47 Вчера имаше нов сценарий, рев и сополи

    12 5 Отговор
    Президентът Володимир Зеленски , заяви, че се опитва да работи така, че след войната и края на президентския си мандат да може да продължи да живее в Украйна и да се разхожда по улиците ѝ, без да се сблъсква с омразата на хората.

    Коментиран от #72, #74

    17:51 28.09.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    САМО ДА НЕ СТАНАТ ПАК КОТЛИ
    .... С РУСЕНСКО ВАРЕНО
    .....
    МОГА ДА КОМЕНТИРАМ И ПОВЕЧЕ НО ЗАЩО ТРЯБВА ДА ХРАНЯ ФАШИСТИТЕ :)

    17:51 28.09.2026

  • 49 Някой

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Как кой. Източниците на Марчето. :)

    17:52 28.09.2026

  • 50 Ха ха ха

    15 3 Отговор
    Вече съм сигурен, че укротрола, който пише повечето от комантарите тука, всъщност работи във "ФАКТИ". Тази статия е написана от него 100%.

    17:52 28.09.2026

  • 51 Жуберко

    9 1 Отговор

    До коментар #45 от "Путинистче идиотче":

    Ами. Ако те бяха били достатъчно, можеше и да излезе нещо поне малко сносно от теб. Ама не би част си от форумната плява.

    17:52 28.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Добри новини

    9 14 Отговор
    Руските загуби на фронта за последните 24 часа са 2090 солдата.
    Мунчо и Нарко Йотова да побърза с мирните преговори, че и Крим ще отпадне от условията на путин

    Коментиран от #58, #59, #123

    17:52 28.09.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 15 Отговор

    До коментар #44 от "Как":

    Пет години да избиват руснаци с НАТОВСКО оръжие.....
    За седмица ВСУ освободи толкова територия колкото СВОто не завзе за шест месеца.
    И най-важното...Путин го "обидиха" яко.

    Коментиран от #83

    17:52 28.09.2026

  • 55 Така е

    9 9 Отговор

    До коментар #46 от "Жуберко":

    Бомбите яко, друго не можете. Още пет години и ще вземете поне Донецка област. Тогава вероятно ще обявите пабеда?

    Коментиран от #69

    17:53 28.09.2026

  • 56 Дон Турболенто

    10 9 Отговор

    До коментар #42 от "Да бе да ...":

    А буданов още преди месец заяви, че се нуждаят от поне 30 000 човека на месец нови попълнения. Лесно е в случая да се събере 2 и 2.

    17:54 28.09.2026

  • 57 такъв наглец не бях виждал!

    7 8 Отговор
    недейте ,обърквате прогнозите на шкембе воевода...от 3дни до блиц ,после рапид, а сега е на Просия пиичели войната.като овесят кремълците ,тогава няма да видите човек от ДС да се появява по тв!Много ми е интересно какви територии е завзела просия тази година........Ама аз мразя фуражки и слънчоглед партии и сам си проверявам съветската кола....такъв наглец като шкембе воевода не съм виждал!

    17:55 28.09.2026

  • 58 А ти как си?

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Добри новини":

    Как е рака, който те яде? Имаш ли още разсейки? Болките стават ли по силни?

    Коментиран от #63, #65

    17:55 28.09.2026

  • 59 Цеко

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "Добри новини":

    Много руска смрадт измре.

    17:56 28.09.2026

  • 60 Пеша

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    То какво има да се биеш със Руснаци
    Те са си Олигофрени

    17:56 28.09.2026

  • 61 Петко

    5 4 Отговор
    Това от Дойче веле ли ни го снесоха...хахаха хахахааа

    17:57 28.09.2026

  • 62 Иван

    4 3 Отговор
    Свинете в НАТО-ОТАН, Израел, Вашингтон, Брюксел, Бохемиан Гроув казват, че Сърбия няма право да контролира Косовска Митровица.

    17:58 28.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Българският народ подкрепя Украйна !

