Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия

Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия

28 Септември, 2026 17:09 2 302 115

  • гълъб донев-
  • домашна ракия-
  • неразбрани предложения

Контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична и семейна употреба - няма да бъда. Но ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия, коментира финансовият министър

Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения", включени в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, информират от novini.bg.

Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен. Контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична и семейна употреба - няма да бъда, заяви пред журналисти Гълъб Донев.

И добави: "Но ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Тази домашна ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя и други плодове".

50% от произведената ракия в България е произведена в дестилерии за домашна употреба - селски казани. Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Ракия, произведена в тези условия не може да бъде държана в обекти със стопанска и търговска цел. Не може да се предлага за консумация в ресторанти, хотели, къщи за гости. Има случаи, че такава ракия се предлага в автосервизи, фризьорски салони. Това е изключително нарушение на закона, посочи още финансовият министър.

Такава ракия, която е произведена при неясни условия, с неясни качества, с високо съдържание на метилов алкохол - води до застрашаване на живота и здравето на хората, отбеляза още той. "Не са малко случаите, в които много увредиха здравето си, дори загубиха живота си - след употребата на такава ракия. Това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение. Учудвам се, че политици не умеят да четат нормативни актове. Почти всички се изказа в обратна теза на това, което предлагаме", каза още министър Донев.

Министър Донев отбеляза, че от началото на годината Агенция "Митници" е заловила 15 000 литра домашна ракия, която се предлага в обектите от началото на годината. И поясни, че контролът ще се извършва от Агенция "Митници", както и досега.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕНЕРСЛ БОТАШОВ

    64 11 Отговор
    Посегна и на Ракията .

    Така се бори Олигархията.

    Коментиран от #7, #19, #47

    17:14 28.09.2026

  • 2 Я хвъркай

    71 8 Отговор
    бе, гълъб загубен.

    17:15 28.09.2026

  • 3 хаха

    42 5 Отговор
    "Байганьовците и неприложимите им правила"

    Поне 10 тома могат да се напишат ... Толкова си можете.

    17:15 28.09.2026

  • 4 Абсурдистан

    48 2 Отговор
    Най-вероятно предложенията са дошли от неразбрани(тъпи) хора!

    Коментиран от #53

    17:16 28.09.2026

  • 5 МПС

    42 1 Отговор
    Да обясни и за акиза на колите

    17:16 28.09.2026

  • 6 Това Е Бутикова Ракия !

    44 3 Отговор
    И Не Можеш !

    Да Я Забраняваш !

    Аз Ще си Я Правя !

    И Ще Черпя !

    Който си искам !

    Коментиран от #12

    17:16 28.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оправиха олигархията

    60 1 Отговор
    и стигнаха до ракията!

    17:17 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Най

    51 7 Отговор
    Тъпия и некадърен финансов министър, който е имала България!
    Но пък готов да вземе и последния залък на бедния, и да го даде на партийните олигарси!

    Коментиран от #56

    17:17 28.09.2026

  • 12 Ти Кат Искаш !

    10 19 Отговор

    До коментар #6 от "Това Е Бутикова Ракия !":

    Направи Си Ракия !

    От Чорапите !

    На Радев !

    17:18 28.09.2026

  • 13 Горски

    34 1 Отговор
    Къде да подам документи за длъжността "таен клиент" към митниците? Искам да ходя по кръчмите , да си попиивам питието и да взимам заплата за тая работа. Ама едва ли простосмъртен може да се дореди на работа в някоя "агенция" по нещо - каквато и да е тя. А иначе - хората казваха преди 10 години, когато се радвахме, че сме станали европейци, че ще задушат леко и бавно, но сигурно всякакви "неугодни" и най-вече неизгодни за големите бизнес акули български занимания и начинания....ей го на- дойде! Със всяка година ми става все по далечен спомен вкуса на свинското, пилешкото, агнешко месо, плодове, зеленчуци и въобще всичко за ядене! Леко ще задушат домашното производство на ракия и вино , а българина си пийва добре по принцип. Ама ще трябва да си плаща пиячката на каквито цени му определят "висшите" , а какви боклуци ще пие тогава - отделен въпрос. Важното е да си плаща Пре богато за удоволствието. Обещаха справедливи доходи, но сметките показват далеч по-тъжни неща. С новата формула хората на минимална заплата могат да загубят общо 2760 евро само за три години, докато обещанията на Румен Радев за „нов ред“ остават само думи.

