Слави Трифонов: Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните

Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните. Бях сигурен, че всичко е толкова ясно, че злото е толкова зло, че дори няма нужда да го идентифицираш. То е такова зло, на инстинктивно ниво. А вместо това - майки, които сами дават децата си в ръцете на педофил-убиец и дори след убийството на детето си тя носи снимката на педофила до сърцето си.
Това написа шоуменът и лидер на ИТН Станислав Трифонов във "Фейсбук" след последното развитие по случая.
Ето и цялата позиция:
Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните. Да, шантава работа. Бях сигурен, че всичко е толкова ясно, че злото е толкова зло, че дори няма нужда да го идентифицираш. То е такова зло, на инстинктивно ниво. А вместо това - майки, които сами дават децата си в ръцете на педофил-убиец и дори след убийството на детето си тя носи снимката на педофила до сърцето си.
Щях да кажа, че е ненормално, но всъщност не е. Даже има и други хора, които вярват на майката, носят снимката на убиеца-педофил, а пък националните медии им дават трибуна, съпричастно им подават микрофони, снимат ги с камери и проронват по някоя друга сълза заедно с тях.
Днес вечерта пред Съдебната палата петдесетина ненормалници се събраха под надслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“. Смешно, тъжно, жалко. Сигурен съм, че и вие ще си намерите подходяща дума, с която да опишете тази сбирка на малоумници.
Забравих да се представя. Аз съм вандалът, против когото протестираха феновете на Калушев. Мислех, че със събарянето на този шибан камък всичко ще свърши. Експертите и институциите се произнесоха, жалката им паметна плоча вече я няма… Казах си: „Край, тая гнусна история приключи и мястото ѝ е в учебниците по криминология.“ Но вместо това - протести, желания за ексхумация и лешояди с камери и микрофони.
Ще кажа нещо на така наречените „протестъри“ и фенове на Калушев. Нещо трябва да ви е безкрайно ясно! Срещу вас стои една огромна група хора, която знае, че сте сбъркани и ненормални, отвращава се от вас и стои твърдо и непоколебимо срещу вас. Вие няма да победите в тази битка. Жалките ви протести ще намалеят и накрая ще изчезнат. Журналистите ще спрат да ви отразяват. Телевизиите ще спрат да ви снимат. Дори троловете на Иво Мирчев ще спрат да пишат за вас. Вие сте обречени. Следващия път на вашия протест ще има 20 души. После 10. И накрая ще остане само Ралица Асенова… другите двама ще бъдат санитарите от „4-ти километър“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Трифонов е абсолютно прав!!!
Коментиран от #6, #14
08:13 29.09.2026
2 Потресаващо!
Коментиран от #52
08:13 29.09.2026
3 14/88
дрогата му стигна до мозька
08:13 29.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
08:14 29.09.2026
6 И какво казва?
До коментар #1 от "Пич":Гаври се с близките. Отврат!
Коментиран от #16
08:14 29.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НАБЛЮДАТЕЛ
08:15 29.09.2026
9 ккк
08:15 29.09.2026
10 хахах
08:15 29.09.2026
11 Спаружена стафидо
08:15 29.09.2026
12 Кина
08:16 29.09.2026
13 Съвременик
И сега човек без морал ще раздава морал!
Ами да тръгва да събаря паметниците по шосетата на загиналине при ПТП!
08:17 29.09.2026
14 Ахъм
До коментар #1 от "Пич":Имаш ли идея колко паметни плочи извън гробищни паркове има в страната? И стига сте раздавали присъди на база на мнението на някакво вещо лице - нито е доказано, че е имало педофилия, нито хомосексуализъм.
Коментиран от #19
08:19 29.09.2026
15 Кога тази Ралица ще бъде арестувана
Онези, които най-умишлено дават децата си в общност от дърти пръчове, които самоволно лишават децата си от образование и бъдеще в живота подлежат на съдебна отговорност.
Поне 10 години затвор за трафик на деца и склоняване към пpocтитуция трябва за тази Ралица.
Коментиран от #27
08:20 29.09.2026
16 Пич
До коментар #6 от "И какво казва?":Кои близки......?!
Аа......сетих се!!! Близките на едни педофили, които са изнасилвали деца чрез манипулации!!!
Същите близки, които вместо да се засрамят и почувстват поне мъничко неудобно, издигат паметници на педофили и изнасилвачи!!!
За тези ли говориш.....???!!!
Коментиран от #29, #30, #39
08:21 29.09.2026
17 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #40
08:23 29.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
До коментар #14 от "Ахъм":На тебе колко точно паметни плочи на педофили и изнасилвачи са ти известни...?!
Коментиран от #34
08:24 29.09.2026
20 Истината криминалисти
08:24 29.09.2026
21 Сзо
08:24 29.09.2026
22 А бе
08:24 29.09.2026
23 хмм
08:24 29.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 гадател
08:25 29.09.2026
26 Подмолната
08:25 29.09.2026
27 Без коментар
До коментар #15 от "Кога тази Ралица ще бъде арестувана":Само жена може да напище такъв неаргументиран и злобен коментар!