    6 8 Отговор
    Имах 10 литра ракия, вече не пия и преди малко я продадох на комшията, върла ватенка.
    Ще добавя парите към месечното дарение към Украйна, тези ще са за дронове .

    Коментиран от #78

    17:59 28.09.2026

  • 65 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "А ти как си?":

    м ри.

    18:00 28.09.2026

  • 66 АЗОВ

    3 6 Отговор
    Настоящата ситуация около наименованието „Азов“ в контекста на войната в Украйна се развива в две основни направления:
    успешното тактическо противодействие на 12-а бригада със специално предназначение „Азов“ в Донбас и масираните украински удари по руския град Азов в Ростовска област.
    1. Действия на 12-а бригада „Азов“ на фронтаУкраинската бригада „Азов“, която е част от Националната гвардия на Украйна, продължава да води интензивни и успешни бойни действия в източната част на страната:
    Предотвратяване на руско настъпление: През втората половина на септември 2026 г. бойците от „Азов“, съвместно с други украински подразделения, приключиха близо двумесечна операция в Донбас.
    Според съобщения на Focus News, те са успели да изтласкат руските сили и да осуетят опита им за обкръжаване на стратегическите градове Дружковка и Доброполе.

    Коментиран от #96

    18:01 28.09.2026

  • 67 Дън Бай

    1 3 Отговор
    Ехааа!

    18:01 28.09.2026

  • 68 Ето истината:

    7 4 Отговор
    Харковските чували/казани се затварят един след друг. Укрите гинат като мухи.

    18:01 28.09.2026

  • 69 Жуберко

    9 12 Отговор

    До коментар #55 от "Така е":

    Дотолкова не могат, че на практика в Укра доказаха, че над 50 държави не могат да съборят Русия, колкото и оръжие, пари и вскякава военна помощ да тъпчат в проксито си. И въпреки всички пакети санкции. На практика това си е война на запада срещу Русия. Но твоята мисъл явно не може да прескочи отвъд безсъдържателните тези на казионните медии.
    Мисля си обаче дали тези украинци, които вкараха страната си в една чужда война, след време няма да бъдат окачани на дърветата от самите украинци. Ох, извинявай, няма да пиша такава ерес, всички трябва да сме убедени в щастливия край.

    Коментиран от #73, #76

    18:01 28.09.2026

  • 70 Гориил

    7 14 Отговор
    Това е пропагандна имитация на успеха. Деморализираната украинска армия не е постигнала нищо. В действителност руските командири постоянно променят конфигурацията на настъплението, а фронтът от 51 квадратни километра е само един от елементите на тактическото обгръщане и унищожаване на зле обучените и немотивирани украински войници.

    18:02 28.09.2026

  • 71 Бит русораст

    8 3 Отговор
    Рак хванах

    18:02 28.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Българин

    12 5 Отговор

    До коментар #69 от "Жуберко":

    Ако НАТО се включи от блатарите няма да остане и помен.

    18:03 28.09.2026

  • 74 Ммдаааа...

    6 10 Отговор

    До коментар #47 от "Вчера имаше нов сценарий, рев и сополи":

    В кулоарите на Общото събрание на ООН "украинският президент" Зелю каза че ще отиде в Москва само с ракета. Вероятно скоро украинците ще го изстрелят. "На ракета, маааамка му “ бяха точните му думи

    Коментиран от #82

    18:03 28.09.2026

  • 75 СтатиСтик

    4 11 Отговор
    Единственият напредък на украинските войски е към локалните военни гробища .

    18:03 28.09.2026

  • 76 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    13 4 Отговор

    До коментар #69 от "Жуберко":

    Кои 50 държави участват в Украйна, че нещо не са разбра.

    18:04 28.09.2026

  • 77 Коментар

    12 4 Отговор
    Тук една от многото подли и лъжливи копейки, преди месец твърдеше (няколко дни) , че Билицки е убит , а той сега разпердушинил рашистите с операция Вивалди.