    17:18 28.09.2026

  • 14 111111

    51 2 Отговор
    Ракия не варя но си купувам от хора дето имат а не я пият. Ама ако така продължават ще почна да си варя. Ракия става и от криви пирони! Айде у лево! Харесвах Радев ама той прекали във всичко и още по-силно тупа брашнения чувал! Да каже едно нещо което е направил да облекчи поне много малко живота на хората!

    Коментиран от #75

    17:18 28.09.2026

  • 15 Последния Софиянец

    53 1 Отговор
    2000 евро глоба за литър домашна ракия.500 евро глоба за притежание на наркотици.

    Коментиран от #114

    17:18 28.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Петроханизация

    23 1 Отговор
    наГълъбенцето

    17:20 28.09.2026

  • 18 мдааааа

    33 0 Отговор
    Есента е на прага ... Ше те скубеме ..

    17:20 28.09.2026

  • 19 Изключение прави "благата ракия"

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГЕНЕРСЛ БОТАШОВ":

    Още - "Справедлива ракия" !

    17:20 28.09.2026

  • 20 омуртак

    3 10 Отговор
    село РАЗБОИНА до Търговище на центара на селото 30 години се продава домашна ракия ,във едно мазе пригодено за магазин ,което е необезпокоявано о нап и миници

    Коментиран от #23

    17:21 28.09.2026

  • 21 Румен

    28 0 Отговор
    Не се занимавайте с ракията. Имате важни неща

    17:22 28.09.2026

  • 22 Цвете

    39 1 Отговор
    ЕЙ, ГЪЛЪБИЦЕ.,БАШ ВИЕ ПОБЪРКАХТЕ И ОБЪРКАХТЕ ПРЕДСТАВАТА НА БЪЛГАРИТЕ, ЩО Е ТО ДЕ.МО.КРА.ЦИЯ .????? ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ВЗЕ, БИВШО ЗА.КА.ПЕ.ЧЕ ? И ПОД ЮРГАНА РАЗБРАХМЕ ЗА ВАШИТЕ ДАЛАВЕРИ И С " БОТАШ " ,КОГА ЩЕ ЗАДЕЙСТВАТЕ ? 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ПРОДАВАТЕ ЛИ НИ НА КОНЦЕСИЯ НА СЪСЕДИТЕ ( ТУРЦИЯ)?.

    17:22 28.09.2026

  • 23 111111

    23 0 Отговор

    До коментар #20 от "омуртак":

    И това на теб ти бърка с пръчка у зъзъ ли? Ако е хубава ракията и аз ще си купя!

    17:23 28.09.2026

  • 24 хаха

    14 4 Отговор
    Виж ги виж ги как са се разкрякали само... Типичните празноглавци като тоя на снимката. ХАХАХА

    Този "закон" (или промяната) е с цел да се шамарят кръчми (и търговията с домашно произведен алкохол) и магазини за продажбата на безакцизен алкохол.

    Няма как да влезе някаква фуражка да ви проверява бутилките.
    Като сте тъпи, пишете и тъпи/неприложими "закони". Толкова си можете.

    17:23 28.09.2026

  • 25 Доктора

    26 1 Отговор
    Някой трябва да му пооскуби перушината на тази гугутка.

