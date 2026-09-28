Въпросът на тези избори пред България: Русия или Западът

Това вече не е спор кой обича и кой не обича Русия. Това е въпрос какво смята бъдещият президент и върховен главнокомандващ за заплаха за България и как страната ще защитава своята сигурност и мястото си в Европа.
На жителите на Вазовата Бяла черква през 19 век не би им хрумнало да тропнат хоро, докато в препълнения салон на мъжката гимназия се играе “Многострадалната Геновева”. Но граждани на европейска София през 21 век не се съобразяват със спектаклите на Народния театър “Иван Вазов” и играят хора́ като демонстрация на родолюбие, традиционни ценности и национален суверенитет. Така разбират “устойчивата реализация на българската идентичност”, както е представяна неделната проява, която пречи на актьори и зрители с високите децибели.
Тонколоните са евтини, но кресливи. Същият суверенистки саундтрак се чува и от “Дондуков” 1, а в президентската кампания поне пет от общо 28 кандидат-президентски двойки свирят на същите струни. Разликата е само в тоналността.
Агресор ли е Русия
Геополитическото разделение се очертава като една от най-видимите линии на този президентски вот. От едната страна са суверенитетът и „националният интерес“, от другата ЕС, НАТО и подкрепата за Украйна. Първите обвиняват вторите, че обслужват Брюксел, вторите първите - че обслужват Москва.
Геополитика имаше и през 2021 г. - тогава Румен Радев каза в предизборен телевизионен дебат, че Крим „в момента е руски“, а проф. Анастас Герджиков настоя, че е украински. Дали този въпрос отново не трябва да бъде зададен на кандидатите за президент?
Сегашната кампания е доминирана от две различни представи за националния интерес и мястото на България в Европа, а зад тях неизменно наднича по-старата ос - Русия или Западът. Войната в Украйна промени съдържанието на старото разделение „русофили-русофоби“.
Вече не става дума за историческо отношение към Русия, МОЧА, връх Шипка и 3 март, а за съвсем конкретни решения: агресор ли е Русия, трябва ли Украйна да бъде подкрепяна и санкциите да продължат. А още по-важно е къде е мястото на България в новата отбранителна политика на ЕС и как България вижда собствената си сигурност като черноморска държава, когато войната е отсреща, руски дронове навлизат във въздушното пространство, а НАТО укрепва целия си източен фланг.
Коя е заплахата за България
Това вече не е спор кой обича и кой не обича Русия. Това е въпрос какво смята бъдещият президент и върховен главнокомандващ за заплаха за България и как страната ще защитава своята сигурност. НАТО определя Русия като „най-значимата и пряка заплаха“ за съюзниците заради войната срещу Украйна и хибридните ѝ действия - саботажи, кибератаки, дезинформация и политическа намеса, които зачестяват.
Българското общество обаче остава разделено. Изследване на „Отворено общество“ от 2025 г. показва 37% предпочитание към съюз с ЕС и НАТО при хипотетично ново глобално разделение, 11% към Русия и Беларус, а 36% избират „неутралитет“.
Тези 36% са голямата сива зона на президентските избори. За част от тях ще се конкурират настоящият президент и кандидат Илияна Йотова и лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов, представители в кампанията на умерения и радикален вариант за мир по руски образец. Но към тях трябва да се обърне и Андрей Гюров, ако иска да излезе извън електората на “Продължаваме промяната” и “Демократична България”.
Гюров настоява България да бъде предвидим партньор в ЕС и НАТО и да следва общата европейска санкционна политика към Русия. Йотова казва, че войната няма военно решение, настоява за преговори и защитава правото на България да има различна позиция вътре в ЕС. А Костадинов вече открито заявява, че според него България няма място в НАТО.
Лов на избиратели
Мажоритарният характер на президентския вот прави геополитиката особено важна. На първия тур кандидатите се състезават и помежду си за близки избиратели, а на втория трябва да привлекат избирателите на отпадналите. Тогава геополитическите предпочитания “Русия или Западът” могат да се окажат по-силни от партийната принадлежност.
Но президентски избори не се печелят само с послания. Зад кандидатите стоят партийни структури, които трябва да произведат гласове. Най-голямата и организирана от тях доскоро беше ГЕРБ. Сега мнозина от ГЕРБ, включително кметове, бързо хвърлят партийната книжка, подобно на случващото се след 10 ноември 1989 г. и се преориентират към управляващата “Прогресивна България” (ПБ).
