Европа наби спирачките автономния автопилот на Tesla

Амбициозният план на Tesla за масово разпространение на софтуера за автономно управление Full Self-Driving (FSD) на европейския пазар претърпя сериозно забавяне, след като стана ясно, че очакваното общоевропейско одобрение се отлага за края на годината.

Въпреки че системата под надзор (FSD Supervised) вече получи индивидуална зелена светлина в седем държави от Общността – включително Нидерландия, Белгия, Дания и Чехия, процесът по изграждане на мащабна континентална мрежа се сблъсква с нарастващ регулаторен отпор.

Основните проблеми пред европейските транспортни власти остават въпросите, свързани със спазването на местните ограничения на скоростта. Скорошни независими тестове на автономния софтуер в градски условия в Брюксел показаха отклонения в спазването на строгите европейски зони с ограничение от 30 км/ч, което предизвика остри реакции от страна на пътни експерти и местни институции. Държави като Швеция и Франция също изразиха предпазливи позиции, настоявайки за допълнителни тестове и софтуерни корекции спрямо спецификата на европейската пътна инфраструктура.

Тези административни препятствия означават, че дългоочакваното разглеждане на въпроса от Техническия комитет по моторните превозни средства (TCMV) няма да доведе до бързо решение през есента, отлагайки потенциалния вот за декември. Засега американският производител ще трябва да разчита на поетапното приемане на системата на национално ниво, докато регулаторите продължават да подлагат софтуера на безкомпромисен правен и технически анализ.