    17:26 28.09.2026

  • 26 Казанлъшкия

    29 3 Отговор
    "...някои дори загубиха живота си след консумация на такава ракия..." Аууу колко е загрижено за здравето ни гълъбчето. Да му се из.цвъкам на голото теме.

    Коментиран от #46

    17:26 28.09.2026

  • 27 Хихи

    11 2 Отговор
    - Пианицо мpъcен пак си ходил във фризьорския салон!
    - Не ма жена, бях в автосервиза! Ти мен уважаваш ли мъ!

    17:26 28.09.2026

  • 28 Соня

    24 1 Отговор
    Гълъбе, Гълъбе гугутка шарена, къде летиш, с кого кръжиш, къкво кълвеш и къкво пиеш? Най-добре ще бъде, да не се приземявате в България! С Рундъо, Боташ ефенди летети в синевата и за България забравете! Дотегнахге ни бързо и трайно!!!

    17:27 28.09.2026

  • 29 хаха

    18 1 Отговор
    До 1956 г. на френските деца, посещаващи училище, се сервирало вино по време на обедната почивка. Всеки ученик е имал право на 4 чаши (125 мл) на ден.

    17:28 28.09.2026

  • 30 центавос

    9 5 Отговор
    ами неразбрани сте щот оставихте сулю и пулю експерти да се вихрят по студията,нпо грантовете също,защо не въведете закон за чуждите агенти,ще осветлите прочутите 4000 ци на дебилалена мустака,спрете и парите за нпо,само разходи и вредни практики

    17:28 28.09.2026

  • 31 Трол

    29 1 Отговор
    Хванете ме за уйа,хем си варя Ем си пия, идиоти шизофрени такиз Радев довърши българина, Борисов поне не закачаше ракията на българина т е Радев са се довърши,оставка на туй продажно правителство

    Коментиран от #34, #36

    17:29 28.09.2026

  • 32 111111

    29 1 Отговор
    Най-гадните офицери бяха ЗКПЧ!!!
    Най-гадните колеги бяха партийните секретари!!!
    На такива хора не трябва да им се дава магаре да водят!!!

    Коментиран от #57

    17:30 28.09.2026

  • 33 дядото

    31 1 Отговор
    гълъбе,тодор живков и комунистите не направиха това,което вие искате.опомнете се,пак идват избори.

    Коментиран от #43

    17:31 28.09.2026

  • 34 111111

    18 0 Отговор

    До коментар #31 от "Трол":

    И аз ще се ослушам да си купя оборудване да варя ракия "Радевка"!!!

    17:31 28.09.2026

  • 35 Ракията

    22 0 Отговор
    не е проблем. Бюджетът ако си окакъл, това ще ти е много голям проблем. Ще хвърчи гълъбина. Некадърник!

    17:31 28.09.2026

  • 36 Гълъба

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Трол":

    А акциза плати ли?

    17:32 28.09.2026

  • 37 Цялата политика е погрешна

    24 1 Отговор
    Не че хората не са разбрали или министрите не са обяснили както трябва. Всичко което се прави е или неправилно или умишлено поробване.

    17:32 28.09.2026

  • 38 пешо

    28 1 Отговор
    оставка бе боклук , никой не може да ми бара ракията и виното цяло лято се трепам да копам и пръскам

    17:32 28.09.2026

  • 39 Хаха

    29 0 Отговор
    Донев, хората не ги интересуват дребните битовизми за "углавни престъпници", варящи домашна ракия, а какво стана с потъналите стотици милиони за магистрали, с полетите, сметките и имотите на шишака, както и на всички мутри и олигарси!?
    "Преборихте" всичката корупция и олигархията, до домашната ракия опряхте - срамна работа! Ако продължавате така ще ви достигне много бързо съдбата на безкнижника, педроханци, дори на Славуца... Народът дава доверие, но е способен много бързо и болезнено за вас да го свали и ви прати в трета глуха...