Самата ПБ обаче не е партия, тепърва се изграждат структури. Тези близо 1,445 млн. избиратели на парламентарните избори на 19 април до голяма степен повтарят вота за Радев за втория президентски мандат, когато спечели почти 1,540 милиона. Въпреки декларираната от ПБ подкрепа за Йотова, гласовете за Радев няма да се прелеят автоматично.
Решението на ГЕРБ да не издигне собствен кандидат не я вади от президентската битка. Напротив - оставя ѝ възможността да се превърне в един от факторите, които ще решат накъде ще тръгне вотът на втория тур. За част от партийния актив участието в ГЕРБ беше свързано и с келепира от властта, а загубата ѝ вече разхлабва лоялността. Но за друга част Гюров е най-близкият кандидат в идеологически и геополитически план.
Задачите пред Йотова и Гюров
При евентуален балотаж между Йотова и Гюров геополитическото разделение ще постави двамата пред различни задачи. За Йотова резервът е сред гласувалите за Костадинов-Волгин, Сидеров-Велков и останалите кандидати с по-радикални позиции срещу подкрепата за Украйна и политиката на НАТО. За да ги привлече, тя ще трябва поне реторично да скъси дистанцията с тях. Въпросът е колко надясно може да отиде, без да загуби умерените избиратели.
Пред Гюров дилемата е друга. Неговият резерв е сред проевропейските избиратели извън ПП и ДБ и сред останалия електорат на ГЕРБ. Там няма нужда от по-твърд евроатлантически тон, защото принадлежността към ЕС и НАТО до голяма степен е общ знаменател. По-трудната задача е да го превърне в глас за кандидат, издигнат от политически противници на ГЕРБ.
Евентуалният втори тур ще провери не само коя от двете представи за мястото на България в Европа събира повече подкрепа. Ще покаже и кое тежи повече пред урната - геополитическият избор или партийната принадлежност.
Народният театър е на това място повече от век, неделното хоро пред него - от няколко години. Те не си пречат по природа. Някой просто ги постави от двете страни на една измислена червена линия. Също като националния интерес и Европа.
Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв
Или....... пък има?!
Няма да гласувам!
Коментиран от #57
19:03 28.09.2026
2 Избор
Няма да изберем руската слуга Йотова, любовница на агент Гоце.
Коментиран от #5, #9, #43
19:05 28.09.2026
3 ДВ от както имат достъп са
Факт
Фалшиви
19:09 28.09.2026
4 България Обича
Коментиран от #45
19:09 28.09.2026
5 Партия "Петрохан"
До коментар #2 от "Избор":Да, задължително трябва да изберем Гюро Петроханскио, ама май няма да стане..
19:10 28.09.2026
6 Въпросът е
Коментиран от #61
19:10 28.09.2026
7 Мимч
19:11 28.09.2026
8 Павел Пенев
Коментиран от #16, #36, #63
19:11 28.09.2026
9 тхйт
До коментар #2 от "Избор":Тя вече е избрана! Ей двойката Кандев-Гюров нямат никакъв шанс. Букмейкърите приемат при залози 1/20.
19:12 28.09.2026
10 Реалист
19:12 28.09.2026
11 Не на Илияна Йотова
Коментиран от #23, #33
19:12 28.09.2026
12 Николай
19:12 28.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пишешт статията
Ами запитай умнико умен колко плюс ще те имаш във връзка с твоите тъпотии и колко плюсове имаш подкрепа за руската федерация.
Нищо лично че ти си толкова умен но все пак сондирай общественото мнение.
19:13 28.09.2026
15 Биско Чекмеджето
19:16 28.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Без име
1990 Анрей Луканов - върховна мизерия...
Какъв Европейски съюз бълнуваш?
19:16 28.09.2026
19 да ве да
19:18 28.09.2026
20 идиоти вън
19:18 28.09.2026
21 10010
19:19 28.09.2026
22 Бончо М.
19:20 28.09.2026
23 идиоти вън
До коментар #11 от "Не на Илияна Йотова":Давай, най-подходящи са Кандев и съученичката му!!!
Коментиран от #24, #25
19:22 28.09.2026
24 Възрожденски Идиоти Вън
До коментар #23 от "идиоти вън":Възраждане Вън
19:24 28.09.2026
25 Човека иска да шмърка дрога
До коментар #23 от "идиоти вън":Нима забрави че в президенството има наркобарон
Коментиран от #59
19:25 28.09.2026
26 Перо
19:25 28.09.2026
27 ЧИТАТЕЛ НА Д.ВЕЛЕ
19:28 28.09.2026
28 Ддд
19:29 28.09.2026
29 Мдаа
Този коментар изпълняващ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за коментари, изразява лично мнение и може да не съвпада с позициите на Факти и аудиторията читатели като цяло.
