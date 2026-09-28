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Въпросът на тези избори пред България: Русия или Западът

Въпросът на тези избори пред България: Русия или Западът

28 Септември, 2026 19:01 949 65

  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • герб-
  • възраждане-
  • бойко борисов

При евентуален балотаж между Йотова и Гюров геополитическото разделение ще постави двамата пред различни задачи

Въпросът на тези избори пред България: Русия или Западът - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това вече не е спор кой обича и кой не обича Русия. Това е въпрос какво смята бъдещият президент и върховен главнокомандващ за заплаха за България и как страната ще защитава своята сигурност и мястото си в Европа.

На жителите на Вазовата Бяла черква през 19 век не би им хрумнало да тропнат хоро, докато в препълнения салон на мъжката гимназия се играе “Многострадалната Геновева”. Но граждани на европейска София през 21 век не се съобразяват със спектаклите на Народния театър “Иван Вазов” и играят хора́ като демонстрация на родолюбие, традиционни ценности и национален суверенитет. Така разбират “устойчивата реализация на българската идентичност”, както е представяна неделната проява, която пречи на актьори и зрители с високите децибели.

Тонколоните са евтини, но кресливи. Същият суверенистки саундтрак се чува и от “Дондуков” 1, а в президентската кампания поне пет от общо 28 кандидат-президентски двойки свирят на същите струни. Разликата е само в тоналността.

Агресор ли е Русия

Геополитическото разделение се очертава като една от най-видимите линии на този президентски вот. От едната страна са суверенитетът и „националният интерес“, от другата ЕС, НАТО и подкрепата за Украйна. Първите обвиняват вторите, че обслужват Брюксел, вторите първите - че обслужват Москва.

Геополитика имаше и през 2021 г. - тогава Румен Радев каза в предизборен телевизионен дебат, че Крим „в момента е руски“, а проф. Анастас Герджиков настоя, че е украински. Дали този въпрос отново не трябва да бъде зададен на кандидатите за президент?

Сегашната кампания е доминирана от две различни представи за националния интерес и мястото на България в Европа, а зад тях неизменно наднича по-старата ос - Русия или Западът. Войната в Украйна промени съдържанието на старото разделение „русофили-русофоби“.

Вече не става дума за историческо отношение към Русия, МОЧА, връх Шипка и 3 март, а за съвсем конкретни решения: агресор ли е Русия, трябва ли Украйна да бъде подкрепяна и санкциите да продължат. А още по-важно е къде е мястото на България в новата отбранителна политика на ЕС и как България вижда собствената си сигурност като черноморска държава, когато войната е отсреща, руски дронове навлизат във въздушното пространство, а НАТО укрепва целия си източен фланг.

Коя е заплахата за България

Това вече не е спор кой обича и кой не обича Русия. Това е въпрос какво смята бъдещият президент и върховен главнокомандващ за заплаха за България и как страната ще защитава своята сигурност. НАТО определя Русия като „най-значимата и пряка заплаха“ за съюзниците заради войната срещу Украйна и хибридните ѝ действия - саботажи, кибератаки, дезинформация и политическа намеса, които зачестяват.

Българското общество обаче остава разделено. Изследване на „Отворено общество“ от 2025 г. показва 37% предпочитание към съюз с ЕС и НАТО при хипотетично ново глобално разделение, 11% към Русия и Беларус, а 36% избират „неутралитет“.

Тези 36% са голямата сива зона на президентските избори. За част от тях ще се конкурират настоящият президент и кандидат Илияна Йотова и лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов, представители в кампанията на умерения и радикален вариант за мир по руски образец. Но към тях трябва да се обърне и Андрей Гюров, ако иска да излезе извън електората на “Продължаваме промяната” и “Демократична България”.

Гюров настоява България да бъде предвидим партньор в ЕС и НАТО и да следва общата европейска санкционна политика към Русия. Йотова казва, че войната няма военно решение, настоява за преговори и защитава правото на България да има различна позиция вътре в ЕС. А Костадинов вече открито заявява, че според него България няма място в НАТО.

Лов на избиратели

Мажоритарният характер на президентския вот прави геополитиката особено важна. На първия тур кандидатите се състезават и помежду си за близки избиратели, а на втория трябва да привлекат избирателите на отпадналите. Тогава геополитическите предпочитания “Русия или Западът” могат да се окажат по-силни от партийната принадлежност.