    18:04 28.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Реалист

    4 6 Отговор
    Браво Марче . В същност М. Атанасова е виртуал и не съществува . Но заглавието подсказва , че има паричен превод към Факти за дезинформацията. Грантаджии . Това е .

    18:07 28.09.2026

  • 80 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    6 3 Отговор
    ОБЯВЕНА Е НАГРАДА

    ОТ 20 МИЛИОНА ДОЛАРА

    ЗА ГЛАВАТА НА МАДЯР БРОУДИ.

    КРЕМЪЛСКАТА МАФИЯ
    ВЕЧЕ Е ПОЛУДЯВА
    ОТ УДАРИТЕ НА УКРАНСКИ ДРОНОВЕ.

    ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА

    18:08 28.09.2026

  • 81 Нощес

    5 5 Отговор
    Нощес се предадоха в плен повече от 800 руснаци в Лиманско.Над 2000 са ликвидирани.

    Коментиран от #86

    18:08 28.09.2026

  • 82 мдааааа

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ммдаааа...":

    Дано Вовката да е там , по дяволите - това са по-точните думи , таваришч ..

    18:09 28.09.2026

  • 83 Нц.....

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не успя да обясниш, значи сикретентъп!

    Коментиран от #92

    18:09 28.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Мишел

    4 5 Отговор
    Операция Вивалди завърши без да бъде превзето голямо населено място. Загубите са такива, че Украйна няма жива сила да държи голяма част от фронта. В същото време руската армия зачисти град Орехово и навлезе съществено в Доброполье.

    Коментиран от #93

    18:09 28.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Доста земя си е върнала Украйна":

    На картите на войната няма превзети 5000кв.км., даже 500 няма.

    Коментиран от #89, #117

    18:12 28.09.2026

  • 88 Путин в тих ужас

    3 4 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отчетоха изключително тежки загуби за руската армия в рамките на едно денонощие, ликвидирайки 2090 руски военнослужещи на фронта.
    Според официалните данни на украинския генерален щаб към 28 септември 2026 г., освен живата сила, руската страна е загубила и значително количество техника, включително 149 артилерийски системи и 58 бойни машини. Това денонощие се нарежда сред едни от най-кървавите за руските сили от началото на инвазията, след като само седмица по-рано (на 21 септември) бе отчетен друг пик от близо 1700 жертви за ден.
    Загубите на Руската федерация в Украйна продължават да нарастват с бързи темпове, като според разсекретени данни на британския Център за правителствени връзки (GCHQ) общият брой на загиналите руски войници е надхвърлил милион и триста хиляди души.

    Коментиран от #103

    18:13 28.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Мдаааа

    3 1 Отговор
    още 2-3 дена и са в Киев. вЕрвайта ми.

    18:14 28.09.2026

  • 91 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Герги":

    Така е

    18:15 28.09.2026

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Нц.....":

    Фактите обесняват......

    18:15 28.09.2026

  • 93 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #85 от "Мишел":

    Операцията не е завършила и не е имала за цел да превзема голям град а да изгони руските части зад реката.

    18:17 28.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 това ще го поемеш ,ли пу...ьо.....

    2 4 Отговор

    До коментар #86 от "Това":

    Киев удря важни военни цели: доставките на Русия са под натиск украинските въоръжени сили са ударили няколко важни цели зад фронтовата линия – включително съоръжения, които Русия използва за атаки с дронове. Освен това се твърди, че са унищожени 49 артилерийски системи и две системи за противовъздушна отбрана от руската страна.Общо украинската армия регистрира 229 битки в своя доклад за ситуацията в понеделник, 28 септември 2026 г., през последния ден. Генералният щаб докладва за най-голям натиск в посока Константиновка. Руски войски бяха извършили 25 атаки там. В района на Покровск са регистрирани още 20 атаки.
    Според украинците боевете продължиха и по-нататък на юг и север. Бяха докладвани дванадесет руски атаки в посока Хуляйполе. Имаше по седем атаки в южна посока Слобожанско и близо до Лиман. В северна посока Слобожанско имаше шест.стига ли или още да вкарвам?

