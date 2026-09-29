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Акад. Николай Денков: Исторически момент за българското национално достойнство!

Акад. Николай Денков: Исторически момент за българското национално достойнство!

29 Септември, 2026 12:04 567 18

  • цар самуил-
  • акад. николай денков-
  • мощи

Отне повече време от очакваното и много дипломатически усилия на няколко български правителства - но една наша мечта се сбъдна днес

Акад. Николай Денков: Исторически момент за българското национално достойнство! - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Исторически момент за българското национално достойнство!

Отне повече време от очакваното и много дипломатически усилия на няколко български правителства - но една наша мечта се сбъдна днес.

Това отбеляза във "Фейсбук" акад. Николай Денков.

Тленните останки на цар Самуил най-накрая ще бъдат положени в български храм.

А българите отново можем да се поклоним пред своя героичен владетел на родна земя.

Благодарим на премиера Мицотакис за този жест, който издига приятелските българо-гръцки отношения, развивани особено активно от 2022 година насам, на още по-високи ниво.

Това е изключителен успех за нашето национално самочувствие и памет. И идва навреме, за да покаже, че само с общи усилия можем да изградим България, която уважава миналото си, цени настоящето си и гледа уверено към бъдещето си.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    14 2 Отговор
    В България няма един осъден за корупция политик... Това означава, че или в България корупция не съществува... Или че цялата система е корумпирана и гнила...

    12:06 29.09.2026

  • 2 честен ционист

    4 10 Отговор
    Хах, добре че чакахте гърците, та да ви дадат кокалите на някой български цар. Де лежи Крум, Борис, Симеон? В мазето на Лубянка 2?

    Коментиран от #6

    12:07 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    8 4 Отговор
    А цар Самуил искали да се " върне " в БГ то ....?!?
    Достойни ли сме да го посрещнем .....!?!
    Какво ще " завари " на Територията ....?!?

    Коментиран от #7

    12:07 29.09.2026

  • 5 Вашето мнение

    5 4 Отговор
    Точно пък петроханци да имат национално достойнство?!? Нима не бяха тия същите преди изборите за парламент да говорят за федерализация на ес и обезличаване на държавността. Нима не са тия същите, които искат урсула за президент, а те да доносничат на шефа? Добре, че българския народ излезе мъдър, и сега са една каруца в парламента, а гюро е с одобрение 7-8%

    12:09 29.09.2026

  • 6 Лили Шпекова

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не е вярно.Костите и архивите на тези царе,отдавна са притежание на Иван Тренев!
    🗽🥳🤣🤣🤣🤣👍

    12:09 29.09.2026

  • 7 Той па ного убав

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Цар на кьорава българска войска!🤣

    12:10 29.09.2026

  • 8 Кирчо професора

    8 3 Отговор
    Интересно, човек без достойнство и самоуважение да говори за национално достойнстов... оше пове, че е съучастник в затриването на националното ни самочуствие и показно угодничество

    Коментиран от #16

    12:12 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дудов

    6 2 Отговор
    Тоя Денков никаакъв академик не е но затова пък е пълен nе geра cт

    12:19 29.09.2026

  • 12 Димо

    2 2 Отговор
    А очите ке му светкат ли ?

    Коментиран от #18

    12:23 29.09.2026

  • 13 северна не нам кво cи

    1 1 Отговор
    Важното е че в т. н. Северна Маке много почитат българския цар, още 2011 паметник му издигнаха на централния скопски площад😅

    12:23 29.09.2026

  • 14 Това ясно

    0 2 Отговор
    Но всички знаем, че гърчулята не дават нищо даром. Въпросът е ние какво дадохме в замяна на тази безполезна леш?

    12:24 29.09.2026

  • 15 Факт

    0 1 Отговор
    Всичките ви национални герои са трагични личности и цар Самуил е поредния.

    12:26 29.09.2026

  • 16 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кирчо професора":

    Много верен коментар..... Това че връщаме една торба с кокали, които гърците са сметнали да ни върнат не е никакво национално достойнство.... На 62 години съм и преди 40 години имах национално достойнство и гордост че съм българин, Сега определено не..... За какво самочувствие става въпрос, като ул сме трудолюбиви, а продължавам да бъдем една и бедните в Европейския колониален и тотатилирен съюз... За каква национална гордост става въпрос като държава станахме територия.....

    12:33 29.09.2026

  • 17 За Царя Добре !

    1 0 Отговор
    Но Къде Е ?

    Българското Достойнство !

    За Това !

    Че сме Българи ?

    Къде Отиде То ?

    12:35 29.09.2026

  • 18 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Димо":

    Уместен въпрос, та се сети х за онова недоразумение с паметника на Самуил.... Дали умниците няма да извадят лампите или ги монтират на костите.... Абе въобще бг територия....

    12:35 29.09.2026

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