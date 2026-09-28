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Първи официален поглед към Android 18

Първи официален поглед към Android 18

28 Септември, 2026 19:26 496 2

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Google даде сигнал за най-верните ентусиасти

Първи официален поглед към Android 18 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google загатна за първи път към следващото голямо софтуерно обновление Android 18, повдигайки завесата пред визуалната еволюция на мобилната платформа. Въпреки че операционната система все още е далеч от официален дебют и съществува единствено като ранен план на компанията, първите индикации вече разкриват сериозен фокус върху естетиката и графичните възможности.

Първият официален намек се появи покрай завръщането на мащабното събитие Android Dev Summit, чието разписание разкрива амбициозни планове на разработчиците в областта на усъвършенстваните визуални ефекти. Акцентът попада върху трансформирането на потребителския интерфейс в произведение на изкуството, без при това да се жертва енергийната ефективност или издръжливостта на батерията.

Във фокуса на бъдещите софтуерни решения попадат сложни графични техники като мрежести градиенти (mesh gradients) и прогресивни замъглявания (progressive blurs), които ще придадат на интерфейса още по-завършен, дълбок и модерен вид. Макар пълното разкриване на функциите да предстои на предстоящите срещи за разработчици, ранните индикации сочат, че Google се готви да зададе нов стандарт за това как изглеждат и се усещат мобилните приложения в ежедневието.


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