Но президентски избори не се печелят само с послания. Зад кандидатите стоят партийни структури, които трябва да произведат гласове. Най-голямата и организирана от тях доскоро беше ГЕРБ. Сега мнозина от ГЕРБ, включително кметове, бързо хвърлят партийната книжка, подобно на случващото се след 10 ноември 1989 г. и се преориентират към управляващата “Прогресивна България” (ПБ).

Самата ПБ обаче не е партия, тепърва се изграждат структури. Тези близо 1,445 млн. избиратели на парламентарните избори на 19 април до голяма степен повтарят вота за Радев за втория президентски мандат, когато спечели почти 1,540 милиона. Въпреки декларираната от ПБ подкрепа за Йотова, гласовете за Радев няма да се прелеят автоматично.

Решението на ГЕРБ да не издигне собствен кандидат не я вади от президентската битка. Напротив - оставя ѝ възможността да се превърне в един от факторите, които ще решат накъде ще тръгне вотът на втория тур. За част от партийния актив участието в ГЕРБ беше свързано и с келепира от властта, а загубата ѝ вече разхлабва лоялността. Но за друга част Гюров е най-близкият кандидат в идеологически и геополитически план.

Задачите пред Йотова и Гюров

При евентуален балотаж между Йотова и Гюров геополитическото разделение ще постави двамата пред различни задачи. За Йотова резервът е сред гласувалите за Костадинов-Волгин, Сидеров-Велков и останалите кандидати с по-радикални позиции срещу подкрепата за Украйна и политиката на НАТО. За да ги привлече, тя ще трябва поне реторично да скъси дистанцията с тях. Въпросът е колко надясно може да отиде, без да загуби умерените избиратели.

Пред Гюров дилемата е друга. Неговият резерв е сред проевропейските избиратели извън ПП и ДБ и сред останалия електорат на ГЕРБ. Там няма нужда от по-твърд евроатлантически тон, защото принадлежността към ЕС и НАТО до голяма степен е общ знаменател. По-трудната задача е да го превърне в глас за кандидат, издигнат от политически противници на ГЕРБ.

Евентуалният втори тур ще провери не само коя от двете представи за мястото на България в Европа събира повече подкрепа. Ще покаже и кое тежи повече пред урната - геополитическият избор или партийната принадлежност.

Народният театър е на това място повече от век, неделното хоро пред него - от няколко години. Те не си пречат по природа. Някой просто ги постави от двете страни на една измислена червена линия. Също като националния интерес и Европа.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв

    22 6 Отговор
    Кошмар! Двама абсолютно непригодни идиоти! Друг избор - няма!
    Или....... пък има?!
    Няма да гласувам!

    Коментиран от #57

    19:03 28.09.2026

  • 2 Избор

    18 56 Отговор
    Изборът е направен отдавна - Европа и ЕС.
    Няма да изберем руската слуга Йотова, любовница на агент Гоце.

    Коментиран от #5, #9, #43

    19:05 28.09.2026

  • 3 ДВ от както имат достъп са

    44 5 Отговор
    Винаги против народния интерес
    Факт
    Фалшиви

    19:09 28.09.2026

  • 4 България Обича

    50 8 Отговор
    Русия

    Коментиран от #45

    19:09 28.09.2026

  • 5 Партия "Петрохан"

    40 4 Отговор

    До коментар #2 от "Избор":

    Да, задължително трябва да изберем Гюро Петроханскио, ама май няма да стане..

    19:10 28.09.2026

  • 6 Въпросът е

    31 4 Отговор
    Петрохан или морал!

    Коментиран от #61

    19:10 28.09.2026

  • 7 Мимч

    37 4 Отговор
    Изобщо не съм чел статията,но според заглавието е крайно не компетентно.БЪЛГАРИЯ трябва да бъде там,където има полза и на запад и на изток,там е и Русия....

    19:11 28.09.2026

  • 8 Павел Пенев

    46 4 Отговор
    Същият въпрос стоеше и на изборите от 19 април тази година. Защо плашите хората с Русия бе простаци,вижте от много грижи какво направи ЕС от България- беднотия и цигания.

