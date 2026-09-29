Акад. Николай Денков: Исторически момент за българското национално достойнство!

Исторически момент за българското национално достойнство!
Отне повече време от очакваното и много дипломатически усилия на няколко български правителства - но една наша мечта се сбъдна днес.
Това отбеляза във "Фейсбук" акад. Николай Денков.
Тленните останки на цар Самуил най-накрая ще бъдат положени в български храм.
А българите отново можем да се поклоним пред своя героичен владетел на родна земя.
Благодарим на премиера Мицотакис за този жест, който издига приятелските българо-гръцки отношения, развивани особено активно от 2022 година насам, на още по-високи ниво.
Това е изключителен успех за нашето национално самочувствие и памет. И идва навреме, за да покаже, че само с общи усилия можем да изградим България, която уважава миналото си, цени настоящето си и гледа уверено към бъдещето си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
12:06 29.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6
12:07 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сила
Достойни ли сме да го посрещнем .....!?!
Какво ще " завари " на Територията ....?!?
Коментиран от #7
12:07 29.09.2026
5 Вашето мнение
12:09 29.09.2026
6 Лили Шпекова
До коментар #2 от "честен ционист":Не е вярно.Костите и архивите на тези царе,отдавна са притежание на Иван Тренев!
🗽🥳🤣🤣🤣🤣👍
12:09 29.09.2026
7 Той па ного убав
До коментар #4 от "Сила":Цар на кьорава българска войска!🤣
12:10 29.09.2026
8 Кирчо професора
Коментиран от #16
12:12 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дудов
12:19 29.09.2026
12 Димо
Коментиран от #18
12:23 29.09.2026
13 северна не нам кво cи
12:23 29.09.2026
14 Това ясно
12:24 29.09.2026
15 Факт
12:26 29.09.2026
16 Европеец
До коментар #8 от "Кирчо професора":Много верен коментар..... Това че връщаме една торба с кокали, които гърците са сметнали да ни върнат не е никакво национално достойнство.... На 62 години съм и преди 40 години имах национално достойнство и гордост че съм българин, Сега определено не..... За какво самочувствие става въпрос, като ул сме трудолюбиви, а продължавам да бъдем една и бедните в Европейския колониален и тотатилирен съюз... За каква национална гордост става въпрос като държава станахме територия.....
12:33 29.09.2026
17 За Царя Добре !
Българското Достойнство !
За Това !
Че сме Българи ?
Къде Отиде То ?
12:35 29.09.2026
18 Европеец
До коментар #12 от "Димо":Уместен въпрос, та се сети х за онова недоразумение с паметника на Самуил.... Дали умниците няма да извадят лампите или ги монтират на костите.... Абе въобще бг територия....
12:35 29.09.2026