    18:18 28.09.2026

  • 96 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "АЗОВ":

    Остави какво ти приказват пропагандните медии :)
    Цяла седмица азовците са обкръжени в Доброполе.
    При опитите за разблокиране на обкръжените азовци,
    вече са дадени по-вече жертви от колкото са азовците.
    Има и материали. Ако знаеш къде да ги търсиш.

    18:19 28.09.2026

  • 97 Всичко живо се разбягва пичове !

    4 2 Отговор
    Въпреки факта, че ситуацията в Украйна с публичните финанси е повече от критична, Върховната рада не планира да провежда пленарни заседания до 13 октомври.Това обяви народният депутат Ярослав Железняк. Според него народните депутати ще бъдат в отпуск почти месец. Той подчерта, че парламентът е спрял работа на фона на „огромни проблеми с гласуването по международни задължения и в резултат на това финансовата криза“.
    „Съветът отново си взе дълга почивка от пленарни заседания. Почти за месец, а именно за 26 дни от 17 септември до 13 октомври. На фона на финансовата криза, която вече доведе до отлагане на разходите за изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти: болници, училища, приюти до декември (т.е. те няма да бъдат финансирани) “, каза Железняк. В момента бюджетният дефицит на Украйна само за армията е 27 милиарда долара.

    18:19 28.09.2026

  • 98 Института с новина от преди 3 месеца

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Така де":

    " силите на Москва упражняват натиск върху градовете на юг и проникват все по-навътре в източния град Костянтинивка (Константиновка на руски език)."

    Константиновка отдавна е далеч зад фронтовата линия. Както и Покровск и Гуляйполе...
    Прави си заключене за останалото от доклада им.
    Край Лиман просто са изградили сива(ничия) зона чрез многобройни самоубийствени контранастъпления. А при такива, се знае съотношениението на жертвите. И какъв ще е териториалния резултат от това, ще разбетем чак по-късно. Института да не избързва като теле пред майка си, с обичайния си патос!

    Коментиран от #105

    18:19 28.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 1676 дена Путин са мъчи

    5 4 Отговор
    С Украйна....а руския мужик гине заради болните амбиции на сатрапа кремълски

    18:20 28.09.2026

  • 101 Зарадван

    2 3 Отговор
    Господ да им помага!

    18:21 28.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 АМИ ИДВА КРАЯ НА МЕСЕЦА

    2 4 Отговор

    До коментар #88 от "Путин в тих ужас":

    И СТАТИСТИКАТА ЩЕ ПОСОЧИ КОЙ Е НА ПЛЮС КАТО КМ КВ И ПРЕВЗЕТИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
    МНОО СА САМНЯВАМ ЧЕ СА ВСУ
    АЙ ДЕБИЛИТЕ
    ТЕНДЖЕРИТЕ НА ГЛАВИТЕ И ПИРИМОГА
    АБЕ КРЕТЕНИТЕ ОТ ВСУ В ДОБРОПОЛЕ КО ДА ГИ ПРАЙМ
    НА ТОР ИЛИ КУЧЕШКА ХРАНА АКО СА ПРЕСНИ

    18:21 28.09.2026

  • 104 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 2 Отговор
    Членовете и симпатизантите на петроханската секта, както поръчковите сайтове живеят в един паралелен и илюзорен свят.
    Не им се подигравайте, а ги съжалявайте и се отнасяйте с тях като с личности със специални потребности!

    18:21 28.09.2026

  • 105 Мечтай си

    6 3 Отговор

    До коментар #98 от "Института с новина от преди 3 месеца":

    за Покровск, Гуляйполе и Константиновка!

    Още ги " освобождавате"!

    Коментиран от #128

    18:21 28.09.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 А МОЧАТА?

    2 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    18:22 28.09.2026

  • 108 Атлснтенца и нацистчета

    3 2 Отговор
    Време е и вие като колегата да спрете пиенето.

    18:22 28.09.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Трупове на Украинските терористи гният и се разлагат в полетата на Донбас,докато онлайн просякът Зеленски моли за милостиня.

    Коментиран от #118

    18:23 28.09.2026

  • 111 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    Не стига че бомбят Москва
    Ами и на фронта спукват руските ЗАХВАТЧИЦИ от бой.

    18:23 28.09.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Удри русораста с лопатЕто

    2 1 Отговор
    От раз!

    18:23 28.09.2026

  • 114 Атанасова,

    2 1 Отговор
    я напиши какво казваа по този въпрос твоят любим анализатор Руслан Трад.
    Не си го пускала по този сайт от неделя и ние вече го мислим и се притесняваме за него.

    18:23 28.09.2026

  • 115 Прогресистки фашизъм

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Герги":

    Остави ги руските навлеци. Ти кажи за нашия русчук булгар-башибозук, който чака руснаците, за да може да почне да преследва българи и да ги убива и граби.

    18:23 28.09.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Да не си

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Мишел":

    Трол?

    18:24 28.09.2026

  • 118 Руски екстремизъм

    0 4 Отговор

    До коментар #110 от "Сатана Z":

    Из украинските полета терористите идват отвъд Урал. Какво е това? Да дойдеш от Байкал и Алтай да убиваш за пари в Украйна!

    18:25 28.09.2026

  • 119 Голяма парична награда

    3 0 Отговор
    Търся един от русофобите в този сайт, който редовно пише в коментарната секция.
    Ако такъв е уверен, че знае таблицата за умножение и може да премине изпита за ученици от четвърти клас, аз съм готов да му заплатя скромната сума от 50 000 евро.

    18:25 28.09.2026

  • 120 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Само копейките виждате напредване на рашите, а фактите са че за 5 години рашата стигна от Киев до Донецк. Други факти няма.

    18:25 28.09.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Украйна ще победи Русия когато

    3 0 Отговор
    има поне един грамотно написан коментар на русофоб под статия в сайта "Факти".

    18:27 28.09.2026

  • 123 2090 руски жертви

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Добри новини":

    с десетки отчаяни украйнски конранаступа на ден, не се постигат. Чети военна литература.

    По вероятно и логично е обратното. Редовни украински трикове да обръщат наопъки.

    18:28 28.09.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Лама Калушев

    4 0 Отговор
    Аз се преродих и си купих друга голяма хижа.
    Готов съм да размествам фонтанелите на вашите млаки деца и внуци срещу дарения от $500 000.

    18:29 28.09.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Според вас тази Атанасова

    2 0 Отговор
    дали е човек или програма от ИИ, която превежда автоматично статии от украинската преса и ги пуска в този сайт?

    18:31 28.09.2026

  • 128 Зеленски

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Мечтай си":

    Те ни останаха само в сърцата!

    18:31 28.09.2026

  • 129 Украинските войски

    1 1 Отговор
    Напредват в подземно направление! Луцифер/Тагаренко вече стяга багажа и ше бяга от Ада

    18:31 28.09.2026

  • 130 Ивайло Мирчев

    2 0 Отговор
    Увеличавам надницата за писане в този сайт от 10 на 12 евроцента за коментар.

    18:33 28.09.2026

  • 131 Ужасно е

    3 2 Отговор
    На украинците им плащат с лешници. А в същото време се пишат невероятни глупости от типа как според Националната банка на Украйна, към август международните финансови резерви на Украйна възлизали преьставете си на 48,7 милиарда долара, като през месеца те са намалели само 2,5 милиарда долара. Реално обаче 1 милиард долара коства на седмица само валутната им "стабилност" на тези смешници а Украйна няма ама абсолютно никакви финансови резерви... Дали някой в Украйна им се лови на глупостите и лъжите не знам но пенсионерите там от 2 месеца пенсии не получават колкото и малки да бяха ...макс 25% и то под условие

    Коментиран от #137

    18:33 28.09.2026

  • 132 Дъртия Путин

    3 3 Отговор
    Яко затъна в блатата на Украйна
    Нема прошка за руските ЗАХВАТЧИЦИ.