    Коментиран от #16, #36, #63

    19:11 28.09.2026

  • 9 тхйт

    24 6 Отговор

    До коментар #2 от "Избор":

    Тя вече е избрана! Ей двойката Кандев-Гюров нямат никакъв шанс. Букмейкърите приемат при залози 1/20.

    19:12 28.09.2026

  • 10 Реалист

    6 24 Отговор
    Гласуваш за Русия, получаваш Турция.

    19:12 28.09.2026

  • 11 Не на Илияна Йотова

    4 30 Отговор
    Слаба жена е не е годна да е президент на България според мен не трябва президент млад и добре познат евроатлантик а не Президент като Йотова тя е слаба тя е послушничка на Румен Радев вярвах че Румен Радев ще бъде някаква алтернатина на тиквата и Пеевски ама не които се добере до власта забравя обещанията за това най добре да изберем Господин Андрей Гюров и Господин Георги Кандев те са единствената смислена двойка сред всички кандидати аз тях ще подкрепя имат визята млади са в чудесните години на животата са си в 50 те си такива млади ни трябват до кога дърти дядовци които миришат на земя ще ръководят стига им е и сигурно ще се появят критици който ще плюят че изборът ми не е правилен но мен това не ме засяга вякакви хора всякви идеали който подкрепя да остави палец а завистливите и злобните нека скролнат тяхното мнение не е важно за мен алтирнативата на изборите е бюлетина номер 4 успех Господин Гюров Успех Господин Кандев с вас съм.

    Коментиран от #23, #33

    19:12 28.09.2026

  • 12 Николай

    25 7 Отговор
    Подобни текстови диарии само подсилват решимостта ми да гласувам за Йотова, въпреки, че не съм и някакъв почитател.

    19:12 28.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пишешт статията

    10 2 Отговор
    е много умен в кавички.
    Ами запитай умнико умен колко плюс ще те имаш във връзка с твоите тъпотии и колко плюсове имаш подкрепа за руската федерация.
    Нищо лично че ти си толкова умен но все пак сондирай общественото мнение.

    19:13 28.09.2026

  • 15 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    Балканджиите от Източна Стара планина, така наречените ваяци, такива хора им казват "Кухел" (сухо, изкурубено дърво, което не става за нищо, освен за огрев)

    19:16 28.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Без име

    5 12 Отговор
    1996 Жан Виденов - масова беднотия...
    1990 Анрей Луканов - върховна мизерия...

    Какъв Европейски съюз бълнуваш?

    19:16 28.09.2026

  • 19 да ве да

    20 3 Отговор
    Въпросът на тези избори е България или колония!

    19:18 28.09.2026

  • 20 идиоти вън

    14 1 Отговор
    А защо услужливо не се споменава Турция, колко турски болници има у нас, а банки, а дирми и колко декара обработваема земя притежават югоизточните ни съседи чрез подставени лица и колко руски такива!?!?!? Явно тези които много пищат са си турски мекерета!!!!

    19:18 28.09.2026

  • 21 10010

    5 0 Отговор
    Кви избори бе, на тия само им нареждат

    19:19 28.09.2026

  • 22 Бончо М.

    15 1 Отговор
    Само че хорото и децибелите пред народния театър нямат нищо общо нито с Русия, нито с президентската кампания.

    19:20 28.09.2026

  • 23 идиоти вън

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Не на Илияна Йотова":

    Давай, най-подходящи са Кандев и съученичката му!!!

    Коментиран от #24, #25

    19:22 28.09.2026

  • 24 Възрожденски Идиоти Вън

    4 15 Отговор

    До коментар #23 от "идиоти вън":

    Възраждане Вън

    19:24 28.09.2026

  • 25 Човека иска да шмърка дрога

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "идиоти вън":

    Нима забрави че в президенството има наркобарон

    Коментиран от #59

    19:25 28.09.2026

  • 26 Перо

    6 1 Отговор
    И ако Йотова и Гюров са на балотаж, това означава, че и двамата са за ЛГБТИ, какъв е проблема на джендърията? Йотова го доказа с назначаването на селтика-джендър като служебен Премиер! Потвърди и про-украинската поддръжка в ООН!

