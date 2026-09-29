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Двама пилоти катапултираха при кацане на самолетоносача "Дуайт Айзенхауер", има ранени на борда

Двама пилоти катапултираха при кацане на самолетоносача "Дуайт Айзенхауер", има ранени на борда

29 Септември, 2026 06:46, обновена 29 Септември, 2026 06:53 2 900 16

  • съединени щати-
  • военноморски сили на сащ-
  • самолетоносач-
  • военна авиация-
  • вирджиния

Четирима членове на екипажа на кораба са пострадали. Един от тях е откаран в болница с травми, които не застрашават живота му.

Двама пилоти катапултираха при кацане на самолетоносача "Дуайт Айзенхауер", има ранени на борда - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама пилоти катапултираха при инцидент по време на кацане на самолетоносача USS Dwight D. Eisenhower край бреговете на щата Вирджиния. Четирима членове на корабния екипаж са пострадали, съобщиха американските военноморски сили.

Произшествието е станало на 28 септември около 18:18 часа местно време по време на операции по приемане на самолети на борда на кораба. Екипажът на двуместния самолет е бил безопасно върнат на самолетоносача, а двамата авиатори са били прегледани от медицински екипи.

„И двамата авиатори бяха върнати безопасно на кораба и се оценяват от медицинския персонал“, се казва в изявлението на ВМС на САЩ.

Четиримата пострадали моряци също са получили медицинска помощ. Един от тях е транспортиран до болница в района на Норфолк заради травми, които не застрашават живота му.

Самолетът и причината не са уточнени

Военноморските сили не са съобщили какъв е типът на самолета. Известно е единствено, че той е бил част от Carrier Air Wing 3 и е бил двуместен. Във военноморската авиация такива машини могат да бъдат изтребител F/A-18F „Супер Хорнет“, самолет за радиоелектронна атака EA-18G „Гроулер“ или учебен T-45 „Гошоук“, но няма официално потвърждение кой от тези типове е участвал в инцидента.

Причината за произшествието не е обявена. Американските военноморски сили не са посочили и какви са щетите по самолета или по палубата на кораба.

USS Dwight D. Eisenhower е самолетоносач от клас „Нимиц“. Корабът е започнал квалификационни операции след последния си ремонтен период през юли и е напуснал военноморската станция в Норфолк в следобедните часове на 28 септември.

Източници: USNI News


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядото

    50 2 Отговор
    Ко стаа с тая краварска техника.
    Нещо много са чупливи

    06:53 29.09.2026

  • 2 Вълнение

    46 2 Отговор
    Това е защото клатят самолетоносача преди кацане.

    Коментиран от #8

    06:54 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гледащ

    40 1 Отговор
    Стара техника какво очакваш

    06:56 29.09.2026

  • 5 Лелееее

    46 1 Отговор
    Няма край американският позор...-няма...То кенефи запушени...до депресия м/у моряците...то двигателите нефелни...то самолети кацат накриво....

    06:58 29.09.2026

  • 6 Епщайн се на ра

    43 1 Отговор
    тези ли ще превземат Иран буахахахах

    07:04 29.09.2026

  • 7 Петрохнци сър

    46 1 Отговор
    Западът е един ГИГАНТСКИ Петрохан с воня на Епщайн айлънд и изнасилени бебета

    07:05 29.09.2026

  • 8 млад юнга

    40 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вълнение":

    Не сме клатили самолетоносача, само...капитана!

    07:08 29.09.2026

  • 9 ТОП ГУН

    38 1 Отговор
    Не останаха самолетоносачи.

    07:10 29.09.2026

  • 10 Холивуд Реалността

    36 1 Отговор
    Тези са смешни..
    Сами се изтепаха

    07:11 29.09.2026

  • 11 Фен

    26 1 Отговор
    Авиатори? Тия да не са летели на би-план? Спрете се с тоя AI, че влизате в цикъл - той си измисля новините, той си ги разпространява. Не, че американските самолетоносачи много ги ползват напоследък де, явно са поспихнали нещо...

    07:16 29.09.2026

  • 12 Те тия пишман пилоти

    12 1 Отговор
    Дали не са капитулирали...
    Ха ха ха...

    07:34 29.09.2026

  • 13 ......-

    7 0 Отговор
    САмотоносача "Украйна" ли се казваше?

    08:05 29.09.2026

  • 14 Факти

    0 0 Отговор
    Русия няма такива проблеми защото няма нито един самолетоносач.

    08:30 29.09.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    3 0 Отговор
    Много са бързали за тоалетната...

    08:30 29.09.2026

  • 16 военен неможач

    3 0 Отговор
    ще посочат щетите като го извадят от океана. Добре че са обучени да напускат падащи самолети. А са добре обучени, защото започнаха често да падат

    08:41 29.09.2026