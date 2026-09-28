Българка от измамата за £54 млн. отново получава социална помощ в Англия

Българката Цветка Тодорова, осъдена за участие в измама с британски социални помощи за около 54 милиона британски лири, отново получава месечна държавна социална помощ /Universal Credit/ след освобождаването си от затвора. Тя е изтърпяла приблизително половината от тригодишната си присъда, наложена през май 2024 г., съобщава Дейли Експрес.

Тодорова е била част от група от петима български граждани, подали хиляди фалшиви заявления за Universal Credit. Според Кралската прокурорска служба /Crown Prosecution Service/, схемата е действала повече от четири години – от октомври 2016 г. до май 2021 г. – чрез три т.нар. фабрики за социални помощи в Лондон. Чрез тях са били изготвяни фиктивни договори за наем, фалшиви фишове за заплати и подправени писма от работодатели, лекари и училища.

И петимата участници са се признали за виновни по обвинения, свързани с измама и пране на пари. При разследването са били иззети стотици комплекти документи, пари в брой, луксозен автомобил и дизайнерски вещи. Прокуратурата определи случая като най-голямото дело за измама със социални помощи, стигало до съд във Великобритания.

Тодорова все още дължи над 82 000 лири

На конфискационно заседание през януари 2026 г. Тодорова е била задължена да възстанови 101 201,78 британски лири. До момента са платени 18 228,14 лири, твърди публикацията, позовавайки се на вестник Сън. Така неизплатената сума възлиза на близо 83 000 лири.

По данни, цитирани от Дейли Експрес, Тодорова лично е била призната за облагодетелствана с 263 514 британски лири от схемата. Crown Prosecution Service потвърди, че изпълнението на конфискационното решение продължава.

„Отново съм на помощи от 30 декември“

Пред журналисти Тодорова заявява, че отново получава социална подкрепа, докато съпругът ѝ получава по-голямата част от домакинското плащане по Universal Credit.

„Обичам това място, тук е добре и ми помогна. Отново съм на помощи от 30 декември. Ще бъдат около 200 лири месечно. Нямам право да работя. Съпругът ми получава над 1000 лири по Universal Credit“, казва Тодорова.

Тя твърди още, че двамата са в депресия. По думите ѝ има високо кръвно налягане, а съпругът ѝ страда от силни болки в гърба.

Правилата за Universal Credit предвиждат съвместно заявление, когато кандидатът живее с партньор, като размерът зависи от доходите, спестяванията и обстоятелствата в домакинството. За граждани на Европейския съюз може да се изисква и статут по схемата за уседналост.

Тодорова е изправена и пред възможна депортация. Неизпълнението на конфискационното решение може да доведе до ново лишаване от свобода, докато прокуратурата продължава да търси възстановяване на присъдената сума.

Източници: The Sun