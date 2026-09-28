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Европа наби спирачките автономния автопилот на Tesla

Европа наби спирачките автономния автопилот на Tesla

28 Септември, 2026 18:54 607 6

  • европа-
  • tesla-
  • одобрение

Системата едва ли ще получи разрешение до края на годината

Европа наби спирачките автономния автопилот на Tesla - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Амбициозният план на Tesla за масово разпространение на софтуера за автономно управление Full Self-Driving (FSD) на европейския пазар претърпя сериозно забавяне, след като стана ясно, че очакваното общоевропейско одобрение се отлага за края на годината.

Въпреки че системата под надзор (FSD Supervised) вече получи индивидуална зелена светлина в седем държави от Общността – включително Нидерландия, Белгия, Дания и Чехия, процесът по изграждане на мащабна континентална мрежа се сблъсква с нарастващ регулаторен отпор.

Основните проблеми пред европейските транспортни власти остават въпросите, свързани със спазването на местните ограничения на скоростта. Скорошни независими тестове на автономния софтуер в градски условия в Брюксел показаха отклонения в спазването на строгите европейски зони с ограничение от 30 км/ч, което предизвика остри реакции от страна на пътни експерти и местни институции. Държави като Швеция и Франция също изразиха предпазливи позиции, настоявайки за допълнителни тестове и софтуерни корекции спрямо спецификата на европейската пътна инфраструктура.

Тези административни препятствия означават, че дългоочакваното разглеждане на въпроса от Техническия комитет по моторните превозни средства (TCMV) няма да доведе до бързо решение през есента, отлагайки потенциалния вот за декември. Засега американският производител ще трябва да разчита на поетапното приемане на системата на национално ниво, докато регулаторите продължават да подлагат софтуера на безкомпромисен правен и технически анализ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тесльо

    1 3 Отговор
    Да я тестват по БГ пътищата и вътре да сложат манекен Шишков 🤡

    Коментиран от #3

    18:59 28.09.2026

  • 2 Спиро

    1 1 Отговор
    В БГ аз не мога да се оправя с движението, как теслата ще се оправи, тези дни доста умисъл ми се наложи да вложа за да изпреваря каруца на главен натоварен път...

    Коментиран от #4

    19:07 28.09.2026

  • 3 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тесльо":

    Тя в България вече е тествана. Видеото е в тубата. От София до Видин на пълен автопилот.

    19:52 28.09.2026

  • 4 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спиро":

    Има видеа, как върви в цяла Европа. Виж видеата как върви също в Прага, а и от други градове. Справя се. Но както пише, превишава скоростта, а в Европа не е разрешено. За това е проблема.

    Коментиран от #5

    19:54 28.09.2026

  • 5 хохохо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    По тая логика, някои шофьори също се "спрявят" с шофирането. Такива май е по-добре да имат книжка само за автомобил с автономно управление и да нямат право да въртят геврека.

    19:59 28.09.2026

  • 6 Каруцата с коня

    0 0 Отговор
    Кво си бълнуват тия бе😂🤣😂

    20:06 28.09.2026