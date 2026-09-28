Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения", включени в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, информират от novini.bg.
Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен. Контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична и семейна употреба - няма да бъда, заяви пред журналисти Гълъб Донев.
И добави: "Но ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Тази домашна ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя и други плодове".
50% от произведената ракия в България е произведена в дестилерии за домашна употреба - селски казани. Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Ракия, произведена в тези условия не може да бъде държана в обекти със стопанска и търговска цел. Не може да се предлага за консумация в ресторанти, хотели, къщи за гости. Има случаи, че такава ракия се предлага в автосервизи, фризьорски салони. Това е изключително нарушение на закона, посочи още финансовият министър.
Такава ракия, която е произведена при неясни условия, с неясни качества, с високо съдържание на метилов алкохол - води до застрашаване на живота и здравето на хората, отбеляза още той. "Не са малко случаите, в които много увредиха здравето си, дори загубиха живота си - след употребата на такава ракия. Това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение. Учудвам се, че политици не умеят да четат нормативни актове. Почти всички се изказа в обратна теза на това, което предлагаме", каза още министър Донев.
Министър Донев отбеляза, че от началото на годината Агенция "Митници" е заловила 15 000 литра домашна ракия, която се предлага в обектите от началото на годината. И поясни, че контролът ще се извършва от Агенция "Митници", както и досега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГЕНЕРСЛ БОТАШОВ
Така се бори Олигархията.
Коментиран от #7, #19, #47
17:14 28.09.2026
2 Я хвъркай
17:15 28.09.2026
3 хаха
Поне 10 тома могат да се напишат ... Толкова си можете.
17:15 28.09.2026
4 Абсурдистан
Коментиран от #53
17:16 28.09.2026
5 МПС
17:16 28.09.2026
6 Това Е Бутикова Ракия !
Да Я Забраняваш !
Аз Ще си Я Правя !
И Ще Черпя !
Който си искам !
Коментиран от #12
17:16 28.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оправиха олигархията
17:17 28.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Най
Но пък готов да вземе и последния залък на бедния, и да го даде на партийните олигарси!
Коментиран от #56
17:17 28.09.2026
12 Ти Кат Искаш !
До коментар #6 от "Това Е Бутикова Ракия !":Направи Си Ракия !
От Чорапите !
На Радев !
17:18 28.09.2026
13 Горски
17:18 28.09.2026
14 111111
Коментиран от #75
17:18 28.09.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #114
17:18 28.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Петроханизация
17:20 28.09.2026
18 мдааааа
17:20 28.09.2026
19 Изключение прави "благата ракия"
До коментар #1 от "ГЕНЕРСЛ БОТАШОВ":Още - "Справедлива ракия" !
17:20 28.09.2026
20 омуртак
Коментиран от #23
17:21 28.09.2026
21 Румен
17:22 28.09.2026
22 Цвете
17:22 28.09.2026
23 111111
До коментар #20 от "омуртак":И това на теб ти бърка с пръчка у зъзъ ли? Ако е хубава ракията и аз ще си купя!
17:23 28.09.2026
24 хаха
Този "закон" (или промяната) е с цел да се шамарят кръчми (и търговията с домашно произведен алкохол) и магазини за продажбата на безакцизен алкохол.
Няма как да влезе някаква фуражка да ви проверява бутилките.
Като сте тъпи, пишете и тъпи/неприложими "закони". Толкова си можете.
17:23 28.09.2026
25 Доктора
17:26 28.09.2026
26 Казанлъшкия
Коментиран от #46
17:26 28.09.2026
27 Хихи
- Не ма жена, бях в автосервиза! Ти мен уважаваш ли мъ!
17:26 28.09.2026
28 Соня
17:27 28.09.2026
29 хаха
17:28 28.09.2026
30 центавос
17:28 28.09.2026
31 Трол
Коментиран от #34, #36
17:29 28.09.2026
32 111111
Най-гадните колеги бяха партийните секретари!!!
На такива хора не трябва да им се дава магаре да водят!!!
Коментиран от #57
17:30 28.09.2026
33 дядото
Коментиран от #43
17:31 28.09.2026
34 111111
До коментар #31 от "Трол":И аз ще се ослушам да си купя оборудване да варя ракия "Радевка"!!!