    17:32 28.09.2026

  • 40 Мен

    17 1 Отговор
    Те ти гълъб те ти курешка

    17:33 28.09.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    22 0 Отговор
    Вместо да се направят, че не са предложили такава тъпотия - те задълбават!
    Ми тя ако е опасна и с метил нема значение дали е за домашно цуцане или продажба щот пак ще убие...

    Можеха да ловят нарушителите и без да предлагат идиощини и по сегашния закон. Решиха да сгазят и тоя лук

    17:33 28.09.2026

  • 42 хаха

    10 0 Отговор
    Да е направил "тълкувание"/допълнение към закона, че над определено количество в търговски обект (независимо какъв) се тълкува за "продажба на безакцизен/домашен алкохол".

    Както казах...като сте празноглави, подобни Тикви ще ви "управляват".

    17:33 28.09.2026

  • 43 Те не ги плашат

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "дядото":

    Всичко е решено.

    17:34 28.09.2026

  • 44 Прогресивни съветски шарлатани !

    18 1 Отговор
    От ЗКПЧ, ДС и наследници на шумкари и козари толкова.
    И да се обяснява и да не се обясняваш, текста стои още на министерски съвет.
    Законите се пишат за да са ясни и точни, а не да се налага малкия Мраз, котев и кутевчвта да обясняват необяснимото.
    Толкова некадърници не се са събирали на едно място.

    17:34 28.09.2026

  • 45 Зеленски

    9 8 Отговор
    Облагайте всичко.Трябват ми много пари.....И Ще купувате всичко само от САЩ.Иначе ви сменяме ...

    Коментиран от #50

    17:34 28.09.2026

  • 46 Хаха

    15 0 Отговор

    До коментар #26 от "Казанлъшкия":

    Ама той всеки мал.умник може да изгуби живота си, ако например изльока 2 шишета марково 12 годишно уискиза една нощ, що за тъп довод...

    17:34 28.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 С ръце

    8 1 Отговор
    ли обяснява ?

    17:35 28.09.2026

  • 49 добрите намерения

    8 0 Отговор
    са хубаво нещо.

    Но закона и разпоредбите трябва да са пределно ясни и лесни за разбиране.
    Не да звучи хем така хем онака, ама ние ще сме готини и ще преценяваме добре.

    17:36 28.09.2026

  • 50 Прогресистите да се накрадат за 1 мандат

    9 1 Отговор

    До коментар #45 от "Зеленски":

    45 Зеленски
    00ОТГОВОР
    Облагайте всичко.Трябват ми много пари.....И Ще купувате всичко само от САЩ.Иначе ви сменяме
    -;-
    Важното е да има програми и вратички за крадене- много крадене. Така че да се накрадат за 1(един) мандат!

    17:36 28.09.2026

  • 51 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    5 3 Отговор
    Бааа, тия прогресивните ще дойдат по npocти и от kaтyна на Костя къcoто ... Е не чак, но наближават

    Коментиран от #55

    17:36 28.09.2026

  • 52 Карабунарец

    17 1 Отговор
    Гълъбец мой, ние само у наше село варим 10-15 000 л.ракия годишно . Гроздова! Много по хубава от химикалите,произвеждани по разните спиртосани заводи и винпроми.

    Коментиран от #77

    17:37 28.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Прогресисти прости с оправдания разни

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    51 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
    00ОТГОВОР
    Бааа, тия прогресивните ще дойдат по npocти и от kaтyна на Костя къcoто ... Е не чак, но наближават
    -;-
    Прогресистите нали са от котилото на Червените кхмери!

    17:39 28.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Винар

    8 2 Отговор
    Горката българска ракия, която всички чужденци харесват толкова много. Така и не се намериха истински българи, които да ни представляват в Европата и да защитят географското й наименование и марка поне. Навсякъде ченгета представляват България като Бранимир Ботев и пречат на всичко българско. Антидържавна сигурност яко работи срещу България, няма кътче незаето от тях, затова сме на последно място по всичко и виновен бил ЕС. Чугунените глави никой не може да напълни с истината. Ченгетата обаче са и се обучават в Москва, а не в Брюксел и затова и Русия е цъфнала и вързала като империя на злото.