    19:25 28.09.2026

  • 27 ЧИТАТЕЛ НА Д.ВЕЛЕ

    7 1 Отговор
    На Емилия Милчева поредните тъпотии.

    19:28 28.09.2026

  • 28 Ддд

    3 0 Отговор
    ДВ какво се правят на ощипани. Реално техните партии ПП-ДБ докараха Радев на власт, и марионетката Йотова.

    19:29 28.09.2026

  • 29 Мдаа

    5 0 Отговор
    Съмнявам се, че Гюров и Кандев ще стигнат до балотаж, особено след изявления на Кандев в изминалите дни.

    Този коментар изпълняващ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за коментари, изразява лично мнение и може да не съвпада с позициите на Факти и аудиторията читатели като цяло.

    19:29 28.09.2026

  • 30 Факти

    3 4 Отговор
    Русия може да избере само изключително npocm човек, а в България такива колкото щеш.

    19:31 28.09.2026

  • 31 Перо

    6 0 Отговор
    И Йотова и Гюров са от ЛГБТИ, какво разделение, има, само джендърски балотаж! Кой го назначи Гюров за служебен Премиер? Кой вкара БГ сред страните подръжници на Украйна в ООН? Коя страна поддържа Гюров във войната? И двамата са от едната страна, т.е. на джендърията!

    19:32 28.09.2026

  • 32 Демек

    7 0 Отговор
    DW ни посочват за кого да гласуваме?!.

    19:33 28.09.2026

  • 33 ежко

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не на Илияна Йотова":

    Според теб-добре.А според другите?И двамата ми са силно антипатични, кариеристи и службогонци,но Гюров май взима превес.Ако има балотаж между двамата няма да отида да гласувам за пръв път от 20 години насам.

    Коментиран от #35

    19:34 28.09.2026

  • 34 Мутата

    8 0 Отговор
    Ако Гюров и Кандев са представители на запада, мерси

    19:35 28.09.2026

  • 35 А аз няма да гласувам

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "ежко":

    Ако Възраждане са на балотаж
    Ако Меч са на Балотаж
    Ако Величие са на Балотаж.

    И ако стигат тези жалки тъпири на балотаж аз за първи път няма да ходя да гласувам

    19:37 28.09.2026

  • 36 Факти

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Павел Пенев":

    Русия ни докара до режим на тока и купони за хляб и бензин. Сега с Европа сме 100 пъти по-добре.

    19:37 28.09.2026

  • 37 Дур

    9 1 Отговор
    Стига с тия бръщолевения Изток или Запад. България 37 години вече дива капиталистическа и феодална страна с бутафорна държава, изчезващо и измиращо население, мизерия и бедност за 80% отрова население.

    19:37 28.09.2026

  • 38 ганчо обича да страда

    4 8 Отговор
    затова избира руззийката

    19:37 28.09.2026

  • 39 Васил

    6 7 Отговор
    Йотова няма шанс!

    Коментиран от #42

    19:38 28.09.2026

  • 40 нннн

    12 0 Отговор
    Стига сте ни пращали на Изток, Запад, Север, Юг!
    Президентът трябва да гледа интересите на България.
    Абе ние московски, брюкселски, вашингтонски или пекински президент ще избираме?

    19:40 28.09.2026

  • 41 българин

    4 12 Отговор
    82 години сме с руснаците и хаир не видяхме, а стига толкова, истинският път на България е в ЕС и НАТО.

    19:40 28.09.2026

  • 42 Чул ни господ

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "Васил":

    Силно искам този наркобос Йотова вън от президенството и заменена от евроатлантик иначе не мерси не бих гласувал.

    19:41 28.09.2026

  • 43 българин

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Избор":

    и не само на него, минала е през други "другари".

    19:42 28.09.2026

  • 44 име

    6 1 Отговор
    Политиканите с отпаднала необходимост немогат нищо смислено и градивно да предложат на хората и затова намилат едно и също, Русия, Путин, комунизъм, ДС, Русия, Путин, комунизъм, ДС....

    19:43 28.09.2026

  • 45 българин

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "България Обича":

    Не България, а путинските подлоги, националните предатели.