    18:34 28.09.2026

  • 133 Факти

    4 2 Отговор
    Путин вдигна Русия на крака и я бутна в пропастта.

    18:34 28.09.2026

  • 134 Хахахах

    3 1 Отговор
    В днешно време освен да се ИЗПЪРДИШ в лицето на Руска. За друго не стават милите завалийки!

    18:36 28.09.2026

  • 135 Читател

    3 1 Отговор
    Напредват горките хорица напредват у вашата пропаганда,после размяна на тела 7 срещу 490

    Коментиран от #152

    18:36 28.09.2026

  • 136 Агафангел

    4 0 Отговор
    Мария, искате ли да помогнете на Украйна 🐷🐷🐷? Доброволно, като сестра на милосърдието?

    18:36 28.09.2026

  • 137 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #131 от "Ужасно е":

    Значи някакви смешници пета година порят великата Русия.

    18:36 28.09.2026

  • 138 Масово избиване на путинисти

    0 3 Отговор
    В Украйна. По 2100 руски захватчици дневно....минимум

    18:36 28.09.2026

  • 139 Ууукрите напредвали

    1 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    18:38 28.09.2026

  • 140 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Тежката руска военна техника затъна в блатата на Украйна.
    Започна масовото и унищожение.

    18:38 28.09.2026

  • 141 Украйна громи Путин

    0 2 Отговор
    Целта е колкото си може повече избиване на ошашавени путинисти.

    Коментиран от #151

    18:40 28.09.2026

  • 142 Фейк е естествено че

    4 1 Отговор
    Украинските войски напредват в някакъв незнаен участък от източния фронт дето го няма на картата. Въвеждането на ред в реномиран ресурс не е свързано със създаването на уютна среда за разните му там атлантически провокатори и фейкари. Въвеждането на ред в реномиран ресурс означава аудиторията стриктно и своевременно да прочиства коментари от враждебна атлантическо-нацистка русофобска пропаганда, спам, нежелана реклама и откровена глупост. Така че, ако някой „грижовен“ идиот е загубил желание да пише, това ще е най-добрата новина за всички истински читатели и мислещи хора в България

    Коментиран от #149

    18:40 28.09.2026

  • 143 Пейнтбол

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Нямате ли домашно в даскалото за бавно развиващи се циганчета със специални потребности, че ходиш да тролиш по сайтовете?

    18:40 28.09.2026

  • 144 Наркомана

    1 1 Отговор
    54 страни ни помагате , давате оръжие пари , и неможем да победим РФ . На лиманско направление почнахме да , отстъпваме , стотици войници са убити , а на Харковско пълна трагедия , три котли , земята е осеяна с наши трупове .

    Коментиран от #145

    18:41 28.09.2026

  • 145 Дъртака кремълски

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "Наркомана":

    Изсмуках милиарди от мужика руски и още са мъча с донбас.

    18:43 28.09.2026

  • 146 Володимир Зеленский

    1 0 Отговор
    Всичко в статията от Атанасова е верно.
    Мога дори да ви предоставя мое селфи от Червения Площад в Москва, който завладяхме преди един час.

    18:43 28.09.2026

  • 147 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Ми иди на ушен и очен лекар да го чуеш и видиш

    18:45 28.09.2026

  • 148 Факти

    0 0 Отговор
    Крадев и Мафиотова казаха, че войната няма военно решение. Така те признаха, че великата Русия не може да победи малка Украйна.

    18:45 28.09.2026

  • 149 Украинските войски напредват в

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Фейк е естествено че":

    "ключов участък" но е тайна в кой. Вервайте ни ....

    18:46 28.09.2026

  • 150 Ихууууу

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    С на баба ти галошите

    18:46 28.09.2026

  • 151 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Украйна громи Путин":

    Равините напъват за създаването на нов Израел.

    18:47 28.09.2026

  • 152 А бе кух

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Читател":

    наистина си много.Слушай ТАСС и РИА Новости и мъдрей.

    18:48 28.09.2026

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