    Коментиран от #62

    17:45 28.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ефрейтора

    10 0 Отговор
    Тука уцелихте гредата….

    17:47 28.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Проверени другари се показаха

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Винар":

    58 Винар
    10ОТГОВОР
    Горката българска ракия, която всички чужденци харесват толкова много. Така и не се намериха истински българи, които да ни представляват в Европата и да защитят географското й наименование и марка поне. Навсякъде ченгета представляват България като
    -;-
    Какви продекти да се защитят като бугарски

    Мутри и проверени другари са начело на властите!

    17:49 28.09.2026

  • 63 Гошето

    5 0 Отговор
    Да се готвят Киселото зеле ,колбасите и джумерките.Тайм фор Донев то ретайър

    17:49 28.09.2026

  • 64 Ха ха ха

    12 0 Отговор
    На следващите избори тъпаците пак гласувайте за тези некадърници.

    17:54 28.09.2026

  • 65 Ракиджия

    6 0 Отговор
    Казан свещен на моите деди,
    кой те не руга със думи гадки....

    17:54 28.09.2026

  • 66 До всеки министър, министър- предс

    7 0 Отговор
    И кандидан президента, задължително тълковник!

    17:54 28.09.2026

  • 67 А алкохолните предприятия

    5 3 Отговор
    За фалшивия украински алкохол по дискотеките ли говориш

    17:54 28.09.2026

  • 68 Баба Гошка

    5 6 Отговор
    Няма нищо случайно. Един месец преди изборите ви подхвърлиха Димката за ракията и поехте кукката. За да не се чува как йотовицца ще ви доставя хамерикански гааз на десеторни цени по 50 годишен договор без клауза прекратяване. Боттоша ще ви се стори направо сделката на века спрямо туй, което тепърва ще подписват от ваше име и за ваша сметка. Милиардерското коттило на тръъмп иска да е трилионерско. Гласувайте за гривестата. Тя шъва опрай. Вече са се разбрали

    17:55 28.09.2026

  • 69 нннн

    7 1 Отговор
    Ами пишете в закона, че мерките са само при търговия с домашна ракия. И все пак, защо са решили да пълнят хазната с безбожен акциз за ракията, а не за захарта, например, която е много по- вредна?

    17:55 28.09.2026

  • 70 Весело

    10 0 Отговор
    Някой да подари на Гълъба една бутилка домашна ракия и веднага да се обади на дънъчните да отидат да проверят щефа си и да му напишат акт. Е няма как да стана, знаем, че у нас законите са само за цървуланковциге, за министрите, премиера, шефа на райовното полицейско упровлении няма закон., те са над закона.

    17:57 28.09.2026

  • 71 Само честни

    2 1 Отговор
    А Пеканов упорито краде от над 10 години за ГЕРБ, Пеевски и сега за себе си.

    17:57 28.09.2026

  • 72 на оружие

    11 0 Отговор
    Най-накрая да видя народа обединен

    17:59 28.09.2026

  • 73 Нострадамус

    10 0 Отговор
    Ся стана ясно кой плати масрафа за изборите на прогресистите.Пещера ли Карнобат ли,но му предричам че ще го лае късия преди Коледа.

    17:59 28.09.2026

  • 74 Пернатият

    8 0 Отговор
    и за чеп за зеле не става, чорапът го сложи финансов министър. Ами, финансови гении, майна.

    17:59 28.09.2026

  • 75 Казах ви, че са го подменили

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "111111":

    Някой му дава много лоши съвети, за да го закопава,а той му се доверява!😏

    Коментиран от #81

    18:01 28.09.2026

  • 76 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев

    8 1 Отговор
    Е, кажете:
    Има ли по npocти от военните?
    Със сигурност бакшишите биха се справили много по добре от тези бokлyци !

