Двама пилоти катапултираха при кацане на самолетоносача "Дуайт Айзенхауер", има ранени на борда

Двама пилоти катапултираха при инцидент по време на кацане на самолетоносача USS Dwight D. Eisenhower край бреговете на щата Вирджиния. Четирима членове на корабния екипаж са пострадали, съобщиха американските военноморски сили.

Произшествието е станало на 28 септември около 18:18 часа местно време по време на операции по приемане на самолети на борда на кораба. Екипажът на двуместния самолет е бил безопасно върнат на самолетоносача, а двамата авиатори са били прегледани от медицински екипи.

„И двамата авиатори бяха върнати безопасно на кораба и се оценяват от медицинския персонал“, се казва в изявлението на ВМС на САЩ.

Четиримата пострадали моряци също са получили медицинска помощ. Един от тях е транспортиран до болница в района на Норфолк заради травми, които не застрашават живота му.

Самолетът и причината не са уточнени

Военноморските сили не са съобщили какъв е типът на самолета. Известно е единствено, че той е бил част от Carrier Air Wing 3 и е бил двуместен. Във военноморската авиация такива машини могат да бъдат изтребител F/A-18F „Супер Хорнет“, самолет за радиоелектронна атака EA-18G „Гроулер“ или учебен T-45 „Гошоук“, но няма официално потвърждение кой от тези типове е участвал в инцидента.

Причината за произшествието не е обявена. Американските военноморски сили не са посочили и какви са щетите по самолета или по палубата на кораба.

USS Dwight D. Eisenhower е самолетоносач от клас „Нимиц“. Корабът е започнал квалификационни операции след последния си ремонтен период през юли и е напуснал военноморската станция в Норфолк в следобедните часове на 28 септември.

Източници: USNI News