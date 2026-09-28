Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения", включени в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, информират от novini.bg.

Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен. Контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична и семейна употреба - няма да бъда, заяви пред журналисти Гълъб Донев.

И добави: "Но ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Тази домашна ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя и други плодове".

50% от произведената ракия в България е произведена в дестилерии за домашна употреба - селски казани. Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Ракия, произведена в тези условия не може да бъде държана в обекти със стопанска и търговска цел. Не може да се предлага за консумация в ресторанти, хотели, къщи за гости. Има случаи, че такава ракия се предлага в автосервизи, фризьорски салони. Това е изключително нарушение на закона, посочи още финансовият министър.

Такава ракия, която е произведена при неясни условия, с неясни качества, с високо съдържание на метилов алкохол - води до застрашаване на живота и здравето на хората, отбеляза още той. "Не са малко случаите, в които много увредиха здравето си, дори загубиха живота си - след употребата на такава ракия. Това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение. Учудвам се, че политици не умеят да четат нормативни актове. Почти всички се изказа в обратна теза на това, което предлагаме", каза още министър Донев.

Министър Донев отбеляза, че от началото на годината Агенция "Митници" е заловила 15 000 литра домашна ракия, която се предлага в обектите от началото на годината. И поясни, че контролът ще се извършва от Агенция "Митници", както и досега.