    Коментиран от #89

    18:03 28.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Алекс

    3 0 Отговор
    Чуйте хора българи,
    Те се притесняват за вашето здраве ....
    Не говорете така срещу човека , за ваше добро ви го казва той...
    Алкохола е вреден както и евро съюза ...
    Премахнете ги от вас...
    Послушайте за да сте здрави пийте хапчета !!!
    Ха наздраве по този случай!!!

    18:04 28.09.2026

  • 80 Не се обяснявай Гълъбе !!!

    9 0 Отговор
    Подавай оставка !!!!

    18:04 28.09.2026

  • 81 Асен Василев е виновен

    6 0 Отговор

    До коментар #75 от "Казах ви, че са го подменили":

    Аха, викаш и румбата е гумен печат като Нарко Йотовица.
    Той колко ли престъпници е помилвал ?

    18:06 28.09.2026

  • 82 Някой

    7 0 Отговор
    Абе Гълъбе, бързо се научете да пишете ясни и точни закони и то бързо, че улицата се надига и не ви остава още много време да се учите.

    И на онзи бастун Владо Николов му намерете някакво друга синекурна длъжност, че не става за депутат, абе за нищо не става.

    18:07 28.09.2026

  • 83 Възpожденец 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Тази вечер в 18:30 часа в центъра на София ще се проведе протест срещу Румен кРадев и Нарко Йотова!

    18:09 28.09.2026

  • 84 селяк

    5 0 Отговор
    айй дрътио не барай ракиата че ша стате война

    18:09 28.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Кандидат депутат

    6 0 Отговор
    Ох мисията ми ГЪЛЪБ , той за здравето на хората се загрижен. Същия лицемер като шефа си , едно говори друго прави.

    Коментиран от #90

    18:10 28.09.2026

  • 87 Кое не е така ?!

    1 0 Отговор
    Ганьо не е възмутен, защото Румен Радев му слага 7% данък върху ваучерите за храна. Ганьо е възмутен, защото Румен Радев иска да му сложи глоба на домашната ракия.
    След като го напиша, Ганьо идва и ми обяснява, че се държа елитарно и съсипвам българщината, като му казвам, че е npocт и не осъзнава как милиционерщината в държавата го ограбва всеки ден, докато той си мисли, че на някой наистина му дреме за домашната му ракия!
    Ами, да, Ганьо, Ганьо си! Алеко отдавна те е увековечил, но за съжаление ти може би не знаеш нито кой е Алеко, нито как те е увековечил!
    Наздраве, Ганьо!

    18:10 28.09.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Тъп, по-тъп, най-тъп

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев":

    кондуктор -> милиционер -> фатмак, сега у нас по върховете на държавата и премиира, и министъра на финансите са фатмаци, че и не само те, фатмаци, милиционери и разезнавачи-доносници са навсакъде по върховете на държаната и върховете на бизнеса.

    18:13 28.09.2026

  • 90 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Кандидат депутат":

    Разбойко лява ръка и в дясното чекмедже, Крадев дясна ръка и в лявото чекмедже.

    18:16 28.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Бъдеще

    4 0 Отговор
    Гълъбе, ега те пръснат гълъбарника!!!

    18:23 28.09.2026

  • 93 РАПОНЪТ

    1 0 Отговор
    ДА СИ. ВДИГА. ГЪЛЪБАРНИКА

    18:24 28.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Весело

    0 0 Отговор
    Тълъбе излитай с 300 км/ч от министерството на финансите, че идват котараците.

    18:27 28.09.2026

  • 96 Гост

    1 0 Отговор
    Тоя народ го съдрахте, десет кожи му свалихте и за още плачете, а сега и покегнахте на ракийка та, дето само това му остана на българина. Оправихте всички олигарси, мутри, дилъри....до ракията опряхте, гниди. Излезнал некъв некадърен, прогресивен българин да обясни, че те нямали точно това предвид. Не сте прогресивни, а сте продажни

    18:28 28.09.2026

  • 97 КОМПОТИТЕ КОГА?