17:31 28.09.2026
35 Ракията
17:31 28.09.2026
36 Гълъба
До коментар #31 от "Трол":А акциза плати ли?
17:32 28.09.2026
37 Цялата политика е погрешна
17:32 28.09.2026
38 пешо
17:32 28.09.2026
39 Хаха
"Преборихте" всичката корупция и олигархията, до домашната ракия опряхте - срамна работа! Ако продължавате така ще ви достигне много бързо съдбата на безкнижника, педроханци, дори на Славуца... Народът дава доверие, но е способен много бързо и болезнено за вас да го свали и ви прати в трета глуха...
17:32 28.09.2026
40 Мен
17:33 28.09.2026
41 ДрайвингПлежър
Ми тя ако е опасна и с метил нема значение дали е за домашно цуцане или продажба щот пак ще убие...
Можеха да ловят нарушителите и без да предлагат идиощини и по сегашния закон. Решиха да сгазят и тоя лук
17:33 28.09.2026
42 хаха
Както казах...като сте празноглави, подобни Тикви ще ви "управляват".
17:33 28.09.2026
43 Те не ги плашат
До коментар #33 от "дядото":Всичко е решено.
17:34 28.09.2026
44 Прогресивни съветски шарлатани !
И да се обяснява и да не се обясняваш, текста стои още на министерски съвет.
Законите се пишат за да са ясни и точни, а не да се налага малкия Мраз, котев и кутевчвта да обясняват необяснимото.
Толкова некадърници не се са събирали на едно място.
17:34 28.09.2026
45 Зеленски
Коментиран от #50
17:34 28.09.2026
46 Хаха
До коментар #26 от "Казанлъшкия":Ама той всеки мал.умник може да изгуби живота си, ако например изльока 2 шишета марково 12 годишно уискиза една нощ, що за тъп довод...
17:34 28.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 С ръце
17:35 28.09.2026
49 добрите намерения
Но закона и разпоредбите трябва да са пределно ясни и лесни за разбиране.
Не да звучи хем така хем онака, ама ние ще сме готини и ще преценяваме добре.
17:36 28.09.2026
50 Прогресистите да се накрадат за 1 мандат
До коментар #45 от "Зеленски":45 Зеленски
00ОТГОВОР
Облагайте всичко.Трябват ми много пари.....И Ще купувате всичко само от САЩ.Иначе ви сменяме
-;-
Важното е да има програми и вратички за крадене- много крадене. Така че да се накрадат за 1(един) мандат!
17:36 28.09.2026
51 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Коментиран от #55
17:36 28.09.2026
52 Карабунарец
Коментиран от #77
17:37 28.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Прогресисти прости с оправдания разни
До коментар #51 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":51 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
00ОТГОВОР
Бааа, тия прогресивните ще дойдат по npocти и от kaтyна на Костя къcoто ... Е не чак, но наближават
-;-
Прогресистите нали са от котилото на Червените кхмери!
17:39 28.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Винар
Коментиран от #62
17:45 28.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ефрейтора
17:47 28.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Проверени другари се показаха
До коментар #58 от "Винар":58 Винар
10ОТГОВОР
Горката българска ракия, която всички чужденци харесват толкова много. Така и не се намериха истински българи, които да ни представляват в Европата и да защитят географското й наименование и марка поне. Навсякъде ченгета представляват България като
-;-
Какви продекти да се защитят като бугарски
Мутри и проверени другари са начело на властите!
17:49 28.09.2026
63 Гошето
17:49 28.09.2026
64 Ха ха ха
17:54 28.09.2026
65 Ракиджия
кой те не руга със думи гадки....
17:54 28.09.2026
66 До всеки министър, министър- предс
17:54 28.09.2026
67 А алкохолните предприятия
17:54 28.09.2026
68 Баба Гошка
17:55 28.09.2026
69 нннн
17:55 28.09.2026
70 Весело
17:57 28.09.2026
71 Само честни
17:57 28.09.2026
72 на оружие
17:59 28.09.2026
73 Нострадамус
17:59 28.09.2026
74 Пернатият
17:59 28.09.2026
75 Казах ви, че са го подменили
До коментар #14 от "111111":Някой му дава много лоши съвети, за да го закопава,а той му се доверява!😏
Коментиран от #81
18:01 28.09.2026
76 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев
Има ли по npocти от военните?
