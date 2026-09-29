Акад. Николай Денков: Исторически момент за българското национално достойнство!

Исторически момент за българското национално достойнство!

Отне повече време от очакваното и много дипломатически усилия на няколко български правителства - но една наша мечта се сбъдна днес.

Това отбеляза във "Фейсбук" акад. Николай Денков.

Тленните останки на цар Самуил най-накрая ще бъдат положени в български храм.

А българите отново можем да се поклоним пред своя героичен владетел на родна земя.

Благодарим на премиера Мицотакис за този жест, който издига приятелските българо-гръцки отношения, развивани особено активно от 2022 година насам, на още по-високи ниво.

Това е изключителен успех за нашето национално самочувствие и памет. И идва навреме, за да покаже, че само с общи усилия можем да изградим България, която уважава миналото си, цени настоящето си и гледа уверено към бъдещето си.