Как действа компактният палец в долната част на централното огледало

Нощното шофиране по извънградски пътища често се превръща в изпитание за зрението, особено когато зад вас се движи автомобил с лошо регулирани или твърде силни фарове. Докато съвременните по-скъпи автомобили разполагат с електрохромни огледала, които потъмняват автоматично благодарение на специални сензори и електрически импулс, огромна част от автомобилите на пътя използват далеч по-просто, но гениално механично решение.

В долната част на стандартното интериорно огледало за задно виждане се намира малко лостче, чиято функция остава пълна загадка за немалка част от водачите. Натискането или издърпването на този палец променя ъгъла на вътрешния огледален елемент, като незабавно превключва между дневен и нощен режим, за да предпази ретината на шофьора от директното светлинно снопче.

Зад това просто движение се крие прецизна оптична физика. Новото огледало не е просто плоско стъкло със сребърно покритие отзад, а има клиновидна форма — предната стъклена повърхност и задният отразяващ слой не са паралелни, а сключват ъгъл от няколко градуса. През деня огледалото е настроено така, че задният, покрит със сребро слой да отразява около четиридесет процента от светлината директно към очите на водача.

Когато настъпи мрак и светлините на задностоящата кола започнат да заслепяват, превключването на лостчето променя позицията на клина. При тази промяна силното отражение от задния слой се пренасочва нагоре към тавана на автомобила, докато към очите на шофьора се отразява едва около четири процента от светлината, идваща само от предната стъклена повърхност. Това позволява на водача да вижда силуета и разстоянието до задния автомобил, без ретината му да бъде заслепена.

Много шофьори избягват да използват този механизъм, защото погрешно смятат, че промяната на ъгъла ще развали настройката на огледалото и ще изисква повторно наместване през деня. В действителност лостчето е проектирано с фиксиран ход, който връща огледалото в абсолютно същата дневна позиция с едно единствено движение. Ползването на тази забравена екстра не само намалява умората в очите при нощни преходи, но и гарантира значително по-високо ниво на безопасност на пътя.