Със сигурност бакшишите биха се справили много по добре от тези бokлyци !
Коментиран от #89
18:03 28.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Алекс
Те се притесняват за вашето здраве ....
Не говорете така срещу човека , за ваше добро ви го казва той...
Алкохола е вреден както и евро съюза ...
Премахнете ги от вас...
Послушайте за да сте здрави пийте хапчета !!!
Ха наздраве по този случай!!!
18:04 28.09.2026
80 Не се обяснявай Гълъбе !!!
18:04 28.09.2026
81 Асен Василев е виновен
До коментар #75 от "Казах ви, че са го подменили":Аха, викаш и румбата е гумен печат като Нарко Йотовица.
Той колко ли престъпници е помилвал ?
18:06 28.09.2026
82 Някой
И на онзи бастун Владо Николов му намерете някакво друга синекурна длъжност, че не става за депутат, абе за нищо не става.
18:07 28.09.2026
83 Възpожденец 🇧🇬
18:09 28.09.2026
84 селяк
18:09 28.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Кандидат депутат
Коментиран от #90
18:10 28.09.2026
87 Кое не е така ?!
След като го напиша, Ганьо идва и ми обяснява, че се държа елитарно и съсипвам българщината, като му казвам, че е npocт и не осъзнава как милиционерщината в държавата го ограбва всеки ден, докато той си мисли, че на някой наистина му дреме за домашната му ракия!
Ами, да, Ганьо, Ганьо си! Алеко отдавна те е увековечил, но за съжаление ти може би не знаеш нито кой е Алеко, нито как те е увековечил!
Наздраве, Ганьо!
18:10 28.09.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Тъп, по-тъп, най-тъп
До коментар #76 от "Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев":кондуктор -> милиционер -> фатмак, сега у нас по върховете на държавата и премиира, и министъра на финансите са фатмаци, че и не само те, фатмаци, милиционери и разезнавачи-доносници са навсакъде по върховете на държаната и върховете на бизнеса.
18:13 28.09.2026
90 Весело
До коментар #86 от "Кандидат депутат":Разбойко лява ръка и в дясното чекмедже, Крадев дясна ръка и в лявото чекмедже.
18:16 28.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Бъдеще
18:23 28.09.2026
93 РАПОНЪТ
18:24 28.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Весело
18:27 28.09.2026
96 Гост
18:28 28.09.2026
97 КОМПОТИТЕ КОГА?
18:29 28.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Дедо Поп
през сламчица си текла,
Ракийчице, светая мъченичице!
Алелууя!
А гугутката да цоца из на Деда Попа ........!
18:31 28.09.2026
100 Само
18:32 28.09.2026
101 Ти да видиш
Лично мнение, изпълняващо ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за коментари.
18:32 28.09.2026
102 Капоне
18:33 28.09.2026
103 Ракията
18:34 28.09.2026
104 Софиянец
18:36 28.09.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Дондьо,
18:38 28.09.2026
107 Гълъбите
18:39 28.09.2026
108 Αлфа Bълкът
Ченгесарски номера, да можете още по-лесно да влизате в къщите на хората.
18:39 28.09.2026
109 Токсиколог
!
18:40 28.09.2026
110 Испанчово
18:41 28.09.2026
111 Къде отива домашнярката?
Контролира ли се домашнярката? Не. Кому е нужно?
18:41 28.09.2026
112 Пламен
Император Николай II обявява СУХ РЕЖИМ в Русия по време на Първата Световна.В резултат губи войната и главата си.
Горбачов обяви СУХ РЕЖИМ и ссср изчезна от картата.
ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ РАКИЯТА!!!
18:41 28.09.2026
113 Дзак
18:41 28.09.2026
114 А стари са ти представите
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Наркобосовете Йотова не ги глобява,а ги помилва.
18:42 28.09.2026
115 коко
18:42 28.09.2026