    1 0 Отговор
    КАК НЕ СА СЕ СЕТИЛИ ДА ОБЛОЖАТ С АКЦИЗ И ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ ТУРШИИ, ЛЮТЕНИЦА И КИСЕЛО ЗЕЛЕ? БЕРЕШ СИ ПЛОДОВЕ ЧАКАШ ДА ФЕРМЕНТИРАТ ВАРИШ ГИ И БУТИЛИРАШ РАКИЯ.

    18:29 28.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Дедо Поп

    1 0 Отговор
    Във бъчва си се пекла,
    през сламчица си текла,
    Ракийчице, светая мъченичице!
    Алелууя!
    А гугутката да цоца из на Деда Попа ........!

    18:31 28.09.2026

  • 100 Само

    3 0 Отговор
    На домашната ракия не посягайте на българина че до началото на зимата сте аут

    18:32 28.09.2026

  • 101 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Започна предизборно начало, жълтеникави паветни и копейки пеят в хор против властта за щяло и нещяло.

    Лично мнение, изпълняващо ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за коментари.

    18:32 28.09.2026

  • 102 Капоне

    0 0 Отговор
    Направо пълна забрана!

    18:33 28.09.2026

  • 103 Ракията

    1 0 Отговор
    е по-вредна от хазарта!

    18:34 28.09.2026

  • 104 Софиянец

    1 0 Отговор
    Всичко домашно да се забрани! Много е вредно!

    18:36 28.09.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Дондьо,

    2 0 Отговор
    ти ни прецакай с бюджета и ще гледаме гълъб джибри кълве ли.

    18:38 28.09.2026

  • 107 Гълъбите

    2 0 Отговор
    Където кацнат оакват всичко.

    18:39 28.09.2026

  • 108 Αлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Аз имам една касетка олиовени шишета (стъклените) 25г ракия бе 🤬. Още преди акцизи, описване и ЕС.
    Ченгесарски номера, да можете още по-лесно да влизате в къщите на хората.

    18:39 28.09.2026

  • 109 Токсиколог

    0 0 Отговор
    Всеки ден пристигат десетки наъровени от домашна ракия! Повечето малолетни!
    !

    18:40 28.09.2026

  • 110 Испанчово

    1 0 Отговор
    БСП. БСП. БСП. Напред към урните,!,,,,!

    18:41 28.09.2026

  • 111 Къде отива домашнярката?

    0 0 Отговор
    Става въпрос за тази домашнярка, която не се изпива вкъщи. Тя е в количество стотици литри от един производител. Отива в две направления - олунклузива по морето или малки ресторантчета, предимно за банкети. Второто направление е към кварталните алкохолици, които имат доверие на производителя.

    Контролира ли се домашнярката? Не. Кому е нужно?

    18:41 28.09.2026

  • 112 Пламен

    1 1 Отговор
    Уроци от Историята...
    Император Николай II обявява СУХ РЕЖИМ в Русия по време на Първата Световна.В резултат губи войната и главата си.
    Горбачов обяви СУХ РЕЖИМ и ссср изчезна от картата.

    ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ РАКИЯТА!!!

    18:41 28.09.2026

  • 113 Дзак

    0 1 Отговор
    Трябва да има възможност малък производител да може да плаща акциз като за търговски обекти и да реализира качествена продукция с етикет. За качеството да отговаря спиртоваря (казана), за което да дава сертификат!

    18:41 28.09.2026

  • 114 А стари са ти представите

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Наркобосовете Йотова не ги глобява,а ги помилва.

    18:42 28.09.2026

  • 115 коко

    1 0 Отговор
    Ракиятаааааааааа! Фашисти! Изроди!Садисти!

    18:42 28.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол