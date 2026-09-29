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Слави Трифонов: Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните

Слави Трифонов: Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните

29 Септември, 2026 08:09 1 118 57

  • слави трифонов-
  • педофилия-
  • петрохан-
  • ивайло калушев-
  • убийство

Феновете на Калушев няма да победят, написа лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните - 1
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните. Бях сигурен, че всичко е толкова ясно, че злото е толкова зло, че дори няма нужда да го идентифицираш. То е такова зло, на инстинктивно ниво. А вместо това - майки, които сами дават децата си в ръцете на педофил-убиец и дори след убийството на детето си тя носи снимката на педофила до сърцето си.

Това написа шоуменът и лидер на ИТН Станислав Трифонов във "Фейсбук" след последното развитие по случая.

Ето и цялата позиция:

Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните. Да, шантава работа. Бях сигурен, че всичко е толкова ясно, че злото е толкова зло, че дори няма нужда да го идентифицираш. То е такова зло, на инстинктивно ниво. А вместо това - майки, които сами дават децата си в ръцете на педофил-убиец и дори след убийството на детето си тя носи снимката на педофила до сърцето си.

Щях да кажа, че е ненормално, но всъщност не е. Даже има и други хора, които вярват на майката, носят снимката на убиеца-педофил, а пък националните медии им дават трибуна, съпричастно им подават микрофони, снимат ги с камери и проронват по някоя друга сълза заедно с тях.

Днес вечерта пред Съдебната палата петдесетина ненормалници се събраха под надслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“. Смешно, тъжно, жалко. Сигурен съм, че и вие ще си намерите подходяща дума, с която да опишете тази сбирка на малоумници.

Забравих да се представя. Аз съм вандалът, против когото протестираха феновете на Калушев. Мислех, че със събарянето на този шибан камък всичко ще свърши. Експертите и институциите се произнесоха, жалката им паметна плоча вече я няма… Казах си: „Край, тая гнусна история приключи и мястото ѝ е в учебниците по криминология.“ Но вместо това - протести, желания за ексхумация и лешояди с камери и микрофони.

Ще кажа нещо на така наречените „протестъри“ и фенове на Калушев. Нещо трябва да ви е безкрайно ясно! Срещу вас стои една огромна група хора, която знае, че сте сбъркани и ненормални, отвращава се от вас и стои твърдо и непоколебимо срещу вас. Вие няма да победите в тази битка. Жалките ви протести ще намалеят и накрая ще изчезнат. Журналистите ще спрат да ви отразяват. Телевизиите ще спрат да ви снимат. Дори троловете на Иво Мирчев ще спрат да пишат за вас. Вие сте обречени. Следващия път на вашия протест ще има 20 души. После 10. И накрая ще остане само Ралица Асенова… другите двама ще бъдат санитарите от „4-ти километър“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    33 25 Отговор
    Има си гробища, в които да се слагат паметници! Слагането на паметника на мястото, на което педофилите са извършвали престъпленията си, е възхвала на педофилията и хомосексуализма!!!
    Трифонов е абсолютно прав!!!

    Коментиран от #6, #14

    08:13 29.09.2026

  • 2 Потресаващо!

    41 18 Отговор
    Отвратително и гнусно същество си Слави!

    Коментиран от #52

    08:13 29.09.2026

  • 3 14/88

    37 9 Отговор
    ку ку ри гу
    дрогата му стигна до мозька

    08:13 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    30 9 Отговор
    Защото го е яд, че не е станал и той Лама, а си е останал ламер.

    08:14 29.09.2026

  • 6 И какво казва?

    29 10 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Гаври се с близките. Отврат!

    Коментиран от #16

    08:14 29.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НАБЛЮДАТЕЛ

    22 6 Отговор
    не, че не си прав в случая, ама и твоя паметник ще бутнат

    08:15 29.09.2026

  • 9 ккк

    27 11 Отговор
    кой му обръща внимание на този мъртавец

    08:15 29.09.2026

  • 10 хахах

    27 9 Отговор
    когато този го изкарат да плюе по някой значи истината е 100% наобратно. Ботове опровергайте ме

    08:15 29.09.2026

  • 11 Спаружена стафидо

    23 9 Отговор
    Изчезвай за винаги!

    08:15 29.09.2026

  • 12 Кина

    16 15 Отговор
    Да узаконят педофилията и всеки педофил да плаща данък извращение ...Егати, голямо реване за една вредна група тумори..!

    08:16 29.09.2026

  • 13 Съвременик

    22 7 Отговор
    Този шоумен опростачи и чалгализира цяло едно поколение на ниво Учин дол!
    И сега човек без морал ще раздава морал!
    Ами да тръгва да събаря паметниците по шосетата на загиналине при ПТП!

    08:17 29.09.2026

  • 14 Ахъм

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Имаш ли идея колко паметни плочи извън гробищни паркове има в страната? И стига сте раздавали присъди на база на мнението на някакво вещо лице - нито е доказано, че е имало педофилия, нито хомосексуализъм.

    Коментиран от #19

    08:19 29.09.2026

  • 15 Кога тази Ралица ще бъде арестувана

    13 12 Отговор
    Отглеждането на деца е голяма отговорност.
    Онези, които най-умишлено дават децата си в общност от дърти пръчове, които самоволно лишават децата си от образование и бъдеще в живота подлежат на съдебна отговорност.
    Поне 10 години затвор за трафик на деца и склоняване към пpocтитуция трябва за тази Ралица.

    Коментиран от #27

    08:20 29.09.2026

  • 16 Пич

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "И какво казва?":

    Кои близки......?!
    Аа......сетих се!!! Близките на едни педофили, които са изнасилвали деца чрез манипулации!!!
    Същите близки, които вместо да се засрамят и почувстват поне мъничко неудобно, издигат паметници на педофили и изнасилвачи!!!
    За тези ли говориш.....???!!!

    Коментиран от #29, #30, #39

    08:21 29.09.2026

  • 17 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    26 1 Отговор
    Палячо, какви битки си водил, освен да прецакаш българския народ с твоята измислена партия.

    Коментиран от #40

    08:23 29.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ахъм":

    На тебе колко точно паметни плочи на педофили и изнасилвачи са ти известни...?!

    Коментиран от #34

    08:24 29.09.2026

  • 20 Истината криминалисти

    14 4 Отговор
    Петроханци са ликвидирани,тезата педофилия се вее за отвличане на вниманието,останалото за наивници,влачени са до вратата отвън,мексиканеца е замесен

    08:24 29.09.2026

  • 21 Сзо

    11 3 Отговор
    Малка подробност на вниманието на Славчо: още няма краен резултат и присъда от Съда.

    08:24 29.09.2026

  • 22 А бе

    8 1 Отговор
    Луд умора няма

    08:24 29.09.2026

  • 23 хмм

    15 4 Отговор
    Тъжно е да си живял 60 години, а в главата ти да има само два цвята - черно и бяло. Сякаш повече от половин век не са ти стигнали да разбереш, че има много повече цветове и всеки от тях има десетки нюанси. Да обвиняваш и сочиш с пръст родители, които искат да знаят истината за жестокия край на децата си, е признак на пс.ихо.патска липса на емпатия. Да обиждаш майки и да скверниш паметта на децата им без да имаш безспорни доказателства за вината им, говори за интелектуален дефицит и вродена жестокост. Каквито и да са били загиналите, не са заслужавали толкова жестока смърт. Каквито и да са били майките, не са заслужили да надживеят децата си. Трябва да си станал родител, за да осъзнаеш стойността на живота и ужасяваща болка на родител, който е загубил детето си. Този примитив никога няма да разбере това.

    08:24 29.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 гадател

    9 2 Отговор
    Може и да си прав, но не е това начина. Посяваш омраза.

    08:25 29.09.2026

  • 26 Подмолната

    13 1 Отговор
    фурнаджийска лопата била водила битки ли ? Винаги със силните на деня , тези включително и от подземния свят - за гръб ! Страхопъзльо с един бюлюк охрана подире си комплексар .

    08:25 29.09.2026

  • 27 Без коментар

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Кога тази Ралица ще бъде арестувана":

    Само жена може да напище такъв неаргументиран и злобен коментар!

    08:25 29.09.2026

  • 28 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    Продажната власт на Радев даде пари на фирма на ДПС да руши паметника на Шипка.
    В момента паметника на връх Шипка вече е почти порутен,камиони изнасят незнайно къде камъните от монумента,а багери разорават всичко.
    Естествено за това по медиите нито дума,но продължават да ни занимават с педофилската и гейзерска секта от Петрохан ..

    Коментиран от #45

    08:25 29.09.2026

  • 29 Ку-ку

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Недей така с лошо, че сега ще те нападнат привържениците на "жълто-паветната" партия чиито членове са спонсорирали щедро тези "невинни" пазители на детските души.....🤣

    Коментиран от #44

    08:27 29.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фарса петрохан

    8 1 Отговор
    Убийства не се разследват от психиатри и психолози,а от криниласти,мВр са в шок,не знаят кои са убийците или прикриват бивши кадри на ДС на кгб

    Коментиран от #32, #49

    08:27 29.09.2026

  • 32 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фарса петрохан":

    И защо им е на КГБ да разчистват някакви планинари, природозащитници, та дори и да предположим, че са били педофили?

    08:30 29.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ахъм

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Вече е доказано и има заключение за педофилия ли?

    08:31 29.09.2026

  • 35 щъркел

    4 1 Отговор
    Суафчо,взимай автомата и напреееед!Който камък ти е неудобен,гръмни го веднага!

    08:31 29.09.2026

  • 36 Да да

    3 0 Отговор
    Гоуем биткаджия си - спечели парламентарните избори и сложи продавач на плувки да те замести. Взе властта и не се яви нито веднъж в парламента. Управлявахте държавата и шеф беше Тошко.

    08:31 29.09.2026

  • 37 бягай бе

    2 0 Отговор
    Ахмака лонгимазкуч си играе с натракани нахайнави стоки мазни.....

    08:32 29.09.2026

  • 38 Детайлите глупако

    3 1 Отговор
    Труповете са влачени и захвърлени отпред пред къщата на снега единия е силно овъглен

    08:33 29.09.2026

  • 39 Не бе

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    За маййка ти.

    08:33 29.09.2026

  • 40 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    + итн

    08:34 29.09.2026

  • 41 ха ха

    3 0 Отговор
    голем биткаджия е тоя дърт вампир. Много добре помним как се мазнеше на мутрите едно време.

    08:34 29.09.2026

  • 42 Град Козлодуй

    5 0 Отговор
    Коя е плешивата kurwa u за какво се бори?

    08:35 29.09.2026

  • 43 Нафърфорий

    5 0 Отговор
    Не съм чул Славито, африканката и балабанката да се изкажат за педофолската школа на техния министър Бачев и доктор Хасърджиев. Там имаше и задържани лица за педофилия и съдебни актове. Айде моралиста от Учин дол да се изходи нещо по въпроса който много го вълнува.

    Коментиран от #51

    08:35 29.09.2026

  • 44 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ку-ку":

    Благодаря за подкрепата!!!
    Не мога да съм безучастен, защото паветната тъпотия, извратения, и безродие, е комбинирана с изключителна наглост, която ни сервират с менторски и назидателен тон!!!
    Е...... добрата новина е, че са паветниците са изключителни глупаци!!!

    Коментиран от #47

    08:35 29.09.2026

  • 45 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Шипка е в ремонт.

    08:36 29.09.2026

  • 46 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    Колко СТОННИ неща станаха с теб , Слави ? Бореше се с хиляди усилия срещу сатрапа Борисов. Със зъби , нокти и други средства. И когато надделя , какво стори ?
    Съюзи се с него. Прегърна чудовището и Шайката му.
    И бе наказан от хората. От първа сила , изпадна от парламента.
    Ти стори нещо , срещу което сега УЖ се бориш - ИЗГАВРИ СЕ С ХИЛЯДИ , ХИЛЯДИ хора , които ти дадоха подкрепа.
    Обеща им никого с Тиквата и Тулупа. И ги излъга.
    Кое е по-гадно да си БОЙКОфил и предател или ПЕДОфил / ако и когато съда го докаже / ?

    08:36 29.09.2026

  • 47 Аре сега

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Пич":

    Марш на бунището за абортни отпадъци.

    08:37 29.09.2026

  • 48 Джони

    2 0 Отговор
    Дон Кихот от Плевен.

    08:38 29.09.2026

  • 49 Улики

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фарса петрохан":

    Щото шеф им беше Хасан Омеров трактора,руски агент в Русия му казват деревоной,в района живее руснак бивш директор в ДАНС,женен за българка,бащата на мексиканеца е бивш шеф в ДС отговарял за трафика от Африка за бг,и в момента този канал е него вече частна фирма

    08:38 29.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Потресаващо!":

    Хъм, все по странна е тази негова активна лична "ангажираност" по случая. Тежък хейт и омраза от първия ден преди още нещо да е станало ясно, не че сега е ясно де. Из първо си мислех, че гони някакъв политически дивидент, ама тя неговата партия отече и той лично загаси лампите.
    Май май нещо друго се е случило в плевенско някога там в миналото......

    08:39 29.09.2026

  • 53 КарабасБарабас

    0 0 Отговор
    Дали МС / Множествената Склероза / не се отразява освен физически и ПСИХИЧЕСКИ на Слави ?
    След братската прегръдка с ББ и ДП , сега какво да очакваме ?
    Да се закълне , че НИКОГА това или онова и после да направи обратното ли ?

    08:40 29.09.2026

  • 54 Зеления

    0 0 Отговор
    Трябва да се прави разграничение това което е направил Слави в политиката, което несъмнено е лошо и позицията му по конкретен въпрос. А позицията му по въпроса за Петрохан е абсолютно правилна !

    Никой не иска от вас да харесвате Слави,
    никой не иска да гласувате за него,
    единственото, което е нормално в случая е да признаете фактите такива каквито са - секта, педофилия и покровителство на сектата от ППДБ, а това не са свободни съчинения, а факти от специалисти, прегледали множество веществени доказателства.

    Иначе за отбелязване е че обикновенно троловете на съпредседателя на споменатат партия почват работа от 09:30, но днес извънредно коментират от 08:00. За успокоение на нормалните хора - тези коментари, които подкрепят сектата и педофилията се пишат от десетина човека с различни имена, това не е мнението на обществото.

    08:41 29.09.2026

  • 55 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор
    Изпята песен !
    А можеше да нещо много по-различно. Ако си държеше на думата !

    08:41 29.09.2026

  • 56 Територията

    0 0 Отговор
    Прав е Слави. Бих добавил, че с такива боклуци се захранват мирчевци и кокорчовци понеже са от една секта.

    08:41 29.09.2026

  • 57 Абсолютно

    0 0 Отговор
    Прав е.

    08:41 29.09.2026

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