19:29 28.09.2026
30 Факти
19:31 28.09.2026
31 Перо
19:32 28.09.2026
32 Демек
19:33 28.09.2026
33 ежко
До коментар #11 от "Не на Илияна Йотова":Според теб-добре.А според другите?И двамата ми са силно антипатични, кариеристи и службогонци,но Гюров май взима превес.Ако има балотаж между двамата няма да отида да гласувам за пръв път от 20 години насам.
Коментиран от #35
19:34 28.09.2026
34 Мутата
19:35 28.09.2026
35 А аз няма да гласувам
До коментар #33 от "ежко":Ако Възраждане са на балотаж
Ако Меч са на Балотаж
Ако Величие са на Балотаж.
И ако стигат тези жалки тъпири на балотаж аз за първи път няма да ходя да гласувам
19:37 28.09.2026
36 Факти
До коментар #8 от "Павел Пенев":Русия ни докара до режим на тока и купони за хляб и бензин. Сега с Европа сме 100 пъти по-добре.
19:37 28.09.2026
37 Дур
19:37 28.09.2026
38 ганчо обича да страда
19:37 28.09.2026
39 Васил
Коментиран от #42
19:38 28.09.2026
40 нннн
Президентът трябва да гледа интересите на България.
Абе ние московски, брюкселски, вашингтонски или пекински президент ще избираме?
19:40 28.09.2026
41 българин
19:40 28.09.2026
42 Чул ни господ
До коментар #39 от "Васил":Силно искам този наркобос Йотова вън от президенството и заменена от евроатлантик иначе не мерси не бих гласувал.
19:41 28.09.2026
43 българин
До коментар #2 от "Избор":и не само на него, минала е през други "другари".
19:42 28.09.2026
44 име
19:43 28.09.2026
45 българин
До коментар #4 от "България Обича":Не България, а путинските подлоги, националните предатели.
19:44 28.09.2026
46 Въпросът на тези избори е:
Коментиран от #48
19:48 28.09.2026
47 Много Известен Съветски Актьор
19:53 28.09.2026
48 Никога не бих дал глас за наркорабоните
До коментар #46 от "Въпросът на тези избори е:":Избора е Андрей Гюров или Иван Христанов
Ако има балотаж
Йотова – Гюров (отивам и гласувам за Гюров)
Йотова – Христанов (също отивам и гласувам за Христанов)
А ако има балотаж между останалите това ще са ми първите избори на които няма да отида гласувам.
Коментиран от #52
19:58 28.09.2026
49 ХиХи
19:58 28.09.2026
50 Пенчо Славейков
20:01 28.09.2026
51 Чия е Одеса
ще се превърне в територия на на то и на европейската империя ?
Може би защото Русия изгуби студената война и според западният свят е
"СПРАВЕДЛИВО" да се разшири (превземе) по желание поредната страна .
20:05 28.09.2026
52 АманДа
До коментар #48 от "Никога не бих дал глас за наркорабоните":Браво, изока се, дано не си въобразяваш, че е заразително това тенденциозно и посредствено мнение.
Коментиран от #58
20:06 28.09.2026
53 простотията няма край
20:11 28.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Смях
20:13 28.09.2026
56 Сандо
20:13 28.09.2026
57 Сандо
До коментар #1 от "Какъв":Няма за този,който не иска да намери.
20:14 28.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 идиоти вън
До коментар #25 от "Човека иска да шмърка дрога":Аз само си спомням за пиците с кристали в министерския съвет при просто Киро и за педроханци!!!!!!!
20:15 28.09.2026
60 Артилерист
20:16 28.09.2026
61 Мурзик
До коментар #6 от "Въпросът е":Това е толкова елементарно. Като да кажеш интелигентност срещу наркодилъри. Евтино, нали?
20:16 28.09.2026
62 Слава
20:16 28.09.2026
63 Капейчо
До коментар #8 от "Павел Пенев":Каква бедност като по строежите, магазините и ресторантите бачкат азиатци?
20:18 28.09.2026
64 Стига глупости
20:19 28.09.2026
65 Браво 56
20:21 28.09.2026