08:25 29.09.2026
28 стоян георгиев
В момента паметника на връх Шипка вече е почти порутен,камиони изнасят незнайно къде камъните от монумента,а багери разорават всичко.
Естествено за това по медиите нито дума,но продължават да ни занимават с педофилската и гейзерска секта от Петрохан ..
Коментиран от #45
08:25 29.09.2026
29 Ку-ку
До коментар #16 от "Пич":Недей така с лошо, че сега ще те нападнат привържениците на "жълто-паветната" партия чиито членове са спонсорирали щедро тези "невинни" пазители на детските души.....🤣
Коментиран от #44
08:27 29.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фарса петрохан
Коментиран от #32, #49
08:27 29.09.2026
32 честен ционист
До коментар #31 от "Фарса петрохан":И защо им е на КГБ да разчистват някакви планинари, природозащитници, та дори и да предположим, че са били педофили?
08:30 29.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ахъм
До коментар #19 от "Пич":Вече е доказано и има заключение за педофилия ли?
08:31 29.09.2026
35 щъркел
08:31 29.09.2026
36 Да да
08:31 29.09.2026
37 бягай бе
08:32 29.09.2026
38 Детайлите глупако
08:33 29.09.2026
39 Не бе
До коментар #16 от "Пич":За маййка ти.
08:33 29.09.2026
40 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
До коментар #17 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":+ итн
08:34 29.09.2026
41 ха ха
08:34 29.09.2026
42 Град Козлодуй
08:35 29.09.2026
43 Нафърфорий
Коментиран от #51
08:35 29.09.2026
44 Пич
До коментар #29 от "Ку-ку":Благодаря за подкрепата!!!
Не мога да съм безучастен, защото паветната тъпотия, извратения, и безродие, е комбинирана с изключителна наглост, която ни сервират с менторски и назидателен тон!!!
Е...... добрата новина е, че са паветниците са изключителни глупаци!!!
Коментиран от #47
08:35 29.09.2026
45 Последния Софиянец
До коментар #28 от "стоян георгиев":Шипка е в ремонт.
08:36 29.09.2026
46 Тото 1 и Тото 2
Съюзи се с него. Прегърна чудовището и Шайката му.
И бе наказан от хората. От първа сила , изпадна от парламента.
Ти стори нещо , срещу което сега УЖ се бориш - ИЗГАВРИ СЕ С ХИЛЯДИ , ХИЛЯДИ хора , които ти дадоха подкрепа.
Обеща им никого с Тиквата и Тулупа. И ги излъга.
Кое е по-гадно да си БОЙКОфил и предател или ПЕДОфил / ако и когато съда го докаже / ?
08:36 29.09.2026
47 Аре сега
До коментар #44 от "Пич":Марш на бунището за абортни отпадъци.
08:37 29.09.2026
48 Джони
08:38 29.09.2026
49 Улики
До коментар #31 от "Фарса петрохан":Щото шеф им беше Хасан Омеров трактора,руски агент в Русия му казват деревоной,в района живее руснак бивш директор в ДАНС,женен за българка,бащата на мексиканеца е бивш шеф в ДС отговарял за трафика от Африка за бг,и в момента този канал е него вече частна фирма
08:38 29.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ще има и още
До коментар #2 от "Потресаващо!":Хъм, все по странна е тази негова активна лична "ангажираност" по случая. Тежък хейт и омраза от първия ден преди още нещо да е станало ясно, не че сега е ясно де. Из първо си мислех, че гони някакъв политически дивидент, ама тя неговата партия отече и той лично загаси лампите.
Май май нещо друго се е случило в плевенско някога там в миналото......
08:39 29.09.2026
53 КарабасБарабас
След братската прегръдка с ББ и ДП , сега какво да очакваме ?
Да се закълне , че НИКОГА това или онова и после да направи обратното ли ?
08:40 29.09.2026
54 Зеления
Никой не иска от вас да харесвате Слави,
никой не иска да гласувате за него,
единственото, което е нормално в случая е да признаете фактите такива каквито са - секта, педофилия и покровителство на сектата от ППДБ, а това не са свободни съчинения, а факти от специалисти, прегледали множество веществени доказателства.
Иначе за отбелязване е че обикновенно троловете на съпредседателя на споменатат партия почват работа от 09:30, но днес извънредно коментират от 08:00. За успокоение на нормалните хора - тези коментари, които подкрепят сектата и педофилията се пишат от десетина човека с различни имена, това не е мнението на обществото.
08:41 29.09.2026
55 свиреп ОХЛЮВ
А можеше да нещо много по-различно. Ако си държеше на думата !
08:41 29.09.2026
56 Територията
08:41 29.09.2026
57 Абсолютно
08:41 29.09.2026