    19:44 28.09.2026

  • 46 Въпросът на тези избори е:

    2 3 Отговор
    Ще се позволи ли на Идийотова-нарко/Радева да окупира президенството до живот? Надминаха всички в наглоста си.

    Коментиран от #48

    19:48 28.09.2026

  • 47 Много Известен Съветски Актьор

    1 2 Отговор
    По-важно е Мунчо да си ходи най- късно зимата. А кой е президент- все тая. Поредната дивотия от прогресивните измекяри. Ще глобяват с хиляда евро, ако намерят в къщи домашна ракия без документ. Интересно, безмозъчният електорат на Мунчо, който е основен производител и "потребител" на пърцуца, как ще погледне на тази споходила го поредна "благодат" от неадекватната пасмина, която вкара в Парламента. А дано решат, че Мунчо иска да им изпие ракията и да се стреснат най-накрая, тези функционално неграмотни, безмозъчни русофилски лумпени и олигофрени.

    19:53 28.09.2026

  • 48 Никога не бих дал глас за наркорабоните

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Въпросът на тези избори е:":

    Избора е Андрей Гюров или Иван Христанов

    Ако има балотаж
    Йотова – Гюров (отивам и гласувам за Гюров)
    Йотова – Христанов (също отивам и гласувам за Христанов)

    А ако има балотаж между останалите това ще са ми първите избори на които няма да отида гласувам.

    Коментиран от #52

    19:58 28.09.2026

  • 49 ХиХи

    3 1 Отговор
    Язе гласувам за Русия, шорошоидите да ходят зад големото локва и да зема урцула

    19:58 28.09.2026

  • 50 Пенчо Славейков

    2 1 Отговор
    Дойче Зеле си даде насоките

    20:01 28.09.2026

  • 51 Чия е Одеса

    0 0 Отговор
    Кой създаде в степите този град ? Как така руската покрайнина еее там у края на руската империя
    ще се превърне в територия на на то и на европейската империя ?
    Може би защото Русия изгуби студената война и според западният свят е
    "СПРАВЕДЛИВО" да се разшири (превземе) по желание поредната страна .

    20:05 28.09.2026

  • 52 АманДа

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Никога не бих дал глас за наркорабоните":

    Браво, изока се, дано не си въобразяваш, че е заразително това тенденциозно и посредствено мнение.

    Коментиран от #58

    20:06 28.09.2026

  • 53 простотията няма край

    1 0 Отговор
    Изборите са за чужди интереси или български! Другото да чисти глупости! Ние не си търсим от кого да сме зависими!

    20:11 28.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Смях

    2 0 Отговор
    Факти, стига д тази евтина пропаганда, смешно е

    20:13 28.09.2026

  • 56 Сандо

    1 0 Отговор
    Кога българските медии,защото не само ФАКТИ са рупор на ДВ,ще се отърват от отровите на тази някога толкова авторитетна медия?Време е да се помисли,дори е задължително, за психическото здраве и нормалното мислене на хората.

    20:13 28.09.2026

  • 57 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв":

    Няма за този,който не иска да намери.

    20:14 28.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 идиоти вън

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Човека иска да шмърка дрога":

    Аз само си спомням за пиците с кристали в министерския съвет при просто Киро и за педроханци!!!!!!!

    20:15 28.09.2026

  • 60 Артилерист

    3 0 Отговор
    Колко изкуствено, неискрено, фалшиво и несериозно звучи всяко подло плюене по Русия. Толкова е мръснишко, че само отвращава...

    20:16 28.09.2026

  • 61 Мурзик

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Въпросът е":

    Това е толкова елементарно. Като да кажеш интелигентност срещу наркодилъри. Евтино, нали?

    20:16 28.09.2026

  • 62 Слава

    2 0 Отговор
    на Путин!

    20:16 28.09.2026

  • 63 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Павел Пенев":

    Каква бедност като по строежите, магазините и ресторантите бачкат азиатци?

    20:18 28.09.2026

  • 64 Стига глупости

    1 0 Отговор
    То само заглавието като видиш, и ти се повръща

    20:19 28.09.2026

  • 65 Браво 56

    1 0 Отговор
    Да се сезира СЕМ на първо време, после и протестжсрещу манипулативни медии и полиъика

    20:21 28.09.2026